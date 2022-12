Continúan las reuniones de la mesa tripartita de concertación salarial conformada por Gobierno, centrales obreras y empresarios para determinar cuál será el incremento del salario mínimo para el 2023.



Estos tienen hasta este jueves día 15 para llegar a una decisión concertada. De lo contrario, el Gobierno tendrá hasta el día 30 para definir el alza por decreto.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, contó que en la reunión de hoy tocaron el tema de los productos y servicios que dejarían de crecer con el alza del salario mínimo, como algunas multas o tarifas.



La discusión de este año es especialmente difícil debido a que la inflación está en niveles máximos de hace 23 años y lo que busca la mesa tripartita es que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo.



El piso de negociación es de un alza de 13,77 por ciento que sale de de la suma del dato de la inflación a noviembre de 12,53 por ciento y de la productividad de 1,24 por ciento.



Sin embargo, las centrales obreras dijeron que el alza debería ser de 20 por ciento.



No obstante, los empresarios no destaparon finalmente sus cartas. Estos hicieron una invitación a cambiar la metodología tradicional en la que se determina el alza del mínimo y siempre suelen existir tires y aflojes. Dijeron que se debe buscar construir una decisión ya conjunta y consensuada entre las partes.