La reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas ya es ley

El presidente Iván Duque sancionó la ley que busca reducir de manera gradual la jornada laboral sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.



(Le puede interesar también: Intenso debate por los efectos de bajar en 6 horas la jornada laboral)

Esta iniciativa, que fue liderada por el exsenador del Centro Democrático Álvaro Uribe, reducirá la jornada de 48 a 42 horas semanales.



Estas horas deberán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días garantizando siempre uno de descanso.



Según establece la Ley 2101 de Julio de 2021, la disminución de la jornada laboral ordinaria podrá ser implementada de una manera gradual por el empleador, de la siguiente manera:



– Transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales.



– Pasados tres años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá otra hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales.



– A partir del cuarto año de la entrada en vigencia de la ley se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente ley.



(Además, lea: Coltejer suspende de forma temporal línea de producción 'No tejidos')



La norma también indica que la disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.



Hay que recordar que al ser aprobado este proyecto los empresarios se mostraron preocupados por los efectos que una medida como esta podría tener sobre el empleo.



“Este es un proyecto de ley que fue pensado en un país que no es el de hoy”, sostuvo en ese momento Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien considera que las circunstancias en que se aprobó la iniciativa son muy distintas, pues el país está bastante golpeado económica y socialmente por la pandemia, las protestas, los bloqueos y el vandalismo.



(Le puede interesar también: Covid disparó nuevos bancarizados y elevó el uso de productos en 2020)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS