Por tercer año, el incremento real del mínimo superará el 2 por ciento

Consistente con lo ocurrido en el 2019 y el 2020, el gobierno del presidente Iván Duque decretó que el ajuste del salario mínimo para el 2021 esté dos puntos por encima de la inflación anual, que a noviembre, y de acuerdo con análisis del Dane, se ubicó en 1,49 por ciento.



(En contexto: 'Salario mínimo aumentó 3,5 % y quedó en 1'014.980 pesos con subsidio').

El mandatario hizo ayer el anuncio a través de su cuenta de Twitter: “Nuevo salario mínimo 2021. Por primera vez en la historia de Colombia, y cumpliendo una promesa de campaña, superará, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos. En total se ubicará en 1’014.980 pesos (SMMLV 908.526 pesos más auxilio de transporte 106.454 pesos)”.



Las centrales obreras, que llevaron la vocería de los trabajadores asalariados en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, durante la negociación del ajuste, expresaron su rechazo al monto decretado.



Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y en representación de los demás sindicatos del país, señaló que el aumento que se dará desconoce las necesidades de la reactivación del país, “pues no agregará dinero en el bolsillo de los sectores menos favorecidos. No se compadece con la pérdida de los ingresos que tuvieron los sectores de salario mínimo, de 12,2 por ciento durante la pandemia”, agregó Orjuela.



(Además: 'Con aumento de 3,5 % en salario mínimo, alístese para alzas en enero').



El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, defendió el incremento e insistió en que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en un escenario difícil para la economía nacional.



“La inflación de este año fue del 1,5 por ciento; con el incremento se cubre no solo esa pérdida de poder adquisitivo, sino que este aumenta con los dos puntos adicionales que van a recibir los trabajadores”, explicó el ministro. Y agregó que “los incrementos reales (resultado del aumento fijado menos la inflación causada) más altos del salario mínimo de este siglo, los ha fijado en dos años el gobierno Duque”.



Vale decir, no obstante, que aunque el aumento real será de dos puntos, el incremento nominal (de 3,5 por ciento) es el más bajo registrado desde 1985, según datos históricos del salario mínimo del Banco de la República.



(Siga leyendo: 'Así queda el salario mínimo de Colombia frente al de otros países'



Pese a que el incremento estuvo por encima del 2,7 por ciento ofrecido por los empleadores durante las negociaciones, representantes de los gremios lo ven con buenos ojos: “Se trata –señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi– de una cifra responsable desde el punto de vista de generación de empleo; permite imaginar escenarios en los cuales habrá nueva inversión y reactivación, que permitirá que los 1,5 millones de colombianos que perdieron su empleo por la pandemia puedan recuperarlos lo antes posible”.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el aumento anunciado, teniendo en cuenta las enormes dificultades de la economía en 2020, “en esta oportunidad es ponderado y generoso”.

Así está el mínimo colombiano en la región

Con un entorno de inflación baja (que el Banco de la República calculó en 1,9 por ciento), el salario mínimo de Colombia se ubica hoy en el puesto siete entre 20 naciones de América Latina.



La clasificación se hace teniendo en cuenta la capacidad de compra de cada salario. Se calcula qué volumen de bienes se alcanza a pagar con el mínimo en cada país y luego se expresa esa canasta en un sistema equivalente conocido como Paridades de Poder Adquisitivo (PPA).



Comparando con PPA, y trayendo los valores a pesos, en primer lugar está Costa Rica, cuyo salario tiene un poder de compra en Colombia de 1’160.000 pesos; le siguen Ecuador, con 1’068.000 pesos; Paraguay, con 1’062.000 pesos; Chile, 1’041.000 pesos; Bolivia, 1’033.000 pesos;Guatemala, 1’001.000 pesos; Colombia, con 908.526 pesos, y Honduras, con 852.000 pesos.

'Estamos tranquilos con la decisión tomada': Mintrabajo

¿Lo deja satisfecho el ajuste de 3,5 por ciento?

Hicimos lo correcto y lo mejor posible, pensando en el mercado laboral. Este año a unos sectores, al final, les fue muy bien y a otros, muy mal; de modo que tomar la decisión, en medio de una situación económica difícil, fue muy complicado, pero estamos tranquilos.



(También: 'Mintrabajo explica por qué salario mínimo sí será de más de $ 1 millón').

Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Qué se tuvo en cuenta para llegar a esa cifra?

En primer lugar, garantizar el ingreso real de los trabajadores; eso significa que el salario mínimo de los colombianos no se verá afectado por la inflación. El IPC estimado para 2020 es de 1,5 por ciento. El gobierno del presidente Duque decidió que el ajuste debía ser superior en dos puntos al índice de inflación. Así se hizo en el 2019, en el 2020 y así debía ser para el 2021. Si sumamos esos tres ingresos reales de los trabajadores, hablamos de siete puntos.

Las centrales criticaron duramente el aumento...

Cualquier valor que hubiéramos fijado habría dejado insatisfecho a algún sector; lo digo con mucho respeto, pero las centrales no han reconocido las ayudas económicas que el Gobierno dispuso este año para todos los sectores poblacionales: se hicieron adecuaciones en todo el sistema de salud, se creó Ingreso Solidario, se entregaron subsidios a la nómina y para el pago de primas; a las personas que quedaron sin empleo, a los adultos mayores, se hizo devolución del IVA… Todo eso cuesta entre 40 y 50 billones de pesos. Estos recursos contribuyeron a la reactivación de la economía que estamos viendo.

¿Cuándo habrá avances de la Misión de Empleo?

Creemos que tendremos sus conclusiones y recomendaciones en enero, que empezaríamos a socializar con los trabajadores, empleadores y autoridades del Gobierno. El objetivo es resolver inquietudes y ver qué reformas laborales pueden plantearse, de manera concertada.

Las centrales continúan apartadas de la Misión...

Las vamos a convocar nuevamente; de hecho, hay recursos para contratar los expertos que quieran. Tienen asiento y van a tener voz y voto.

Encuentre también en Economía:

Este es el decreto que aumenta el salario mínimo en 3,5 % para el 2021

Por menor accidentalidad, Soat baja en todas las categorías para 2021

Con aumento de 3,5% en salario mínimo, alístese para alzas en enero

ECONOMÍA Y NEGOCIOS