¿A cuánto subirá el salario mínimo en el 2024?: responde presidente de la CUT

Fabio Arias lidera desde hace unos meses la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más grande que tiene el país, con más de 650.000 afiliados. En entrevista con EL TIEMPO, confiesa que está aprendiendo a estar por primera vez del lado del Gobierno.



Además, da pistas de cuánto pedirán que incremente el salario mínimo el próximo año, con una inflación que todavía no baja a un dígito.



Antes marchaban en contra del Gobierno y ahora a favor, ¿cómo se siente eso?



Es una situación excepcional. Llevamos 33 años peleando contra el modelo neoliberal y las reformas regresivas que se han hecho. Sin embargo, este Gobierno llegó a atender las exigencias por las que hemos peleado.



Por ejemplo, dijimos no a la Ley 100 o a la Ley 789 y las van a modificar para recuperar los derechos. Entonces cambiamos el chip y estamos respaldando al Gobierno y rechazando las intentonas de derrocarlo. Estamos aprendiendo a estar en este lado.

¿Apoyan todas las reformas sociales que quiere sacar adelante el Gobierno?



Sí, completamente.

¿Pero les harían algunos cambios?



Sí, por supuesto. Hay cambios menores que nosotros pensamos que podrían ser de otra manera, pero en lo sustancial estamos plenamente de acuerdo.

Fabio Arias, presidente de la CUT Foto: MILTON DÍAZ. EL TIEMPO

De la reforma laboral los empresarios dicen que aumentaría los costos y que se podrían perder empleos. ¿Qué opina ante esa afirmación?



Esta es una vieja discusión desde que llegó el modelo neoliberal a Colombia, en la época de César Gaviria. Nos echaron la tesis de que si se disminuían los costos laborales, se aumentaba el empleo y se reducía la informalidad. Sin embargo, 33 años después tenemos los mismos o peores índices. Entonces hay algo ahí que no encaja. No se ha podido constatar.

¿Y piensa que esta reforma resuelve el problema del empleo y de la informalidad?



Me parece muy oportunista que los empresarios digan que no lo resuelve. Tuvieron 33 años de gobiernos proempresariales que siempre los respaldaron, entonces por qué no resolvieron estos problemas.

¿Entonces qué creen?



Que si aumentan los ingresos de los trabajadores, estos tienen más plata en el bolsillo y demandan más bienes y servicios, lo que a su vez se vuelve un círculo virtuoso de más producción. La tesis es al revés.



Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos los niveles de desempleo son mucho mejores que los nuestros. Creemos que es una forma engañosa del empresariado de querer estigmatizar la reforma con hechos totalmente contrarios a la realidad.



Pero la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho que en sí la reforma no genera empleo…



La reforma por sí sola no genera empleo, pero sí es un ingrediente que potencia las posibilidades reales de generar trabajo en un contexto de mejores ingresos de la población.

La ministra también dijo que Fenalco “no estaba de acuerdo con ninguna reforma porque estaban cómodos con lo que tienen hoy”. ¿También opina lo mismo?



Por supuesto. En la medida en que ellos paguen menos en términos de costos laborales, ganan más. Con sus propuestas quieren seguir precarizando los ingresos de los trabajadores. Es como aquel avaro que todo lo tiene, pero sigue queriendo abarcar más.

¿Considera que hay suficiente concertación para llevar a cabo las reformas?



Evidentemente deberíamos concertar. Sin embargo, a lo largo de la historia nunca quisieron concertar con nosotros; por ejemplo, en la Ley 50 del 90, la 100 del 93 o la 789 del 2002.



Recuerdo hace unos cinco años las palabras de Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, que me dijo: “ustedes tienen que ganar las elecciones si quieren que sus criterios puedan prosperar”.



Y hace poco me lo encontré y le dije: “Ya ganamos las elecciones, déjennos gobernar”. Ahora bien, se necesita que haya concertación para avanzar en los anhelos del estallido social y que hoy están representados por el Gobierno.

Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: Milton Díaz. El Tiempo

¿Qué cambios le harían al proyecto de reforma pensional?



Preferimos la propuesta inicial de un umbral de cuatro salarios mínimos en el pilar contributivo. Además, que la gente que hoy está en Colpensiones no debería estar obligada por ninguna circunstancia a cotizar en ningún fondo privado porque ya tomó una decisión hace mucho tiempo de estar allí.

El Ministerio de Hacienda emitió un concepto en el que reconoce que la reforma aumenta el pasivo pensional. ¿Qué le parece?



El proyecto de reforma pensional solo está hecho a 30 años y en la exposición de motivos solo se habla hasta 2050. Por tanto, hablar de más años es una mera especulación. Lo mismo dijeron en la Ley 100, que iba a ser una bomba pensional.

Se viene ya la discusión del salario mínimo, ¿cuánto cree que debería aumentar en el 2024?



Estamos evaluando cuánto pediremos que aumente. Lo que vemos es que este año a pesar de que se elevaron los salarios por encima de la inflación, no se generó más. Al contrario, ha venido descendiendo y está en 10,99 por ciento en agosto. Eso es un punto a favor para la discusión.

¿Podría ser un aumento mayor al 16 por ciento de este año?



Sí, vamos a analizar hasta dónde podemos llegar, pero todavía no hemos tomado ninguna decisión. Apenas estamos en las primeras discusiones. Primero nos reunimos internamente en la CUT y después con los compañeros de las centrales y de las cooperaciones de pensionados para tratar de llegar a una propuesta unificada.

¿Pero sí sería de dos dígitos?



Con absoluta seguridad. Tenemos que definir a cuánto llegaría.

¿Y piensa que la productividad va a ser positiva?



Lo que vemos es que hay más trabajadores, lo que es muy importante. Eso puede significar que pueda haber una mejor productividad.

¿Qué otras peticiones pondrán sobre la mesa?

Llevaremos el tema de los combustibles y de los servicios públicos, inclusive el costo de la energía eléctrica para el sector industrial. Creemos que hay una especulación del sector privado sobre el tema de los costos de la energía y vamos a insistir y persistir al Gobierno en que se puedan reducir las tarifas.

