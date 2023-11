Salario mínimo: el medio millón que los trabajadores no ven

Mientras los empleadores, por cada trabajador que gana el salario mínimo, deben pagar 1,8 millones de pesos, los empleados reciben medio millón menos, así lo recuerdan los Observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana

Los grupos académicos, presentaron un análisis sobre esta diferencia en plena negociación del ajuste de la remuneración básica que regirá a partir del próximo 1 de enero en Colombia.



En su documento, el grupo de trabajo resalta que esa distancia entre lo que gasta el empleador y lo que verdaderamente recibe el asalariado ayuda a explicar los riesgos que tendría sobre el empleo en el país un incremento que podría ser desproporcionado



"Si bien la intención es proteger a los trabajadores y asegurar condiciones dignas, es esencial considerar las posibles repercusiones para las empresas y para el empleo de las personas que ganan menos del mínimo o sus condiciones hacen que no coticen a seguridad social y reciban toda la cifra monetaria que se pacta con el empleador directamente" dicen.



El observatorio desmenuza los diferentes componentes de ese pago que hacen las empresas para explicar por qué lo que estas desembolsan, es casi 40 por ciento más de lo que llega al bolsillo de los trabajadores.



Si bien al empleado le pagan un salario de 1'160.000 pesos a lo que se suma el auxilio de transporte de 140.000 pesos, lo que le daría un total de 1'300.000 pesos mensuales, la diferencia está en que empleador debe pagar un 12 por ciento de la cotización a pensiones , un 4 por ciento de la cotización a Cajas de Compensación Familiar y parte de la cotización a riesgos laborales que fluctúa entre 0,52 por ciento y 4,3 por ciento del salario mínimo.



Además a esto hay que sumarle las prestaciones sociales como cesantías, los intereses de las mismas, una prima de servicios y las vacaciones lo que le daría a las empresas un costo de 1'800.000 pesos. ​

Primera reunión de la comisión para definir salario mínimo 2024. Foto: Ministerio de Trabajo

El análisis destaca que aunque muchos trabajadores desconocen la existencia y función de las cajas de compensación o la parte que debe asumir el empleador en las cotizaciones al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones, esos valores se cancelan igual mes a mes y hacen parte de las obligaciones de las empresas.



Además, la complejidad se intensifica cuándo, en el caso de Colombia, se usan escalas salariales medidas en salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlv) o como sucede en el caso de las cotizaciones a seguridad social que definen diferentes grupos como los que ganen menos de 1 smlv, entre 1 y 2 smlv, entre 4 y 10 smlv y más de 10 smlv.

Las cuentas que no se ven en el salario mínimo

Los empleadores entonces deben sumar al salario mínimo de $1'160.000, los $140.600 del auxilio transporte, también $58.000 por el concepto de dotación, que es definido como una muda de ropa y un par de zapatos cada 3 meses.



De igual manera hay que sumar los $139.200 de pensiones, $96.667 por cesantías y $11.600 por los intereses a las cesantías, $96.667 de prima, $48.372 de vacaciones, $46.400 de caja de compensación y $6.055 de riesgos laborales. En total esto da $ 1'803.561.

​

Los observatorios destacan que si en Colombia se hace un incremento excesivo , se podría no solo condenar a muchas empresas a dificultades financieras, sino también afectar el empleo total.



"Aumentaría los trabajadores informales o generar un impacto negativo en la economía en general. Es crucial reconocer que un salario mínimo más alto no siempre se traduce en beneficios tangibles para los trabajadores más vulnerables", destacan .



Por otro lado, retoman la idea de que muchas cosas de la vida nacional están ligadas a salarios mínimos y apuntan que "no tiene sentido que mientras se negocie el salario mínimo, de forma paralela se negocien las multas de tránsito (y otras). La función de salario mínimo debe ser regular el mercado del trabajo, eso y nada más".

