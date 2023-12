Salario mínimo 2024: cifras de la puja en el último día de primer plazo de concertación

Empresarios, sindicatos y Gobierno Nacional continúan discutiendo cuánto subirá el salario mínimo en Colombia para 2024. Sin embargo, los plazos establecidos por la Ley se agotan. Este viernes, según el cronograma dispuesto, se vence el primero.

Primera jornada decisiva para salario mínimo este 15 de diciembre

La Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, espera un acuerdo entre empresarios y centrales obreras. Este 15 de diciembre llevaría a cabo reuniones desde las 2:30 p.m. para concretarlo. Sin embargo, según conoció este medio, no habría acuerdo y se continuarían con las reuniones la próxima semana.

La ministra Ramírez, los empresarios y las centrales obreras ha dicho que buscan un consenso, pero las cifras los alejan.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Foto: Ministerio de Trabajo

"Este es el primer paso. Estamos haciendo los acercamientos. Ya adelantamos los procesos bilaterales con el sector empresarial, y hoy (15 de diciembre) será con el sector de los trabajadores y trabajadoras", anticipó en Noticias Caracol.

Si no hay humo blanco, aclaró que tiene "hasta el 30 de diciembre del 2023 para hacer el decreto o presentar el acuerdo al país".

"El país necesita un mensaje claro, no solamente de unidad, sino de trabajo (...). El desarrollo económico debe seguir avanzando sobre la base de aumentar la productividad con empresas potentes, fuertes y con trabajadores en derechos", agregó.

La cifra de aumento de salario mínimo que proponen centrales obreras

El Comando Nacional Unitario, integrado por las Centrales Sindicales CUT, CGT y CTC y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, anunció desde el 12 de diciembre su propuesta de alza de 18 %.

Es decir, su idea es que el salario suba de $ 1.160.000 a $ 1'368.000 para 2024.

"Los salarios son un factor de reactivación económica. Seguimos insistiendo en ese criterio", señaló Fabio Arias Giraldo, presidente Nacional de la CUT.

Fabio Arias, presidente de la CUT Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Arias insistió en que la cifra reflejaba un "factor de justicia social" con los trabajadores: "Le podríamos mandar un excelente mensaje al país. (...) El país necesita acuerdos".

Empresarios no están de acuerdo con centrales obreras

Los empresarios no han revelado una cifra concreta. En diálogo con EL TIEMPO, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), enfatizó que seguían buscando un consenso para "tratar de llegar a un incremento que mantenga el poder adquisitivo de las personas, pero a su vez, no conlleve impactos negativos sobre la economía".

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), rechazó de tajo la propuesta de 18 % al afirmar que las centrales obreras "la sacaron de la manga".

"Consideramos que si no se coloca un salario muy en línea de la inflación, esto podría tener efectos negativos para el crecimiento", precisó.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: Fenalco

Dicha postura generó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien llamó a Fenalco a "recapacitar".



"Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales, entonces necesitan compradores con buen sueldo", dijo.

Teniendo en cuenta que la inflación reportada en noviembre en Colombia fue de 10,15 %, el incremento del salario que contemplan los empresarios estaría muy cerca de esa cifra.



Así las cosas la idea sería pasar de $ 1.160.000 a alrededor de $ 1'1276.000 para 2024.

El llamado del Banco de la República sobre el salario mínimo

El salario mínimo para 2023 estaba en en $ 1.160.000. Foto: iStock

Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República, dijo a EL TIEMPO que la subida del salario no debe conllevar una mayor inflación porque "lo que haría es reducir ese poder adquisitivo y exigiría del Banco un ajuste monetario mayor".

En ese sentido, invitó a los actores de la mesa de concertación a que el incremento del salario "esté en línea con la inflación observada, más aún después de haber visto el dato de productividad, que para este año fue negativo".

'Hay costos que no se ven en alza de salario mínimo': Acopi

María Alejandra Osorio, directora Ejecutiva de Acopi Bogotá, asociación gremial de pequeñas y medianas empresas, reiteró que el alza de salario implica para los empleadores otras inversiones.

"Hay unos costos que no se ven. No solo va a incrementar esto, sino la seguridad social, que es un 40 % adicional. Es la parte que no se ve, pero es importante para garantizarle al empleado una estabilidad y prestación de servicio de salud, pensión, caja de compensación", comentó para Noticias Caracol.

Imagen de referencia. Foto: iStock

Además, Acopi afirmó que se necesita una activación de la demanda económica para que haya necesidad de contratar a nuevo personal y se incentive el empleo.

¿Qué pasa si no hay acuerdo este 15 de diciembre?

El cronograma para abordar el alza del salario mínimo lo establece la Ley 278 de 1996. En su artículo 8 indica que, de no llegar a un acuerdo, las partes "obligatoriamente" deben "explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las 48 horas siguientes".

Primera reunión de la comisión para definir el salario mínimo 2024. Foto: Ministerio de Trabajo

Cada una de las partes de la comisión analizará dichas razones y deberá "fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes 48 horas".Tendrán que reunirse de nuevo para buscar un acuerdo, una vez hayan reflexionado sobre los puntos en discordia.

Si otra vez no se logra un consenso, "a más tardar el 30 de diciembre", el Gobierno Nacional estará habilitado para definir vía decreto por su cuenta el incremento del salario mínimo 2024. Eso sí, deberá tener en cuenta los parámetros económicos que se analizaron en la mesa de negociación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS