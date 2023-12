Salario mínimo: ¿qué pasa si empresarios y trabajadores no logran un acuerdo?

A menos de tres días para que se acabe el plazo de alcanzar un incremento concertado del salario mínimo, los empresarios y trabajadores mantienen posiciones encontradas sobre cuál debe ser el ajuste salarial para el próximo año.



Mientras los sindicatos destaparon sus cartas hace dos semanas y piden que el aumento sea de 18%, los gremios no presentaron una propuesta e insisten en la cautela para definir el incremento, teniendo en cuenta factores como la inflación y el panorama económico del país.



(Puede leer: Salario mínimo 2024: ¿cuánto tiempo tienen sindicatos y empresarios para definir alza?).

De agotarse el tiempo para lograr un acuerdo, será el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, que defina, por decreto, el reajuste del salario mínimo, según lo define el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.



La decisión de aumentar año a año el salario mínimo está establecida también en la sentencia C-1433 del 2000 de la Corte Constitucional, que fija un mecanismo de negociación para contrarrestar que trabajadores pierdan el poder adquisitivo.



Según la Corte, la remuneración debe garantizar un mínimo vital y ser móvil, manteniendo su equivalencia con el precio del trabajo.

Consideraciones para decretar el ajuste

En caso de que las partes no logren un acuerdo en el plazo establecido que será hasta el próximo sábado 30 de diciembre, el Gobierno Nacional lo hará por medio de un decreto.



No obstante, el Gobierno deberá considerar datos clave como las proyecciones de inflación para el 2024 que expuso el Banco de la República y los llamados de trabajadores y empleados para no afectar la generación de empleo, entre otros elementos.

(Además: ¿Por qué está costando definir el alza del salario mínimo del 2024?).

Avances de las reuniones

Durante las jornadas de negociación, el Gobierno también presentó la lista de productos y servicios que espera desindexar del salario mínimo para 2024. El Ejecutivo estima sacar este año 88 artículos de este índice para llegar a un total de 204.



Estos corresponderían sectores como agricultura, comercio, industria, turismo, mercado laboral, pensiones, educación, hacienda, salud, transporte, vivienda, y servicios públicos.

PORTAFOLIO

Más noticias

¿Cuánto aumentará el salario mínimo de Arizona en 2024?

Salario mínimo 2024: ¿por qué no han podido llegar a acuerdo gremios y trabajadores?

'Debemos hacer el esfuerzo por concertar el salario mínimo del 2024: Bruce Mac Master