¿Por qué está costando definir el alza del salario mínimo del 2024?

Los más de 2,5 millones de colombianos que ganan actualmente un salario mínimo en el país (1’160.000 pesos) tampoco sabrán para Navidad cuál será el incremento de su sueldo el próximo año.



Aunque los representantes del Gobierno, de los sindicatos y de los empresarios –los cuales componen siempre la mesa tripartita de negociación– se reunieron ayer para llegar a un acuerdo, este finalmente no fue posible.



Con ello, ya se completan seis jornadas de discusión en las que las partes no han logrado una concertación, más las diferentes reuniones bilaterales que han tenido: de Gobierno con empresarios y de Gobierno con sindicatos.

Sin embargo, todos mantienen la esperanza de, pese a las diferencias, poder seguir reuniéndose la próxima semana para intentar concertar una cifra. Estos tienen plazo hasta el sábado 30 de diciembre. Si ese día no hay acuerdo, será el propio Gobierno el que fije el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte del 2024.



“Hemos visto un ambiente para poder seguir consolidando el acuerdo. Y en el caso de que no se dé tendríamos que hacerlo por decreto. En estos momentos estamos discutiendo sobre la cifra de inflación, de productividad y otros insumos”, aseguró al término de la reunión la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Fabio Arias, presidente de la CUT, en discusión sobre alza del mínimo del 2024. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

¿Por qué la demora?



El año pasado por estas fechas ya se habían puesto de acuerdo. Las partes determinaron subir el mínimo un 16 por ciento, hasta los 1’160.000 pesos, en medio de una inflación que cerró el 2022 en niveles máximos de hace 23 años (13,12 por ciento).



No obstante, en este segundo año de gobierno del presidente Gustavo Petro, la negociación está siendo más demorada. Sigue la presión por una inflación que todavía está en dos dígitos (cerró en 10,15 por ciento anual en noviembre) y lleva golpeando el consumo de los hogares desde hace meses.

Adicional a ello, aparece el temor de los empresarios de no elevar el mínimo de una manera desproporcionada para no afectar el empleo y la viabilidad de las empresas en medio de una economía que se está desacelerando y que en el tercer trimestre ya cayó un 0,3 por ciento, lo que deja al país al borde de la recesión.



Igualmente, no hay que olvidar que en el Congreso se inició el trámite para discutir la reforma laboral, que a su vez meterá más presión a los empresarios pues estos tendrían que empezar a pagar más por las horas extras y recargos nocturnos, entre otros cambios del proyecto.

Fórmula del alza



Hasta el momento, los únicos que han dado una cifra para empezar a discutir el alza son los sindicatos (CUT, CGT y CTC). Estos pidieron un aumento de 18 por ciento, es decir que el salario mínimo pase de los 1’160.000 pesos actuales a 1’368.800 pesos, más otros 165.915 pesos de auxilio de transporte.

Al contrario, los empresarios siguen sin dar un número exacto y diciendo que hay que basarse en las cifras técnicas que hay sobre la mesa. Además de que se necesita tener cautela ante el complejo contexto económico.



“No nos vamos a mover del 18 por ciento si los empresarios no han presentado cifra alguna”, recalcó ayer Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Rúgero Enrique Pérez, opinó que los empresarios no están dando una cifra para ver si los trabajadores “se desesperan” en la negociación.



Ante ello, hay que recordar que usualmente la base técnica para definir el alza del mínimo es la suma de la inflación del año en curso más el dato de productividad. En ese sentido, el Banco de la República proyecta que al cierre del 2023 la inflación cerrará en un rango de entre 9,2 y 9,4 por ciento. El problema de este año es que el dato de productividad total de los factores, que es el que habitualmente se utiliza, es negativo, de -1 por ciento.

El Ministerio de trabajo ha estado trabajando para que más productos y servicios sean desindexados. Foto: iStock

Si suman la inflación esperada para diciembre de 9,4 por ciento más el dato de -1 por ciento, los empresarios propondrían un alza de 8,4 por ciento, lo que les separaría en 9,6 puntos de los sindicatos. Y si toman solo en cuenta el dato del índice de precios al consumidor (IPC) de este año les separarían 8,6 puntos.



A través de un comunicado conjunto gremios como la Andi, Fenalco, la SAC y Acopi dijeron que la definición del salario debe ser totalmente consistente con la necesidad de reducir la inflación y las tasas de interés; así mismo debe tener en cuenta el crecimiento negativo de la economía entre agosto y octubre, situación que amenaza las posibilidades de generación de empleo en el año que se inicia.



“No podemos olvidar que el costo de los créditos hipotecarios o de consumo tiene un gran efecto sobre los hogares, y en el caso de las empresas significa una de las principales causas para la reducción de la inversión nacional y por lo tanto de las proyecciones de inversión”, aseguraron.Respecto a la posición del Gobierno, si bien esta no ha sido revelada, se rumora que estarían apostándole a un 12 por ciento.

Alerta del Emisor



La junta directiva del Banco de la República también hizo un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo del 2024. Según el gerente del Emisor, Leonardo Villar, el aumento no debería exceder de forma significativa la variación anual de la inflación esperada del 2023.



“La incertidumbre sobre el aumento del mínimo es el riesgo más inmediato en una economía tan altamente indexada como la colombiana”, se puede leer en las minutas del Banco.



Igualmente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que las personas que ganan el mínimo obtuvieron este año una ganancia de más de 6 puntos en el poder adquisitivo real. “Cualquiera que sea el ajuste del mínimo ya va a significar un incremento adicional en el poder de compra”, precisó.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que no se incumpliría la regla fiscal y que espera que en diciembre comiencen a bajar las tasas. Foto: Milton Díaz

Productos desindexados



Con el fin de proteger el poder adquisitivo de las personas, el Ministerio de Hacienda anunció esta semana que cerca de 100 productos y servicios de la economía como sanciones, multas y tarifas estarán atados en el 2024 a la cifra de la Unidad de Valor Básico (UVB).



Esto significa que el próximo año su precio no incrementará en función del alza del salario mínimo (aún por determinar), de la inflación (de 10,15 por ciento en noviembre) o de la Unidad de Valor Tributario, UVT (de 47.065 pesos en el 2024), sino de la UVB, que es algo más baja.



En concreto, su valor para el próximo año será de 10.951 pesos. Esta cifra es el resultado del dato de la inflación sin alimentos ni regulados a octubre, que publicó el Dane, y que registró una variación anual de 9,51 por ciento frente a los 10.000 pesos de este año.

Mesa tripartita ha llegado a 9 acuerdos en los últimos 23 años

Si los representantes del Gobierno, de los empresarios y de las centrales obreras logran ponerse de acuerdo la próxima semana, esta sería la décima ocasión en que la mesa de concertación salarial logra un alza concertada en los últimos 23 años, fecha desde la que se tienen datos.



Además, se convertiría en el segundo consenso logrado por el gobierno de Gustavo Petro y, en concreto, de su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En la discusión del año pasado fue su primer triunfo, al aumentar el mínimo un 16 por ciento, hasta los 1’160.000 pesos.

Gobierno, empresarios y sindicatos determinaron el año pasado que el salario mínimo subirá 16% para el 2023. Foto: Germán Enciso/Ministerio de Trabajo

También hubo concertaciones en años anteriores con otros gobiernos, como en 2022, 2019 y 2018. Igualmente, se pusieron de acuerdo en 2014, 2012, 2006, 2004 y 2001.



La mesa de concertación salarial está conformada siempre por representantes del Gobierno, como los ministerios del Trabajo y de Hacienda, y el DNP, entre otros.

También la componen las organizaciones sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Y, por último, los empresarios, donde están gremios como la Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi y la SAC.

Este año, la definición del salario mínimo afectará a 2,5 millones de personas, una cifra menor que los 3,7 millones del año pasado.



Por su parte, en Colombia, el Dane determinó que hay 10,4 millones que ganan menos de un mínimo, mayor que los 9,6 millones de 2022. Entre uno y dos salarios están 5,7 millones de trabajadores; entre dos y tres, otros 1,2 millones, y más de tres los reciben 1,7 millones de personas.

¿Qué pasará con el salario mínimo para el 2024?