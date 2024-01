Salario mínimo en Colombia tendrá aumento de 12,07 %; será de 1'300.000 pesos en 2024

Pese a que los empresarios y los sindicatos se reunieron hoy para llegar a un acuerdo y poder concertar el aumento del salario mínimo del 2024, esto no fue posible. Por ello, el gobierno determinó por decreto que el alza será de 12,07 por ciento.



De este modo, el salario pasará de los 1’1 millones de pesos actuales a 1,3 millones pesos para el 2024. Adicional a ello, el auxilio de transporte subirá un 15 por ciento hasta los 162.000 pesos.



(Puede leer también: Sindicato de Van Camp's se 'sorprendió' con declaraciones de Mintrabajo y negó abusos).

Tras la no concertación entre las partes, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), dijo que primaron los intereses del empresariado por mantener los privilegios de los que gozan desde hace más de 30 de gobiernos neoliberales y pro empresariales.



"Cabe resaltar que los empresarios nunca hicieron una propuesta en la mesa de concertación", sentenció.

¿Cómo fue la discusión?

Si bien las centrales obreras pidieron inicialmente un aumento de 18 por ciento, después bajaron su propuesta a un 12 por ciento.



(Consulte: Mintrabajo anunció visita a call centers por supuestas denuncias laborales)

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Arias, presidente de la CUT, en discusión sobre alza del mínimo del 2024. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Esa decisión no sentó bien a todos los sindicalistas. Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT, se opuso a tal cifra y dijo que obedece a las órdenes de Palacio de bajarse de sus aspiraciones.



"Algunos líderes sindicales sin pudor alguno se han declarado como integrantes del gobierno", aseguró en una columna que escribió.

¿Qué pidieron los empresarios?

Por su parte, los empresarios no dijeron públicamente nunca una cifra de aumento. No obstante, ayer aseguraron que en medio de las reuniones bilaterales llegaron a un 11,5 por ciento, que es ligeramente mayor a lo que hubieran considerado óptimo para la economía. Sin embargo, este cifra no fue acogida por la mesa.

Facebook Twitter Linkedin

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y la ministra de Trabajo, en la instalación de la mesa de concertación laboral. Foto: Ministerio de Trabajo

“Lamentablemente, los argumentos en contra de la inflación, las altas tasas de interés y el desempleo no fueron acogidos por los demás integrantes de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Expresamos nuestra preocupación sobre las consecuencias que pueda tener el incremento decretado en términos de recuperación económica e inflación que afecte los hogares colombianos”, alertaron a través de un comunicado conjunto gremios como la Andi, Fenalco, la Sac o Acopi.

Facebook Twitter Linkedin

Salario mínimo es discutido por centrales obreras y empresarios. Foto: Ministerio de Trabajo / iStock

Adicional a ello, los empresarios dijeron que resulta imperativo continuar con la tendencia de disminución de la inflación, que a noviembre llegó a 10,15 por ciento anual.



Igualmente, que se debe incentivar la reactivación de la economía que viene en un proceso de desaceleración muy fuerte, con una contracción de 0,3 por ciento en el PIB durante el tercer trimestre de 2023 y de -0,4 por ciento en octubre, cifras presentadas por el Dane, lo que implica una proyección de crecimiento en el PIB de apenas el 1,2 por ciento para todo el 2023, según el Banco de la República.



“El incremento va dirección contraria a lo que necesita el país para su reactivación económica. Aumentará la informalidad y afectará la capacidad de

generar empleos formales. Impedirá que el Banco de la República baje de manera más acelerada las tasas de interés”, sentenció el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

¿Por qué la demora?



En este segundo año de gobierno del presidente Gustavo Petro la negociación fue más demorada debido al contexto económico del país y al temor de los empresarios de no elevar el mínimo de una manera desmesurada para no afectar el empleo y la viabilidad de las empresas.



Y es que la economía ya cayó un 0,3 por ciento en el tercer trimestre del 2023. Además, sigue la presión por una inflación que todavía está en dos dígitos (cerró en 10,15 por ciento anual en noviembre) y que lleva golpeando el consumo de los hogares desde hace meses.



Igualmente, la tasa desestacionalizada del desempleo ha venido creciendo y pese a que el Banco de la República redujo sus tasas de interés de 13,25 a 13 por ciento estas siguen siendo altas.



Tampoco hay que olvidar que en el Congreso se inició el trámite para discutir la reforma laboral, que a su vez meterá más presión a los empresarios pues estos tendrían que empezar a pagar más por las horas extras y recargos nocturnos, entre otros cambios del proyecto.

Este es el aumento del mínimo en los últimos años:

- 2016 7%



- 2017 7,00%



- 2018 5,90%



- 2019 6%



- 2020 6,00%



- 2021 3,50%



- 2022 10,07%



- 2023 16%



- 2024 12,7%