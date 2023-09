El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, advierte sobre los peligros que se asoman tras los decretos agropecuarios que quiere dictar el Gobierno, amparado en un mico que metieron en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. “En gran parte dependemos de la Corte Constitucional, para que tumbe ese artículo”, sostiene.

¿Usted, como presidente de la SAC, el gremio de los agricultores, está preocupado frente a las medidas que prepara el Gobierno a través de unos decretos agropecuarios que apenas la opinión comienza a conocer?



Para contexto, la SAC representa veintidós sectores de la producción agropecuaria nacional. Y sinceramente hay una gran preocupación. ¿Por qué? Primero, porque a partir del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, básicamente se está retrocediendo en materia de garantías del debido proceso, al eliminar la fase judicial para todos los procesos agrarios, salvo la expropiación. Un propietario, sea el pequeño agricultor campesino, el mediano o el grande, debe tener las garantías de un proceso. Antes, la Agencia Nacional de Tierras investigaba, pero el que tomaba la decisión era un juez. Ahora va a ser la Agencia Nacional de Tierras la que al final del día tome la decisión.

Para que la gente entienda un poco, expliquemos: una cosa es la expropiación, que existe desde la reforma constitucional del 36, que funciona por caminos administrativos y contempla una compensación a manera de indemnización. Pero otra cosa muy distinta es la extinción de dominio...

Que es una sanción a un bien adquirido ilícitamente.

¿Qué pasa con estos decretos, si se llegan a redactar y aprobar como los tiene pensados el Gobierno? Pues que la extinción de dominio se vuelve una sanción para gente que ha adquirido su predio legalmente, pero está subutilizado, según considere un funcionario administrativo. Abandona la vía judicial y toma la administrativa. ¿Qué opina?

Lo que pretende ahora el Gobierno es que a esos procesos, menos a la expropiación, se les elimine la fase judicial. FACEBOOK

TWITTER

Le doy un contexto general importante sobre este tema. Hay diferentes procesos agrarios: la expropiación, la clarificación de la propiedad, el deslinde, la extinción judicial del dominio, que es sobre lo que estamos hablando; la caducidad administrativa y la reversión y revocatoria de la titulación de baldíos. A propósito del acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos con las Farc, se dictó el Decreto Ley 902 del 2017, que les otorgó fase judicial a los procesos agrarios que le estoy mencionando. Ese es un sistema garantista. Porque evidentemente la persona puede defenderse ante un juez. Lo que pretende ahora el Gobierno es que a esos procesos, menos a la expropiación, se les elimine la fase judicial. Entonces no habrá debido proceso, porque pierde el amparo judicial.

Y la carga de la prueba se invierte, porque es ahora el ciudadano el que tiene que demostrar que el predio está bien explotado...

Exactamente. Buscando que los procesos sean más ágiles, la carga de la prueba queda en cabeza del propietario, sea por videos, fotos y mapas, pero la inspección ocular se restringe, aunque es sumamente importante, porque es lo que le permite al funcionario de la Agencia de Tierras ir a mirar si aquí sí están inexplotando la tierra, o si hubo un caso de fuerza mayor porque le invadieron la tierra, o simplemente porque se quebró en la cosecha pasada, o si es un cultivo permanente y tuvo una enfermedad. Claro, nosotros acompañamos el propósito de la reforma agraria, pero con las garantías al propietario.

Pero el propietario al que le decreten la extinción de dominio podrá acudir finalmente ante un juez...

Sí, pero después de que la Agencia haya decidido extinguir el dominio de su propiedad; es decir, cuando materialmente ya le quitaron la tierra. Y la Agencia podrá seguir manejando los predios, aunque un juez ordene la suspensión provisional de los efectos, mientras toma su decisión final. Es lo que le venimos diciendo a la ministra: ojo, porque aquí se está retrocediendo en materia de garantías del debido proceso. Eso es sumamente preocupante para la gente y quiero resaltarlo. En cambio, la extinción del derecho de dominio para narcotraficantes sí va de la mano de un juez. La mayor protección que usted le puede dar a la propiedad privada, a cualquier productor pequeño, mediano o grande, pues es que tenga un debido proceso, y no lo va a tener si la Agencia Nacional de Tierras va a ser juez y parte, y si no existe un proceso judicial previo con su correspondiente recolección de pruebas. El que tenga rabo de paja evidentemente tiene que sufrir las consecuencias, pero en un proceso que tenga una opción judicial.

Y se podrían producir dos efectos: que la tierra pierda su valor por cuenta de esta falta de garantías; y que pierda productividad, porque si no va acompañado ese proceso de expropiación o de extinción de una campaña del Gobierno para otorgar tecnología, materiales, construir carreteras terciarias, acompañar a los pequeños campesinos, pues los nuevos propietarios van a tener tierra, pero no la van a poder poner a producir...

La ministra es la primera que reconoce que la SAC puede jugar en ello un papel importante. Se han tomado buenas decisiones en materia de crédito agropecuario. El Gobierno tiene recursos para construir las vías terciarias. El Ministerio de las TIC tiene un plan muy ambicioso para la conectividad digital. ¿Qué le ofrecimos a la ministra? Pues los sectores que representamos saben cómo un productor de arroz es rentable, o un productor de papa, o de pollos, de huevos, de cerdos y demás. Entonces, la mayor contribución nuestra es que trabajemos conjuntamente para que sus nuevos propietarios sean rentables. Ella obviamente aceptó y eso es parte de los acuerdos de trabajar hacia adelante. La diferencia al final del día es de carácter jurídico y lo que eso pueda llegar a generar. Hace varias semanas le enviamos a la ministra una carta con las apreciaciones jurídicas de todos los artículos que, según el borrador del decreto, se pretende reglamentar vía artículo 61 del Plan de Desarrollo. Estamos esperando a que el Gobierno nos cite formalmente a intercambiar los argumentos.

¿Nota que la ministra Jhenifer está abierta a la discusión, o se lo impide su ideologización, como les sucede a otros ministros de este gabinete?

Ella es una persona con unas convicciones muy claras, pero está actuando como ministra y así se lo dijo a la junta de la SAC: ‘no estoy cerrada a una conversación, y si hay argumentos jurídicos que son válidos, evidentemente serán incorporados’.

Aquí la última palabra la tiene la Corte Constitucional por el artículo 61 del Plan de Desarrollo. Si ese artículo no se cae, los decretos del Gobierno entran, porque entran…

Igual hay una última opción, que es que el Congreso de la República derogue con una ley el artículo 61 del PND.

Y está el otro temita: el de convocar a las marchas campesinas por decreto, dizque para defender la reforma agraria...

Por supuesto que suena extraño que el artículo primero de este decreto inste al establecimiento y fomento de comités en defensa de la reforma agraria y al fomento de la defensa de la producción agroalimentaria. A eso súmele que en el artículo quinto de ese borrador de decreto, todas las entidades de todos los sectores administrativos de la administración pública, eso es, todo el Gobierno, promoverán la movilización y organización de las asambleas, mediante mecanismos de ejecución presupuestal.

¿O sea que están obligadas las entidades del Estado a meterles plata a las movilizaciones campesinas?

Sí, a meterle presupuesto a promover una movilización para defender una reforma de un gobierno...

Cuando el Gobierno pues es el que gobierna...

Por eso suena extraño que se apoye en un decreto para movilizar gente; y dos, para gastar recursos del Estado en eso. Además, este tipo de cosas no pueden terminar en vías de hecho. Una cosa es que se organicen los comités en los municipios, ni más faltaba, nosotros tenemos organizaciones de base también y la gente decidirá voluntariamente si participa o no. Pero es que mire lo que pasó hace pocos días: bloquearon la vía en Cali, en una de las arterias principales, enfrente de una incubadora, y dice la alcaldía de Yotoco en un comunicado de prensa que los líderes del bloqueo sostienen que es para que se cumpla la reforma agraria. Y qué cosa tan curiosa, desde que se anunciaron esos decretos, en particular el de las movilizaciones, ya se han presentado al menos un par de invasiones de tierras y dos bloqueos en carreteras.

