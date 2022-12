Si bien el aumento de 16 por ciento del salario mínimo para el 2023 busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, el reto será que los 1’160.0000 de pesos que recibirán el próximo año más 3,5 millones de colombianos no se evapore en medio de una inflación que, de momento, no cede y sigue en niveles máximos de hace 23 años.



A pesar de que la suma de la inflación más la productividad daba un alza de 13,77 por ciento (12,53 por ciento más 1,24 por ciento), el Gobierno, los empresarios y los sindicatos acordaron subirlo un 16 por ciento, es decir, 2,23 puntos adicionales. Esto porque tuvieron en cuenta el aumento de precios que les pega a los hogares más vulnerables, que fue de 14,34 por ciento.



Sin embargo, los expertos aseguran que al estar por encima de lo técnicamente deseable se podrían generar presiones adicionales. “La cifra de aumento es superior a lo técnicamente deseable, pero políticamente razonable porque logra acercar las posiciones en un primer año de gobierno. No obstante, podría haber presiones y el Gobierno y el Banco de la República tendrán que monitorear de manera muy estrecha la evolución de los precios en los próximos meses”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



Precisamente, para controlar la inflación, esta semana la junta directiva del Banco de la República volvió a elevar la tasa de interés de política monetaria y ya está al nivel de 12 por ciento, la más alta desde febrero del 2001. Sin embargo, el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, dijo que vislumbra un panorama más positivo para el próximo año, ya que la inflación comenzaría a bajar.

Plan de desindexación

Con el objetivo de que las personas no sigan perdiendo su poder adquisitivo, lo primero que hará el Gobierno será desindexar del salario mínimo las subidas de 204 ítems, entre bienes y servicios, relacionados con vivienda, transporte, comercio, multas, tarifas y procedimientos notariales.



“Con los primeros bienes y servicios desatados del salario mínimo evitaremos que las alzas impacten a los hogares colombianos”, aseguró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. También, el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter que ni los arriendos, ni la energía eléctrica, los servicios, el transporte o la comida deben crecer un 13 por ciento el próximo año.



De acuerdo con información de la cartera del Trabajo, el sector que verá los mayores ajustes será el de transporte, pues se desindexarían del mínimo las sanciones a las empresas de transporte o las sanciones a los terminales de transporte. También el monto asegurable de las pólizas de responsabilidad civil o el pago por incumplimiento de los tiempos pactados de cargue y descargue.



Según Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, medidas como la desindexación o generar confianza inversionista y reglas del juego claras, sobre todo en la industria minero-energética, podrían ayudar a disminuir la tasa de cambio y, a su vez, a que la inflación ceda.



No obstante, Mejía dice que esta desindexación no sería suficiente porque hay algunos empresarios micro y pequeños que podrían trasladar el aumento de costos laborales a los consumidores a través de mayores precios. “No creo que sea grande, pero es un tema que hay que monitorear”, dijo.

Otras medidas

Desde el Ministerio del Trabajo también preparan otro paquete de medidas para que las personas no pierdan su poder adquisitivo, entre ellas, se buscará disminuir el impacto de las tarifas de la energía en la canasta básica. También están trabajando en el control del precio de los medicamentos y se revisará el mecanismo de la fijación de la tasa de usura.



Frente a los productos farmacéuticos, la ministra Ramírez dijo que se implementarán mecanismos a través de plataformas digitales reguladas para compra de tecnologías y reglamentación de buenas prácticas en la cadena de comercialización con estándares internacionales, fortalecimiento de mecanismos para seguimiento, monitoreo y control de precios.



Finalmente, dijo que se revisará la tasa de usura, con el fin de proteger a la población más vulnerable y evitar que recurra a mecanismos de endeudamiento como el ‘gota a gota’, entre otros.

El golpe al empleo

Aumentar el salario mínimo más allá de lo técnicamente deseado puede llegar a afectar los costos laborales de las empresas, según los expertos, y más en medio de un contexto de desaceleración de la economía para el próximo año.



Aliadas, la alianza de 40 gremios y asociaciones empresariales, le solicitó al Gobierno tener en cuenta el impacto de este incremento en el desarrollo de las reformas que se proponen para el 2023, en el que figura una reforma laboral que seguramente presionará los costos de contratación.



“Este aumento está por encima de la inflación estimada más productividad, pero en un contexto internacional y nacional complejo, entendemos la difícil tarea de generar un equilibrio en el porcentaje”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta del gremio.

De acuerdo con Mejía, en una empresa de comercio pequeña con dos trabajadores de salario mínimo la suma de todas las medidas que se han venido discutiendo, como la reducción de la jornada laboral, el aumento del sobreprecio a la tarifa dominical y la revisión de la jornada diurna, equivaldría a un aumento en los costos laborales de 11 por ciento.



También, Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, dijo que el incremento del mínimo podría tener un efecto sobre el empleo pues, de hecho, el menor ritmo de crecimiento de la economía para el año entrante tendrá un impacto, al pasar de crecer casi un 8 por ciento a una cifra cercana a 1,5 por ciento. “Ya por el hecho de menor crecimiento económico habíamos previsto que se iba a reducir la generación de empleo”, indicó el experto.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que aunque los sindicatos habían hecho un planteamiento del 20 por ciento, no era pertinente toda vez que esto afectaría los costos laborales de las empresas, el crecimiento económico y la generación de empleo.



