Luego de 24 investigaciones por el presunto incumplimiento a las disposiciones

del Estatuto del Consumidor que prohíben la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, la Superintendencia de Transporte sancionó a 19 aerolíneas en Colombia, exoneró de responsabilidad a otras 4 e investiga un caos adicional.

Las sanciones a las 19 aerolíneas suman un total de $1.478.099.196. y la entidad señaló que algunas de las empresas investigadas deberán ajustar aquellas cláusulas que

están prohibidas expresamente por ley, ya en esas condiciones se podrían afectar los derechos de los usuarios del sector



La investigación se hizo e febrero y marzo de 2021, la SuperTransporte inspeccionó las páginas web de las aerolíneas, con el propósito de verificar la disponibilidad y el contenido de sus contratos de transporte, a los que tenían acceso los usuarios.



Se revisaron 69 cláusulas contractuales, encontrando que 56 de ellas contenían disposiciones abusivas como, por ejemplo, la limitación de la responsabilidad de las aerolíneas y la renuncia de los derechos de los usuarios, lo que podría generar un desequilibrio injustificado en perjuicio de los viajeros, afectando el tiempo, modo o lugar en que podían ejercer sus derechos.



Las faltas incluyen que las empresas desconocían la responsabilidad solidaria en los casos en que se operan vuelos bajo la figura de código compartido, se disminuían las obligaciones de la aerolínea, afectaban el respeto a las reservas realizadas en debida forma por los pasajeros, omitían dar a conocer a los usuarios los cambios o novedades que se producían en el vuelo o limitaban la responsabilidad en el transporte del equipaje.

Las empresas de acuerdo con la superintendencia también afectaban el derecho a obtener reembolsos según la normatividad, restringían el derecho a obtener compensaciones y no proporcionaban información completa, veraz e idónea sobre la forma en que los pasajeros podían ejercer sus derechos cuando surgieran conflictos derivados de la interpretación o ejecución del contrato de transporte. ​

¿Cuáles son las afectadas?

Las 19 aerolíneas encontradas responsables de incluir cláusulas abusivas en sus contratos de transporte y que enfrentarían las multas y deben ajustar en un término de 5 días, las cláusulas contractuales calificadas como abusivas son :



!. Aero república S.A. (Wingo)

2.Aerovías de Integración Regional S.A. (Latam)

3. Aerovías de México S.A. de C.V. (Aeroméxico)

4. Air Europa Líneas S.A.U.

5. Air France

6. American Airlines Inc.

7. Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca)

8. Avior Airlines C.A.

9. Compañía Panameña de Aviación S.A. (Copa Airlines)

10. Empresa Aérea de Servicios y Facilitación Logística Integral S.A. (Easyfly)

11. Fast Colombia S.A.S. (Viva Air)

12. Gran Colombia de Aviación S.A.S. (GCA Airlines)

13. Iberia Líneas Aéreas de España S.A. (Iberia)

14. Jetblue Airways Corporation

15. KLM Compañía Real Holandesa de Aviación

16. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. (Satena)

17. Spirit Airlines Inc.

18. Turkish Airlines Inc.

19. United Airlines Inc.



Otras investigadas procedieron con los ajustes del caso y la investigación se archivo para :



Aerolíneas Argentinas S.A. , Air Canada, Sky Airline S.A. y Delta Air Lines Inc

