La subida del salario mínimo del 10,07 por ciento para el 2022 acordada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos no afecta a todos los trabajadores.

Este aumento es solo para los que ganan el mínimo, que según el Ministerio del Trabajo son unos 2,2 millones de trabajadores formales dependientes.



Así pasarán de ganar 908.456 pesos a 1 millón de pesos, más otros 117.172 pesos que les lleguen por el auxilio de transporte. Además, se les incrementará a los pensionados que ganan este valor.



Con este aumento, el Gobierno busca que tengan una mayor capacidad adquisitiva para que puedan compensar la alta inflación que se generó este año en medio de la pandemia.



Según el Banco de la República, esta cerraría en el 2021 en 5,3 por ciento. La explicación es sencilla: lo que una persona gastaba a principios de año para hacer mercado, ya no llega para adquirir los mismos bienes en estos momentos.



María* es una pensionada que gana el mínimo y aunque agradece el aumento del próximo año, dice que aun así no le alcanzaría para cubrir todos los gastos que tiene entre arriendo, hacer mercado, transporte, salud y entretenimiento.

“El mínimo no alcanza. Aunque no tengo tantos gastos, cuando me doy cuenta ya no me llega”, dice. Y especialmente, se queja de lo que tiene que pagar en salud entre consultas, fórmulas y buses de ida y vuelta.



Sebastián*, en cambio, confía en que ojalá que este aumento le ayude a ahorrar algo, ya que en este periodo de pandemia ha estado desempleado por muchos meses y ahora que tiene empleo y que su sueldo subirá a 1 millón de pesos podría tener la posibilidad.



Por ejemplo, si un trabajador hace un mercado de unos 225.000 pesos, paga un arriendo de 500.000 o 600.000, por ejemplo, si vive en Bogotá, y compra 40 pasajes de TransMilenio por 100.000 pesos, ya solo le quedarían unos pesos para otros gastos.



Para Judith*, otra trabajadora, el incremento debería guardar una mayor proporción con los costos y gastos que se han tenido que asumir este año, pues el reajuste no los compensa. “De cierta manera no se ve esa ayuda, porque los costos y gastos son mayores a ese aumento”, agrega.

Según analistas, con el incremento también se espera seguir subiendo el consumo para continuar con la reactivación económica. “La corrección de carácter remunerador del empleo es determinante para la recuperación de la demanda agregada en el proceso de reactivación”, dice Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una serie de cobros indexados al salario mínimo que también subirán lo mismo para el próximo año. Entre estos están la cuota moderadora de las EPS (el copago) o el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).



Entre las voces en contra de este aumento salarial muy por encima de lo que cerraría la inflación más la productividad laboral, está la de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



“Un aumento del salario mínimo muy por encima del 7,5 por ciento pondrá en riesgo la recuperación del empleo formal, especialmente en aquellos sectores económicos que aún no han retornado a sus niveles prepandemia, como el de la construcción, y en aquellos municipios de ingresos bajos y medios, especialmente los rurales, en donde la incidencia de la informalidad laboral supera ampliamente la ya excesiva tasa del 63 por ciento en el total nacional”, afirmó.



En términos históricos, si se miran los datos existentes hasta 1985, se evidencia que al aumento acordado para 2022 es el mayor en los últimos 37 años. Partiendo de la base que la inflación cerraría el año alrededor de 5,3 por ciento, como lo estima el Banco de la República, este incremento de 10,07 por ciento representa un alza real de 4,7 por ciento.



Desde que hay registros, los mayores incrementos reales se dieron en el 2019 (2,82 por ciento real), en el 2014 (2,56 por ciento) y en el 2020 (2,2 por ciento).

Duque firmó decreto que reajusta el salario base

El presidente Iván Duque firmó ayer el decreto que aumenta en un 10,07 por ciento el salario mínimo para 2022, hasta alcanzar un millón de pesos lo que calificó como una demostración de “justicia social”.



Como se recuerda, el domingo Duque propuso un aumento del 10,07 por ciento, iniciativa que fue acogida por representantes de los empresarios y de los trabajadores, y en la que las partes venían trabajando hace unos tres meses.



“Quiero decir con alegría que se hace historia en nuestro país. Se hace historia porque se llega a un salario mínimo de un millón de pesos, cumpliendo una promesa de campaña, un anhelo de los trabajadores por décadas y, también, con una agenda de solidaridad y de generosidad que quiero reconocerles a empresarios, emprendedores e industriales”, manifestó Duque.



Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, destacó: “Estamos rescatando el diálogo social, ya que de los últimos 25 años en solo ocho se ha logrado una concertación de las partes en torno al salario mínimo”.

El incremento real más alto en al menos 37 años

Cuando se conoció el incremento del salario mínimo para 2022 se informó que era el más alto en 29 años, pero información adicional consultada ayer muestra que será el más alto en al menos un período de 37 años, desde el año 1985.



Y el ajuste que se aplicará para el próximo año es el noveno que se logra por consenso entre las partes en el período en mención.



Según las estadísticas, en 37 años ha habido nueve ocasiones en las que la variación real es negativa, es decir que el salario pierde poder de compra frente a la inflación causada, mientras que en el presente siglo no ha habido variaciones reales negativas en el aumento del salario mínimo.

* Nombres cambiados por petición de los consultados.