Ese es el tercer efecto sobre el que le quería preguntar. Además de la devaluación de la tierra, además de la disminución de la productividad, está el problema de las invasiones, porque este decreto como que valida el derecho a invadir, en defensa de la reforma agraria...

Pues mire, francamente el decreto no lo dice...

Es que no lo puede decir...

El Gobierno tiene que dar señales de que aquí se va a ayudar a la gente, pero no se pueden pasar la Constitución ni la ley por la faja. FACEBOOK

TWITTER

Claro, pero no puede pasar, y así se lo dijimos al Gobierno. Lo que le ocurrió en su momento a la exministra Cecilia López. Usted y sus lectores recordarán, María Isabel, cuando tuvieron que hacer una rueda de prensa la Vicepresidenta, el exministro Prada, el ministro Velásquez, la ministra de Agricultura y el director de la Unidad de Restitución de Tierras para decirle a la gente que esto no es invadiendo tierras. La postura de la Sociedad de Agricultores de Colombia es que rechazamos cualquier vía de hecho, o que el Gobierno sea permisivo. Está obligado a evaluar si estos mecanismos, que pueden ser bien intencionados, pueden terminar constriñendo a los propietarios, o a los que simplemente utilizan las carreteras del país. Y qué le dijimos al ministro de Defensa: el Gobierno Nacional tendrá que garantizarles la seguridad, el derecho al trabajo, el derecho a la vida y el derecho a la movilidad a los productores del campo. Este país, desafortunadamente, es muy agresivo; y hay gente que simplemente porque se le da la gana busca una excusa en un borrador de decreto para invadir un predio o bloquear una carretera, o simplemente, como lo ha dicho José Félix Lafaurie, puede haber hasta actores ilegales detrás de fomentar esos hechos violentos.

Este es un país tan extraño que, además de la desgracia de que el invierno tumbe una montaña y tapone una carretera, la población sale en protesta a bloquear lo que quedó…

El país no puede olvidar lo que pasó en mayo del 2021. Hubo más de 3.000 bloqueos de carreteras durante 45 días. En un solo mes la inflación de alimentos en Colombia fue del 5,3 por ciento. Los bloqueos son inflacionarios y vulneran el derecho a la alimentación de millones de colombianos.

Parecería como si este gobierno prefiriera a la gente haciendo presencia en las calles y carreteras que cuidar los factores que pueden disparar los precios de los alimentos...

Se lo hemos dicho a todos los ministros, incluso al señor Presidente: la movilización pacífica la protege la Constitución. Pero bloquear una carretera es violarles los derechos a los demás. Lo que pasó en Yotoco, con una fila de tractomulas terrible, la justificaron los autores del bloqueo con que no se está cumpliendo la reforma agraria. El Gobierno tiene que dar señales de que aquí se va a ayudar a la gente, pero no se pueden pasar la Constitución ni la ley por la faja quienes bloquean carreteras o quienes llegan a invadir predios.

Es muy oportuno que gremios como la SAC exijan esas señales. ¿Pero qué vamos a hacer para parar los decretos?

La ministra hace unos compromisos de buscar consensos y hay que ver estos hasta dónde llegan. Dos, en buena parte estamos todos en manos de la Corte Constitucional, que ojalá evalúe esto con todo el rigor. Tres, también hay una alternativa que es el Congreso de la República. Cuarto, si al final salen los decretos y tenemos diferencias jurídicas con el Gobierno, para eso también está el Consejo de Estado y decidirá.

Ojalá a esta ministra sí le podamos creer lo de los consensos, porque con la doctora Corcho pasó lo mismo, pero terminó poniendo conejo...

Con la ministra Jhenifer, así como con varios otros ministros, hemos logrado acuerdos, aunque aún subsisten desacuerdos. Pero este es un partido que hasta ahora empieza su segundo tiempo, y vamos a ver entonces qué pasa en los próximos días.

Yo le creería más a la exministra Cecilia López que a la ministra Jhenifer Mojica...

(Riendo) Eso lo dice usted...

Espero que el tiempo le dé la razón y a la ministra Mojica se le pueda creer algo…

Le termino con esta frase: por los hechos las conoceréis...

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO