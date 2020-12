Empresarios y trabajadores insistirán en un acuerdo de salario mínimo

Los empresarios colombianos representados en la Andi, señalaron esta mañana que seguirán trabajando con el Gobierno y los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo de millones de colombianos en el 2021, al tiempo que hicieron una nueva propuesta de aumento del 2,7 por ciento.

El turno de las centrales obreras fue ayer, en la sexta sesión de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que lideró el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en la que presentaron las salvedades unificadas a su propuesta económica para el incremento del salario mínimo del próximo año, que le apunta a subir el monto 13,9 por ciento.



Las razones que presentaron las centrales obreras se concentran en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos con un salario básico de $1 millón, más auxilio de transporte de $120.000 pesos.



De igual manera, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas; una renta básica para los colombianos de menores ingresos, y la formalización de los contratistas en el sector estatal.



Por su parte, los representantes de los gremios empresariales solicitaron más tiempo para justificar su ofrecimiento.

La definición del incremento de salario mínimo este año será especialmente compleja, tenemos la responsabilidad de pensar en los desempleados y en cómo generar más empleos. FACEBOOK

Aún así, cabe recordar que los argumentos detrás de la propuesta de los empresarios tenían que ver con la situación del país, la histórica caída del PIB en el segundo y tercer trimestre, la alta tasa de desempleo -que en octubre fue de 14,7 por ciento-, y el dato negativo de la productividad, que fue de -0,6% para este año según el Dane.



Como dijo en días pasados, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, “la definición del incremento de salario mínimo este año será especialmente compleja, tenemos la responsabilidad de pensar en los desempleados y en cómo generar más empleos en forma urgente Es responsabilidad compartida de empresarios y trabajadores”.



Eso sí, otros empresarios como Mario Hernández han planteado la posibilidad de que el ajuste del salario mínimo para el otro año sea el doble de la inflación.



“Nada de irresponsable tiene la idea de plantear un incremento salarial que permita a la gente, en particular los más pobres, tener una compensación adicional a la inflación causada. No solo es justicia social (equidad) sino que sería clave para impulsar la demanda agregada”, dijo recientemente Hernández en una columna en este diario.



Por su parte, centros de estudios académicos y la misma academia han planteado en varios escenarios que el alza debe ser prudente y no recomiendan que esté por encima del 3 por ciento.



En los últimos 20 años el país solo ha logrado concertar el ajuste siete veces, y hoy será la fecha en la que se determinará si hay sesiones extra para llegar a un acuerdo. De lo contrario, el Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para definir cuál será el mínimo para el 2021.



Por: Portafolio.co