‘Salario por horas sería para desempleados e informales’

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) le enviará la semana próxima al Gobierno un decálogo sobre la propuesta formal que hace para que se estudie la fórmula de adoptar el sistema de contratación de trabajadores por horas.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ingeniero industrial, exministro de Desarrollo y exembajador, especifica en el siguiente diálogo el contenido de la protesta que presentarán.

Fenalco presentó en septiembre del año pasado, dice Cabal, en su congreso anual que se realizó en Neiva, la propuesta de trabajar y remunerar por horas. Pero muchas veces en Colombia no debatimos las ideas a fondo, sino que las estigmatizamos. Muchos de los convocantes al paro nacional dijeron que uno de los temas a los que se oponían era a esa iniciativa de flexibilización laboral. El país no se puede dejar atemorizar. La encuesta que el Banco de la República les hace a los principales analistas económicos arroja que el desempleo cerrará en 10,6 este año. Llevamos cuatro años de deterioro de los principales indicadores laborales, y el país cruzado de brazos sin hacer propuestas de cómo generar empleo. Hoy sigue siendo más vigente que nunca la propuesta de Fenalco. De alguna manera, hay que facilitar la contratación por horas, no para los que hoy tienen empleo formal, sino para las casi dos terceras partes de la población que están desempleados o son informales.



El objetivo de la última reforma tributaria fue reducir impuestos para generar empleo. ¿Ese propósito fracasó?



No. En renglones como en la importación de bienes de capital y la inversión nacional y extranjera, el año pasado hubo un notorio comportamiento. La gran esperanza de absorber empleo es vía crecimiento económico, y estamos viendo que creciendo entre 3 y 4 % no es suficiente para generar empleo, luego hay que pensar en otras medidas. Se necesitan más propuestas: por ejemplo, incentivar proyectos productivos como en turismo en departamentos que tienen gran potencial, como La Guajira, Chocó o los territorios nacionales. Hay que debatir también la conveniencia del salario mínimo regional diferencial, buscando crear incentivos para que empresas se instalen en sitios no tan convencionales.



Pero esa propuesta de salario mínimo diferencial regional ya fracasó…



La propuesta en algunos círculos ha sido mal entendida. No ha sido discutida.



¿Y el efecto de la presencia masiva de venezolanos en el país?



Ello sin duda presiona el mercado laboral y muchas de estas personas terminan laborando en medio de la informalidad. Los informales no cuentan con algún tipo de prestación e, incluso, muchos trabajan por horas sin ningún tipo de prestaciones sociales. Nuestra propuesta es un salario mínimo integral por hora. Cuando decimos eso, es que cubra las prestaciones sociales, aportes a salud, a pensiones, a parafiscales, riesgos laborales, inclusive la proporcionalidad de vacaciones.



En su propuesta de salario por horas, usted habla de proporcionalidad…



Claro. El salario por horas tendría los mismos beneficios y las mismas cargas del salario de 8 horas diarias, pero proporcionales. Por ejemplo, el salario mínimo hoy equivale a 5.107 pesos la hora, pero con la carga prestacional equivale a 8.370 pesos, y así sucesivamente para cualquier tipo de salario, dado que la contratación por horas no sería solo para el salario mínimo.



Pero la propuesta es solo para desempleados o informales, ¿no es cierto?



Sí. Y en eso algunas centrales obreras y algunos opositores a la idea no han entendido. Hablan de que el salario por hora es precarizar el empleo e ir en contravía con lo que los empleados han ganado. No, Colombia puede sostener el régimen laboral actual de contrato a término indefinido con todas las prestaciones, pero puede habilitarse un régimen alternativo paralelo que esté dirigido únicamente a los desempleados y empleados informales. Se puede reglamentar en el proyecto de ley que solo tendrán acceso a la opción de trabajar por horas aquellas personas que hayan estado desempleadas mucho tiempo, por ejemplo, los últimos dos años. Solo esas personas podrán aplicar al régimen alternativo.



¿Y cómo evitar que haya despidos y contratación inmediata y cosas de ese estilo?



La idea es que los que están empleados preserven sus condiciones, pero los que están desempleados o informales tengan una puerta de entrada al sistema formal. No es quitarles o desmejorar las condiciones a los que ya las tienen: hay que dejarlas. Conservarlas. Mantenerlas. Es pensar sin egoísmo en los que no tienen empleo y en los informales.



¿Cuántos empleados tiene Colombia?



22’761.000 a diciembre de 2019.



¿Cuántos trabajan informalmente?



Según el Dane, el 48 %, pero en muchas regiones, la proporción asciende al 70 %.



Es decir que este país es laboralmente informal...



Así es. Y le voy a decir que hoy existe el pago informal por horas. Hay personas que trabajan de lunes a viernes, pero para buscar un mejor ingreso son contratadas los fines de semana o en las temporadas altas y son remuneradas por horas por acuerdo mutuo y no incluye prestaciones de ley. Por ello, los más beneficiados con nuestra propuesta son aquellas personas que trabajan en picos altos en la gastronomía, el comercio, el agro, los bares, hoteles, que son sectores estacionales. Tenemos que formalizar a los que hoy trabajan por horas, inclusive con la posibilidad de tener pensión.



Opositores dicen: ‘Si hoy no se pensiona la gente, pues mucho menos se va a pensionar trabajando por horas’…



La respuesta nuestra es que mucho menos se van a pensionar sin empleo. En cambio, por horas, usted puede ir acumulando parte de la pensión. En la reforma se podría establecer que el trabajo por horas tuviera una mejor cotización a las pensiones que el trabajo a tiempo indefinido. Me explico; si hoy se necesitan 1.300 semanas para pensionarse, el trabajador que ha acumulado horas, de alguna manera que no necesite esa cantidad, sino que pueda tener un porcentaje menor del tiempo para pensionarse. Estas son algunas ideas. Lo que Fenalco propone es que hagamos la discusión, estudiemos las posibilidades y busquemos formas, pero en Colombia nos hemos quedado en que alguien lanza una idea, la estigmatizan y la matan: los opositores, ¿dónde tienen las propuestas para generar empleo?



