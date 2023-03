No obstante el dinero que recibió Ultra Air con el fin de salir de la crisis financiera, la compañía tomó la decisión de suspender todas sus operaciones el pasado 29 de marzo en horas de la tarde.



Según la aerolínea, la suspensión de operaciones de Viva Air puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aviones, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e, incluso, prepagos de los insumos. Como consecuencia de todo esto, la aerolínea manifestó que no puede continuar volando.



(En contexto: Atención: Ultra Air suspende todas sus operaciones, no volará más).

Esto, a su vez, ha generado afectaciones en las rutas del Caribe en las ciudades de Caragena, San Andrés y Barranquilla.

Debido al esquema de negocio de la aerolínea, Ultra operaba de manera limitada en ciertas regiones y solamente en unos días específicos.



Por un lado, desde Cartagena y Santa Marta la compañía ofrecía cuatro rutas con destino a Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.



(Puede ser de su interés: Video: fuertes protestas en el aeropuerto de San Andrés por vuelos de Ultra Air).



Así mismo, los viajeros que salían desde Barranquilla solo podían desplazarse hasta Medellín con dicha empresa. San Andrés contaba con rutas hacia Cali, Medellín y Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Avión de Ultra Air Foto: Ultra Air

No obstante, desde el cese de operaciones estos servicios fueron cancelados y por lo tanto quienes esperaban realizar alguno de los recorridos en Semana Santa se han visto muy afectados.

Cabe recordar que según el comunicado oficial emitido por la empresa, a partir de las 12 a. m. del pasado 30 de marzo, Ultra Air dejó todos sus aviones en tierra.

Más noticias

Avianca, Latam y Wingo lanzan salvavidas a pasajeros de Ultra Air varados

Petro presta avión presidencial para apoyar a usuarios de Viva Air y Ultra Air

Agencias de viajes tendrán una caída del 30 % en sus ventas para Semana Santa

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS