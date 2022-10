En medio del congreso nacional de Camacol (Congreso Colombiano de la Construcción), que tuvo casi 2.000 asistentes y en medio de la celebración del retorno a la presencialidad, luego de hacerlo dos años de manera virtual, se hicieron grandes anuncios para el sector.



En diálogo con Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, Sandra Forero, presidenta de Camacol, habló sobre los desafíos que llegan para el sector de la construcción y también para su vida profesional luego de estar en la cabeza de la asociación durante 12 años y decidir retirarse.



Puede leer: Discusión sobre reforma pensional y mínimo arranca el 24 de octubre

Inicialmente, habló de la fecha de su salida: “La realidad del asunto es que en un par de meses me pueden decir expresidenta”. Indicó que se retirará a partir de diciembre y también dijo que va a emprender proyectos personales para trabajar por la vivienda y la equidad de género en el sector de la construcción.

¿Qué se viene para el sector luego de su salida?



La presidenta habló del proceso que ha tenido la construcción de viviendas en Colombia: "Las cifras lo que muestran en este momento es que tenemos un proceso muy robusto. Hay 250.000 unidades de vivienda y se iniciaron 190.000 unidades de vivienda.



En cuanto a la presión de costos de insumos para la construcción de vivienda, considera que este debe ser un tema vital para que trate el gobierno actual, también la inflación y la necesidad de tener claridad frente a los subsidios de vivienda.



Más noticias: No hay coherencia entre lo que se propone y lo que necesita el país: Anif



Por el lado de las tasas de interés responsables de la inflación, Forero dijo: “Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma el Banco de la República; se están tomando decisiones necesarias para mitigar y controlar el tema inflacionario. Si esas decisiones no se toman ahora, puede que esta situación se desborde y luego no haya camino para frenar las consecuencias”.

Aquí la entrevista en 'Voy y vuelvo'