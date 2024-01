Aumento del salario mínimo haría crecer la informalidad, según investigación

El incremento del salario mínimo reduciría la desigualdad en el caso de los trabajadores formales; en el sector informal tendría un efecto contrario, lo que dificulta la transición a la formalidad. Esta es una de las conclusiones de una tesis de maestría de la Universidad de los Andes titulada “El salario mínimo en mercados laborales fragmentados: efectos distribucionales, desempleo e informalidad en Colombia”.



Daniel Eduardo Franco Laverde, asociado de investigación en Good Business Lab y economista autor de esta tesis de maestría, agrupa sus conclusiones a la luz de la formalidad e informalidad en dos sectores: el asalariado y el trabajador por cuenta propia. Estos representan más del 80 por ciento de la población ocupada del país.



Así, explica que el aumento anual del salario mínimo, puede también presentar efectos adversos e incluso precarizar las condiciones laborales de aquellos que trabajan por cuenta propia y por horas.

La mitad del país trabaja por cuenta propia

Hay que tener en cuenta que para el segmento asalariado, aquellas personas que son empleadas dependientes en una empresa privada, que pueden ser formales o informales, ambas reciben un salario por el trabajo que hacen.



Por el otro lado está el trabajo independiente por cuenta propia. Este segmento lo componen aquellas personas que ellas mismas ofrecen un bien o servicio, bien sean solas o asociadas con otras personas en una situación similar.

Según el economista, cerca de la mitad de la gente en Colombia trabaja por cuenta propia. Foto: KRONOS

“Un trabajador por cuenta propia puede ser un médico que tiene un consultorio, como puede ser una persona que tiene un puesto de arepas en la calle” explicó Franco. “Al revisar diferentes fuentes se puede encontrar que cerca de la mitad de la gente en Colombia trabaja por cuenta propia”, agregó.



A la hora de revisar la condición de formalidad o informalidad en ambos sectores, el economista utilizó el criterio de la cotización en pensión, creando así las cuatro poblaciones con afectaciones dispares tras el aumento del salario mínimo.

Sector asalariado reduce su desigualdad con aumento del salario mínimo

De acuerdo con el estudio, el asalariado formal experimenta lo que en economía se denomina efecto de “compresión”, que significa que mientras aquellos que reciben el salario mínimo mensual o un poco más experimentan un crecimiento mayor que aquellos con mayores salarios. “Si yo tengo unos empleados que ganan el mínimo, les tengo que aumentar por ley el salario mínimo, pero con los que ganan tres o cuatro salarios mínimos no tengo que aumentar la misma proporción”, explicó Franco.

Este comportamiento de la distribución de los ingresos en ese sector traería una menor desigualdad en el mismo; sin embargo, el caso del asalariado informal, el efecto es contrario. Mientras aquellos que ganan cerca del mínimo pueden verse rezagados tras un aumento alto, para aquellos que ganan mucho menos les es indiferente mientras la brecha sobre la formalidad se va ampliando.

“Si yo soy un empleado que me estoy ganando 400.000 pesos al mes porque hago unos trabajos en una finca o porque estoy ayudando a alguien en una tienda, y además estoy en un lugar donde el salario mínimo es alto frente a la distribución de ingresos, lo que encuentro es que el salario mínimo no me dice nada, pues estoy muy lejos”, reflexionó el economista. “Empiezo a ver es esa población que cada vez está más lejos del salario mínimo, cuando el salario mínimo es más alto”, agregó.

“Para los empleados formales subir el salario es una buena idea: me disminuye la desigualdad y me aumenta el ingreso relativo de los de menores ingresos. Pero para los informales esto no está pasando; justo lo contrario, está aumentando la desigualdad y una brecha gigante, donde tengo la mitad de la gente por debajo del salario mínimo. Se está alejando a esa gente del salario mínimo y, en consecuencia, excluyéndolos aún más de la formalidad”.



Subida en el salario mínimo afectarían al trabajador informal

También encuentro que los informales ven reducido su ingreso por hora y como respuesta aumentan el número de horas trabajadas. Por lo que el SM no solo los aleja de ser incluidos en la formalidad, sino que les genera peores condiciones laborales. — Daniel Franco (@francamente_13) December 19, 2023

Ya dentro de los cuenta propia, aquellos dentro de la formalidad como médicos o abogados con oficina propia y que tienen presente la cotización en pensión tienden a ser indiferentes al aumento del salario mínimo. En el lado de los informales, son quienes ven la mayor afectación, e inclusive, ven precarización en sus condiciones laborales.

Franco señala que el aumento del salario reduce la desigualdad en la formalidad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Franco interpreta este retroceso desde la perspectiva de la brecha entre el ingreso percibido por hora: “Si el ingreso por hora me está bajando, la respuesta general para quien es informal y normalmente tiene ingresos bajos y le toca vivir en el día a día, para compensar esta disminución de mi ingreso por hora lo que hago es que trabajo más horas, pues estoy ganando menos por cada hora que trabajo”.



“Para el formal que logra quedarse en la formalidad, los aumentos del salario mínimo son buenos, pero para el informal o para el que pasa la informalidad no son buenos porque los aleja de poder ser formales; esa es la gran conclusión”, sentenció el economista uniandino.

¿Cómo aportar a la reducción de la desigualdad y la informalidad en simultáneo?

Para el autor de la tesis, la búsqueda de la formalidad trae consigo propuestas que denomina “impopulares”. Entre ellas, menciona una forma más técnica del aumento del salario: “Tal vez sea mejor para el país que ese ajuste estuviera más relacionado con inflación y productividad, una fórmula un poquito más técnica, pero esto no es popular y eso hace que sea poco viable políticamente”.

Menciona, además, un sistema de salario mínimo diferenciado a nivel departamental, pues no en todos los lugares del país se gana lo mismo. En este punto recordó una frase de su jefe anterior, Mauricio Santa María, quien explicaba que “hay pueblos en Colombia donde los únicos que ganan el salario mínimo son los empleados de la alcaldía”.

Finalmente, reconoce la complejidad en los asuntos de precarización laboral, pero considera que vale la pena abrir el debate de un salario mínimo y la cotización a pensión por horas, pues a su modo de ver, traería ganancias a las poblaciones que hoy se ven afectadas por el aumento natural del salario.



SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO