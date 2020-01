‘Requisitos para operar son muy sencillos y Uber los cumple de sobra’

Luego del fuerte revuelo por el anuncio de la plataforma de movilidad compartida Uber de dejar de operar por completo en el país desde el 1.º de febrero, pero comenzando por Barranquilla mañana jueves, el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, recalcó que el camino para esta y las demás app de su tipo debe ser la regulación.

En diálogo con EL TIEMPO, la titular de esta cartera, Ángela María Orozco, indicó que en los últimos tres años, un total de 25 aplicaciones obtuvieron visto bueno para operar, debido a que detrás de estas hay una empresa de transporte constituida, ya que así lo determina un regulación vigente.



Agregó que el decreto pedido por Uber no es viable porque primero hay que modificar dos leyes.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte del gobierno de Iván Duque. Foto: Foto: tomada del Twitter Iván Duque

¿Un decreto es la salida para el caso de Uber?

Hubo un fallo, contra una empresa, derivado de una demanda de competencia desleal. Hay por lo menos 20 fallos similares en países del mundo y eso ha generado que saquen una nueva legislación y exijan unas condiciones mínimas para prestar el servicio, y donde han querido, ellos se han regularizado, y donde no han querido, no.

El tema es que en Colombia, por ley, el que define qué es un vehículo público y uno de transporte particular es el Código de Tránsito y la Ley 1316 de 1996. Yo no puedo modificar eso por decreto, sería ilegal.



¿Qué opciones hay mientras cambia la ley?

Para prestar los servicios que ellos prestan, en los vehículos blancos (de placa blanca), podrían, si quisieran, registrarse, porque están habilitados para prestar servicio público y podrían registrarse como empresa de transporte.



Ellos dicen que no lo son. Esa es su decisión, que no puedo cuestionar. Otras empresas han comprado las plataformas para prestar el servicio en vehículos blancos y las tienen habilitadas.



¿Cuántas son y por qué no las afecta la decisión de la Superindustria?

Hay 25 plataformas legalmente habilitadas por empresas de transporte registradas, que prestan el servicio con vehículos de servicio público.



La decisión no se hace extensiva a las demás plataformas porque es particular y concreta, porque es producto de una empresa contra otra por actos de competencia desleal. No estamos persiguiendo a ninguna empresa, y difícilmente un ministerio ha sido más activo en el sector transporte. He tenido más de 750 mesas de trabajo con todas las modalidades de transporte.



Mi primer reto era eliminar el ‘uno a uno’ (en el transporte de carga, ya que para entrar un camión nuevo se debía sacar uno del mercado). Son mínimo tres leyes del Congreso para sacar eso y, obviamente, me hubiera gustado hacer todo al mismo tiempo, pero no tengo esa capacidad.



Primero teníamos eso y, de hecho, tenemos el decreto de mejoramiento del servicio público de transporte individual de taxis, y lo vamos a sacar. El mensaje que siempre les di a los taxistas es que tienen que mejorar su servicio y actualizarse para enfrentar el fenómeno de economía colaborativa.



Vamos a ir al Congreso y lo importante es que todo el mundo tenga unas cargas equivalentes.

¿Y mientras tanto Uber debe salir?

Es una decisión particular de la empresa. Ellos tienen unos recursos legales. No sé si están utilizando todos los que tienen. No puedo opinar sobre un fallo jurisdiccional, pero herramientas existen. Lo importante es que el Gobierno tiene que legislar sin nombre propio, para tener un sector de transporte seguro y legal.



¿Qué requisitos son los que debe cumplir Uber en este momento?

Unos requisitos muy sencillos y los cumplen de sobra. Ahora, que quieran cambiar es una discusión legítima de qué propuestas hay y eso lo podemos hacer en nuestras mesas de trabajo, pero sobre la base de que sea legal, y la primera legalidad es prestar el servicio en un vehículo de servicio público, a menos que demos el debate legislativo y se fijen unas condiciones básicas que se les deben exigir a todos.



