Salario mínimo: Así van las apuestas que se pondrán sobre la mesa

Las negociaciones entre el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios para definir el alza del salario mínimo para el 2024, iniciarán el próximo 28 de noviembre.



El incremento afectará a más de dos millones de colombianos, pues según cifras del ministerio del Trabajo, en el periodo enero-septiembre de 2023 se cuenta con 2 millones 246 mil personas que devengan un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, 9,9 por ciento de los ocupados en el país (22 millones 703 mil).

El Ministerio del Trabajo adelantó una reunión interna con los representantes del Gobierno, con la finalidad plantear estrategias para la protección del poder adquisitivo del salario mínimo. Participaron delegados de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo, del MinTrabajo, Departamento Nacional de Planeación, Banco de la República y el Dane.



“Estamos buscando las propuestas para la mesa de concertación Nacional, estamos haciendo el análisis de las medidas de desindexación para que efectivamente se pueda mantener el valor adquisitivo del salario mínimo y además estamos trabajando para la reactivación de las mesas de productividad y empleabilidad con el ánimo de presentar propuestas y alternativas que fortalezcan no solamente nuestra mesa de concertación sino que busquemos alternativas para los colombianos y colombianas”, puntualizó la ministra, Gloria Inés Ramírez Ríos



Aún falta por conocer los datos de inflación y productividad para noviembre, que serán el punto de partida para las propuestas de cada una de las partes involucradas; pero por ejemplo, Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), manifestó que están considerando todos los factores macroeconómicos que se han venido exponiendo y que tenemos a la mano, como el tema de la inflación.



Para Oyola también “hay aspectos que están gravitando sobre esta situación, como las tarifas de servicios públicos, las tasas de interés que han jugado un papel muy importante en el tema de la caída del sector comercio, y la caída también en la producción, en la medida que se ha encarecido el crédito. Mucha gente que en la práctica merca con las tarjetas de crédito difícilmente lo ha podido volver a hacer”.

Salario mínimo: ya se definió cuánto subirá para el 2023

Lo que se discutirá

Dentro de las generalidades de la negociación, se fija con periodicidad anual y rige para todo el territorio nacional. Además, inicia la primera semana de diciembre y el 15 del mismo, es el primer plazo para llegar a un acuerdo. En caso de que no se logre, siguen sesiones extraordinarias y el 30 de diciembre es la fecha máxima para expedir y publicar el decreto de fijación del salario mínimo y auxilio de transporte como quiera que sea resultado de un acuerdo o no.



El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que “el mínimo no podrá superar el límite establecido por Índice de Precios al Consumidor. Eso etendiendo que el incremento del salario mínimo del 2022 al 2023 fue superior a la inflación efectiva que vamos a tener en el 2023, lo cual quiere decir que hubo una recuperación del poder de compra”.



John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) agregó que no hay que desconocer el impacto que ha tenido la pérdida de ingresos reales en el salario mínimo y en el salario promedio. " Yo les he dicho a mis compañeros que hay que confiar en este Gobierno que apenas lleva año y medio y analizar toda la realidad que está viviendo el país”.



María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia agregó que es importante recordar que el aumento del salario mínimo, por norma Constitucional, no puede estar por debajo del dato de inflación.



"Por eso, dentro de las variables a analizar en este proceso, y teniendo en cuenta que tenemos un IPC sobre niveles del 10%, lo más sensato sería un aumento mesurado teniendo en cuenta estos factores. No se puede desconocer que hay múltiples factores que están indexados a esta alza, como son el costo del transporte; los arriendos; servicios públicos, entre otros. Esto significa que lo que aumente el salario, aumentarán los mencionados, generando una mayor presión al bolsillo y no un incentivo o incremento real en el poder adquisitivo de los colombiano", expuso.

Salario mínimo 2023

Las propuestas

De acuerdo con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “es viable tener un sueldo mínimo de $2.000.000, pero quitando algunos beneficios laborales. Esto para aliviar la carga del empleador y crear generación de nuevos puestos de trabajo. El salario mínimo este año es de $1.160.000 mensuales, pero al sumar todos los costos que asume el empleador, el costo de contratar a un empleado de salario mínimo puede ascender a casi $1.800.000 mensuales”.



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo el aumento debe ser inferior a un dígito.



Si se tiene en consideración que el dato de inflación aún se mantiene elevado, hay que actuar con responsabilidad.



“¿Cuál es nuestra propuesta? Que el aumento del salario mínimo sea lo más cercano posible a la inflación. La inflación esperada, de acuerdo con nuestras encuestas, es del 9,6 por ciento. Esa es la cifra, ojalá sea una cifra en un dígito que permita que no tengamos efectos negativos en el mercado laboral”, indicó.

