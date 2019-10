Salario mínimo:calendario para negociar alza se hará el 14 de este mes

Tras concluir la mesa de concertación de política laboral, la ministra de trabajo, Alicia Arango, dijo que no se arriesga a establecer un porcentaje de arranque para el inicio de la negociación del incremento del salario mínimo, pues hasta el 14 de noviembre se construirá el calendario para los diálogos.



Esto, en el entendido de que las apuestas iniciales por parte de algunos gremios apuntan a que este porcentaje no pase más allá de la inflación más un punto para garantizar que se compense la pérdida de poder adquisitivo entre un año y otro.

Desde esa perspectiva, el salario mínimo no incrementaría más allá del 5 %, lo que para los representantes de los trabajadores en la mesa de concertación no suena halagueño. De hecho, expresaron que ya están haciendo los cálculos de la productividad laboral, la cual, insisten, debe diferenciarse de la total, en la que se incluyen todos los factores de la producción.



Al respecto, recordaron que desde su perspectiva, hay un rezago de 12 puntos entre una y la otra, estando por encima, por supuesto, la productividad laboral.



Es así como se perfila desde ya que la negociación del incremento en el salario mínimo para el 2020 volverá a ser un escenario caluroso, como sucede en todos los finales de año.



Entre tanto, sobre las reformas pensionales y laborales, Arango volvió a insistir en que la del sistema pensional se tramitará el año entrante y que hasta este momento no hay una sola palabra escrita alrededor de este proyecto de ley, toda vez que la intención es lograr que se discuta en esta mesa antes de elaborar el texto que se pondrá a consideración del Congreso.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS