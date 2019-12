Así llegan las partes a negociar el salario mínimo

Con la expectativa por el dato de productividad, uno de los ítems claves para establecer un porcentaje de arranque en la negociación del salario mínimo, se reunirá este jueves desde las 8 de la mañana la mesa tripartita de concertación de política salarial, integrada por trabajadores, empresarios y el Gobierno.



En esta oportunidad, con un cambio de metodología, será el Dane y no Planeación Nacional (como en años anteriores) la entidad encargada de expedir el dato que, junto con la inflación proyectada para 2020 y la causada en el 2019, permita buscar una cifra que asegure que el trabajador, con el ingreso, no pierda poder adquisitivo.

De acuerdo con una persona cercana al proceso, la productividad habría sido del orden del -0,39 %, es decir, en lugar de sumar a la cifra total de aumento, llevaría a que la propuesta de incremento salarial sea menor al esperado por los trabajadores.



Por su parte, consultado sobre el dato de productividad, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, aseguró que “este todavía no se ha decidido, ya que por el momento ha sesionado la subcomisión y hay diferencias; la cifra sigue en estudio y debate”.

Así llegan las partes

Por ahora, una de las pocas cosas claras es que aún sin empezar los debates, parece haber más diferencias que similitudes. Por ejemplo, mientras los sindicatos afirman que los debates del mínimo no deben aislarse del paro, los gremios piden no mezclarlos.



Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y el Consejo Gremial, “la expectativa estará en conocer las cifras y los planteamientos iniciales, pero creería que una cosa es el salario mínimo y otra el paro; desde los empresarios lo vemos como dos cosas diferentes, pero todo dependerá de las forma en que lleguen las centrales obreras. Creo que hay que separar los temas y avanzar en la discusión”.En contraste, Fabio Arias, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enfatizó que “en esta oportunidad, con mayor razón, el Gobierno, el Congreso y los gremios tienen que entender que la ciudadanía está absolutamente indignada e inconforme con todo lo que pasa en el país.

"Esta vez llegamos con mayores ahíncos que nos da la movilización, pero si vamos a tener la misma respuesta del Gobierno en la comisión de concertación, saldremos en un desacuerdo total e infinito”.



El plan del Gobierno, no obstante, será llegar a un punto medio en estas deliberaciones. Tanto el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, como la ministra de Trabajo, Alicia Arango, han dicho que buscarán sí o sí llegar a un acuerdo.

Incluso, la Mintrabajo le salió al paso a comentarios hechos desde algunos sectores de que el alza de 6 por ciento fijada el año pasado era causante del mayor desempleo que se registra en el país.



“Aquí todo lo malo es por el salario mínimo, en este país todo termina en el salario mínimo, no puede terminar en otra cosa, o sea los salarios de la gente que gana bastante dinero eso no importa. Qué pena, este Gobierno no está de acuerdo en que el salario mínimo es muy alto y haremos todo lo posible, dentro de las posibilidades fiscales, por sacar el mejor salario mínimo que se pueda”, dijo.

Empleo, tema de fondo

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo en su momento que “este año seguramente vamos a tener que, entre todos, tener los cinturones más ajustados porque la prioridad tiene que ser la creación de empleo”, con lo cual se prevé que los empresarios lleguen con una cifra menor al 6%, que se aprobó un año atrás.



En tanto, Acopi –gremio de micro, pequeñas y medianas empresas– llega con una cifra a la mesa: “Nuestra posición como gremio empresarial sigue estando encaminada a un alza entre 4 por ciento y 4,6 por ciento, dado que un aumento más pronunciado ocasionaría una ralentización de la generación de nuevos puestos de trabajo, un aumento del desempleo en la población más joven y menos cualificada y un incremento consecuente al empleo informal”, dijo la agremiación en una carta enviada a la Comisión.

Acuerdo solo se ha dado en 7 de los últimos 22 años

El acuerdo del año pasado para fijar el salario mínimo del 2020 fue el séptimo que se ha logrado en los últimos 22 años.



La historia reciente del país muestra que han sido más las ocasiones en las que los presidentes de turno han expedido unilateralmente por decreto el alza del mínimo, que los años en que el Gobierno, los patronos y trabajadores llegan a un consenso.



En cualquier caso, esta modificación de los ingresos mensuales –que incluye también el aumento del subsidio de transporte– impacta directamente a unas dos millones de personas, además de tener un efecto indirecto en más colombianos, cuyos aumentos salariales se ven reflejados sobre la variación decretada.



El modelo actual, que basa los debates en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, fue creada con el fin de “fomentar las buenas relaciones laborales con el fin de lograr la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social y de paso fijar de manera concertada la política salarial para garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”, según la norma que la creó.



La discusión de este año es sui generis por dos aspectos fundamentales: uno, que los debates se realizarán en medio de un gran paro nacional –que va para su tercera semana– y, dos, que, a diferencia de años pasados, la mayoría de voceros aún no se ha decantado por una cifra en concreto.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS Y PORTAFOLIO