Pero el temor que expresan las centrales obreras es que haya despidos…



Por ello la norma debe reglamentarse claramente.

Si yo como empresario podría decir: ¿‘Tengo un trabajador ocho años, lo despido y empiezo a reemplazarlo por horas’?



Se podría establecer que las personas que han sido empleadas por un tiempo definido no podrán ser posteriormente empleadas por horas, sino por contrato a término indefinido. Es buscarle un poco la comba al palo, y hay muchas ocupaciones y disciplinas que solo pueden ser contratadas a término indefinido, pero hay otras que exigen mucha flexibilidad, como nuevas expresiones creativas, digitales, tecnológicas y lúdicas.



Para evadir el contrato a término fijo y evitar así el pago de todas las prestaciones, muchos empresarios optaron por el término fijo sin originar prestaciones…



Pues, precisamente, la contratación por horas debe tener por ley todas las prestaciones sociales, y no como el contrato por obra, el cual no cuenta con prestaciones. Quien hace la obra no recibe prestaciones ni nada, en cambio, si se hace por horas, sí va a recibir las correspondientes prestaciones sociales.



¿De qué manera se podría garantizar en un trabajo por horas la seguridad social?



Obviamente, al hacer el contrato de trabajo.



Es decir, ¿se acaba la oralidad en la contratación por horas?



Sí, porque de lo contrario sería un trabajo informal.



¿El comercio sería el gran contratista por horas?



Sí. Comercio, turismo y el sector agropecuario serían los grandes contratantes nuevos de esta modalidad.



¿Por las temporadas?



Por supuesto, y por extensión de horarios, un establecimiento de comercio que tiene, por ejemplo, uno o dos turnos de trabajo, podría abrir su tienda tres o cuatro horas más y contratar para esas horas bajo la modalidad que sugerimos.



¿Ustedes han hablado con el Gobierno sobre el tema?



Estamos preparando algo que le hemos llamado el AZ, el decálogo de la propuesta de Fenalco que le vamos a presentar próximamente al Gobierno. Es que aquí hay un malentendido. Se dice que contratar por horas es para despedir a la gente, quitarle sus derechos, sus prestaciones; todo eso es falso, aquí queremos es que más desempleados entren a la vida laboral.



El AZ diría: ¿Primero?



Primero, qué es la contratación por horas, cómo debe ser el régimen de contratación por horas y qué incluye.



Pero, concretamente, ¿qué es la contratación por horas?



Es la posibilidad de que un empleador contrate a una persona de salario mínimo, o un salario más alto por el número de horas que realmente lo necesita.



¿Segundo del AZ?



¿Qué involucra como salario integral por hora? Que es con todas sus prestaciones. Que es proporcionalmente y cómo se tasaría o calcularía.



¿Y cómo se haría, por ejemplo en materia de vacaciones?



Cuando uno sale a vacaciones en el contrato a término indefinido no le pagan el salario, le pagan las vacaciones, pero en el contrato por horas, le van pagando la proporción de vacaciones en las diferentes horas y luego las toma que quiera.



Pero si ya pagaron las vacaciones en efectivo, ¿cuáles vacaciones va a tomar?



Al no estar amarrado a término indefinido puede tener tiempos de una semana



Tercero del AZ...



Tercero, a quién va dirigido: desempleados e informales.



¿Quiénes son los informales?



Los informales son los que hoy no cotizan a la seguridad social.



¿Rappi por ejemplo?



No conozco detalles del funcionamiento de esta empresa, pero pensaría que esta sería una forma para que muchos empleados informales de una plataforma o empresa colaborativa tuvieran garantizadas sus prestaciones.



Cuarto…



Debe haber un aporte proporcional a toda prestación social incluyendo pensiones y como lo mencioné anteriormente, debe existir un régimen distinto de exigencia de semanas trabajadas a los que han trabajado por horas.



Cinco, para su AZ…



Garantías de seguridad social.



¿Las horas extras?



En un régimen por horas, las extras deberían tener un recargo distinto para que genere más posibilidad de contratación, que las horas extras actuales.



¿Qué quiere decir distinto? ¿No pagar como ahora?



Hoy por ejemplo las horas extras se pagan con unos porcentajes. La hora extra diurna es el 25 %, la nocturna es 75 %, si es dominical es el 150 %. Debe existir un recargo por horas extras, pero no tan alto como en el actual régimen.



¿De qué manera se afectarían los trabajadores actuales?



Los trabajadores actuales deben seguir en el régimen tradicional.



Mejor dicho, ¿no sería retroactivo?



No toca a los trabajadores actuales, ni las prestaciones que tienen, ni nada, ni se puede contratar a un trabajador actual activo bajo este régimen alternativo. Únicamente a quien dé constancia de desempleo o de informalidad mayor a dos años. También a los jóvenes. Hoy, el desempleo juvenil está por encima del 20 %, y las barreras de contratar jóvenes muchas veces está en la falta de experiencia. El hecho de que pueda tener un joven la posibilidad de empezar a trabajar por horas, es una sugestiva forma de darse a conocer para que sea contratado luego a término indefinido. El problema del desempleo es tan fuerte que amerita que hagamos esfuerzos todos los actores de la sociedad para combatirlo.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO