Salario Mínimo en Colombia: lo que espera hoy Mintrabajo sobre negociación

Este viernes, 15 de diciembre, se vence el primer plazo para concertar cuál será el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo para el 2024. En los últimos días, las centrales obreras dejaron ver que esperan un incremento de un 18 %. Las compañías han mantenido otra expectativa.



Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en charla con Noticias Caracol, habló sobre lo que espera en la jornada de este viernes y lo que seguiría en el proceso.



En la antesala de la hora pactada para la reunión de este viernes, la sección de Economía de este diario conoció que hoy no habría reunión entre las partes. (Los detalles: Hoy no habría acuerdo sobre el alza del salario mínimo del 2024: ¿qué pasará?).

Después de compartir información de la reforma laboral, como el recargo nocturno desde las 7 de la noche, el pago que aumentaría de manera gradual por trabajar domingos y festivos, entre otros puntos importantes de la propuesta que fue aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes, la ministra Ramírez habló sobre el futuro del salario mínimo para el 2024.



"Este es el primer paso. Estamos haciendo los acercamientos. Ya adelantamos los procesos bilaterales con el sector empresarial, y hoy será con el sector de los trabajadores y trabajadoras", indicó la ministra de Trabajo sobre la jornada de este viernes.



Ante esta situación, algunas compañías han compartido sus proyecciones sobre el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año: el Grupo Bancolombia anticipó que podría subir hasta un 12 %, Grupo Bolívar estima un 11,46 %, el Banco de Bogotá espera 11,8 % y la Casa de Bolsa considera que estará en el rango del 10 %.

Mesa de concertación para determinar el salario mínimo en Colombia. Foto: El Tiempo / cortesía

No obstante, aunque hoy se cumple el primer plazo para concertar el aumento, la ministra de Trabajo explicó que hasta la medianoche de este viernes estarán haciendo los acercamientos con el sector de obreros y si no, seguirán.



"Finalmente, tengo hasta el 30 de diciembre del 2023 para hacer el decreto o presentar el acuerdo al país, que es a lo que pienso que debemos apostar", señaló Ramírez para Noticias Caracol.



También expresó que: "El país necesita un mensaje claro, no solamente de unidad, sino de trabajo (...). El desarrollo económico debe seguir avanzando sobre la base de aumentar la productividad con empresas potentes, fuertes y con trabajadores en derechos".

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

