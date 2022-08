En unos meses se iniciará la discusión del alza del salario mínimo en Colombia y con una inflación a dos dígitos la subida se vislumbra elevada.



Tanto, que el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que si bien para este 2022 el alza fue del 10 por ciento es probable que para el 2023 llegue al 20 o el 25 por ciento.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

“Si un gobierno de derecha subió el 10 por ciento, con un gobierno de izquierda voy a tener que subir 20 o 25 por ciento. Será una discusión muy difícil”, dijo el director de Fedesarrollo.



De este modo, el salario se podría elevar del actual un millón de pesos a 1,2 millones de pesos, más el auxilio de transporte.



Mejía explicó que para la discusión habrá que tener en cuenta dos elementos. De un lado, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares producto de ese aumento de los precios de los bienes y servicios. Y del otro, el aumento de la productividad laboral, que es la forma en la que los trabajadores contribuyen al aumento de la producción en el país.



Sin embargo, recalcó que el riesgo para la economía será que el aumento sea desbordado pues el mercado laboral no se ha recuperado todavía.



“Es muy importante que Colombia reconozca que el mercado laboral no se ha recuperado todavía, que la tasa de desempleo continúa por encima del 11 por ciento, que la informalidad a nivel nacional está cercana al 60 por ciento. Hay que ser muy responsables con un aumento que seguramente estará en dos dígitos, pero no puede desbordar estos dos elementos de inflación y productividad laboral porque de otra manera se retrasaría sustancialmente el aumento de la generación de empleo”, aseguró.