El proyecto de ley tiene ideas muy valiosas, es algo sano, pero tenemos que acompañarlo haciendo precisiones de los artículos de las leyes que habría que mirar y unas condiciones mínimas de seguridad y de calidad al usuario.



¿Sería básicamente permitiendo el transporte individual de pasajeros en vehículo particular?

No le puedo decir si es esa la definición o si se crea una nueva modalidad a la que se le exijan unas condiciones básicas, independiente de la connotación de que sea particular o no, pero que tenga unos requisitos básicos como licencia, seguros y garantías, que son los que se exigen para el servicio público. Las ciudades que lo han regulado así lo han exigido.



¿Como cuáles?

Vaya y saque una licencia de Uber en Nueva York. Le exigen licencia de conducción más especial, con sellos especiales, unas condiciones de seguros claros que por ley no se le piden hoy a un vehículo particular. No es un problema solo de Colombia.



¿El proyecto de ley abarcará todas las plataformas?

La ley de transporte no regula las plataformas. Lo que prohíbe es prestar un servicio público en un vehículo particular.

¿Amerita mensaje de urgencia?



Podría ameritar mensaje de urgencia, perfectamente. Somos solidarios con los usuarios. Para nosotros lo importante es la seguridad y la calidad del servicio. Acá, el tema es el usuario, y las decisiones individuales de las empresas son distintas.

Hay que aclarar que en los países donde opera Uber, como México, Argentina y Chile, las leyes les exigen registro y unas condiciones básicas en términos de seguros y licencias de conducción.



El proyecto que busca la regulación de las plataformas...

El Gobierno revisará y acompañará un proyecto de ley, que ya está en el Congreso, que busca reglamentar la operación de plataformas tecnológicas de transporte, como Uber.

La iniciativa aún no ha recibido su primer debate, pero se espera que a partir del 16 de marzo, cuando vuelve el Congreso, empiece su trámite.



El proyecto al que hace referencia el Ejecutivo fue radicado por los congresistas Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. Es decir, un congresista de oposición y uno de la bancada de gobierno.

En Bogotá, plataformas tienen menos cuota de mercado que taxis

En los últimos tres años, de acuerdo con los registros del Ministerio de Transporte, un total de 25 plataformas digitales de movilidad han recibido el visto bueno para operar en el país y todas, de acuerdo con la regulación, están bajo la batuta de una empresa de transporte.



De este total, el 72 por ciento, es decir, 18 aplicaciones, tuvieron una resolución firmada, y entre estas aparecen aplicaciones como Etaxi, de la firma Etaxi Colombia S. A. S.; White Cloud, que la opera White Cloud S. A. S., o You go, del grupo empresarial JM & FSN S. A. S.



En medio del debate por el derecho de los usuarios a elegir los esquemas para movilizarse, el experto José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, indicó que hay retos conjuntos para todos los actores del mercado.



Señaló que por parte del Gobierno hay que actualizar leyes de hace más de 20 años, que se han quedado cortas para la realidad actual del mercado, cuyo centro debe ser el usuario bajo parámetros de seguridad y comodidad que fijaron Uber y otras plataformas.



Además, agrega el experto, es fundamental revisar el modelo de operación de los taxis, estableciendo estrictas mediciones a la calidad del servicio, mientras que por parte de las plataformas se requiere no solo identificarse como tal, sino operar como empresas de transporte público y tener esquemas de protección a los consumidores, que a su turno deben organizarse en ligas para defender sus derechos.



De acuerdo con Rojas, aunque no se debe desconocer que se trata de una puja por el mercado, la reciente encuesta de movilidad realizada por la entidad mostró que las aplicaciones tienen entre el 2 y el 3 por ciento de todos los viajes de la ciudad de Bogotá, mientras que los taxis tienen una cuota del 5 por ciento. “Hay mercado suficiente para las plataformas y para los taxis amarillos”, afirmó.

