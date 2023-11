La ruta para que la economía deje atrás los números rojos y se empiece a reactivar

La sorpresiva caída de 0,3 por ciento que sufrió la economía en el tercer trimestre del 2023 abre el debate de cómo acelerar la actividad —frenada desde el cuarto trimestre del 2022— a menos de mes y medio de que se acabe el año para no caer en una recesión. “Fue un dato realmente malo. No lo esperábamos”, confiesa Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.



También, se pone sobre la mesa la discusión sobre si todo vale para meterle el acelerador a la economía. Si es conveniente o no eliminar la regla fiscal para generar mayor inversión, como propuso el propio presidente Gustavo Petro.



Todo ello, teniendo en cuenta la baja ejecución del presupuesto de inversión de este año, que apenas llega al 54 por ciento, y que al Gobierno le han entrado mayores recursos por cuenta de las últimas reformas tributarias.



La última vez que la economía cayó fue en plena pandemia del covid-19, cuando los confinamientos para evitar la propagación del virus paralizaron la mayor parte de las actividades. En el segundo trimestre del 2020, el desplome fue del 16,9 por ciento —algo nunca antes visto—, en el tercero de 9,2 por ciento y en el cuarto, ya con el arranque de la reactivación, la caída fue de 3,5 por ciento.



Sin ese período excepcional, hay que remontarse a finales del siglo pasado, a la crisis financiera de 1999 —en la que muchos colombianos perdieron sus casas por no poder pagar sus cuotas— para encontrar una caída de la economía. Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda de aquella época, cuenta que la situación es diferente a la de entonces.



“En ese momento, teníamos una megacrisis bancaria, los canales del crédito multilateral cerrados y altísimas tasas de interés, el doble que las de hoy porque se estaba tratando de manera equivocada de sostener la banda cambiaria”, recuerda.



Sin embargo, hoy las cosas son bien distintas. No hay tal crisis bancaria, pero sí una inflación que lleva siete meses a la baja (10,48 por ciento anual a octubre) y unas tasas de interés (13,25 por ciento) todavía en niveles históricos de hace 24 años, que siguen mermando la capacidad de compra de los colombianos. Adicional a ello, la inversión se ha desplomado trimestre a trimestre, en parte, según los expertos, por la incertidumbre que atraviesa el país. Con todo ello, las proyecciones de cierre de la economía son también más tímidas. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo el viernes que el PIB ya no crecerá un 1,2 por ciento, como proyectaban, sino que será de apenas 0,9 por ciento.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el presupesto para 2024 Foto: Minhacienda

Sectores en rojo



Hay cinco ramas de la economía de las doce que analiza el Dane que están en números rojos y la peor parte se la están llevando los grandes generadores de empleo, que son la construcción, la manufactura y el comercio. Además, los gremios alertan de que algunas empresas se han visto obligadas a frenar o aplazar sus planes de inversión debido a factores como las altas tasas de interés o a que no tienen seguridad y certidumbre.



El sector más golpeado es el de la construcción. Este lleva cuatro caídas consecutivas y la del tercer trimestre fue la más pronunciada, pues retrocedió un 8 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Las obras civiles no levantan cabeza (-15 por ciento) y las edificaciones ya empezaron a decrecer (-5 por ciento).

Del lado de las obras civiles, a juicio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), su mal comportamiento pone de presente el reto que Gobierno y sector privado (representado en constructores y concesionarios) tienen por delante para impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional.



Por el lado de la vivienda, entre enero y octubre, se dejaron de vender 97.000 casas nuevas, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés social (VIS) en medio de las altas tasas y de desembolsos todavía bajos del subsidio de Mi Casa Ya.



Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), asegura que esta situación hace más evidente la necesidad de implementar una estrategia contracíclica efectiva para materializar los anuncios que ha hecho el Gobierno este año.



“Para la reactivación del sector es necesario revisar los niveles y las condiciones de asignación de subsidios y coberturas, agilizar los trámites de desembolso, implementar otros mecanismos de acceso a vivienda digna e impulsar la concurrencia de recursos de gobiernos municipales y departamentales, entre otros”, propuso.

Construcción Foto: Pixabay

En cambio, desde el Ministerio de Vivienda dicen que los subsidios están en marcha y que ya se han asignado más de 48.596, cifra que se acerca a la meta de los 50.000 cada año. En total, el Plan Nacional de Desarrollo contempla llegar a 200.000 en el cuatrienio.



Las industrias manufactureras también llevan dos meses bajando. La caída del tercer trimestre fue del 6,2 por ciento frente al mismo periodo del 2022. Dentro de este rubro, lo que más descendió de un año a otro fue la fabricación de productos textiles y cueros, con una descolgada del 18,8 por ciento.



Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, este panorama es preocupante, particularmente la caída del 11 por ciento de la inversión, que no solo deprime el dinamismo de la economía, sino que compromete el crecimiento futuro.



“Llevamos meses alertando de factores como la disminución de la demanda, las altas tasas de interés, los costos de producción y el deterioro del clima para la inversión y negocios. Todo ello atravesado por la inflación”, advierte el líder gremial.



Por su parte, el clúster del comercio cayó otro 3,5 por ciento en el tercer trimestre.



Por subramas, el desplome fue parejo: el comercio al por mayor y al por menor decreció un 2,9 por ciento; el transporte y el almacenamiento, un -3,9 por ciento, y el alojamiento y servicios de comida, otro -4,5 por ciento.



“Es urgente aunar esfuerzos para que el país no caiga en una situación económica insostenible. El consumo de los hogares está estancado, pues apenas creció un 0,4 por ciento, como consecuencia, en gran medida, del impacto de la pasada reforma tributaria. Si al comercio le va mal, a la economía también”, alertó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Las otras dos ramas que también cayeron en el tercer trimestre fueron la información y comunicaciones (-1,4 por ciento) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (-0,8 por ciento).

Soluciones a la vista

Si bien no hay una única receta o una bola mágica para evitar que la economía siga decreciendo, son muchos los expertos económicos que han salido por estos días a dar ideas que podrían ayudar a no caer en una recesión —dos trimestres seguidos en números rojos—.



En el corto plazo, todos coinciden en la urgencia de crear un plan contracíclico que permita ejecutar y ponerle el acelerador a sectores clave que están estancados, como el de la infraestructura y el de la vivienda. “Sin lugar a dudas, hay que acelerar la ejecución presupuestal en sectores que jalonen empleo y que tengan bastantes eslabonamientos, como es la infraestructura y la construcción”, sostiene María del

Pilar López, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.



Hasta el propio ministro de Hacienda Bonilla dice que para poder crecer necesitan cierres financieros de la banca, pues las obras y los subsidios de vivienda ya están. “Falta ejecutarlos”, le dijo a este medio. “De lo que se trata es de cómo ejecutar los recursos para que las obras no se queden en elefantes blancos”, añadió.



El segundo punto en el que varios de ellos coinciden es que es necesario mandar señales de certidumbre para ir recuperando poco a poco la mermada confianza de los inversionistas. “Es urgente restablecer el clima de confianza y que se acabe el maltrato al sector privado”, sentencia el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, opinó que se necesitan señales de tranquilidad en varios frentes. “Es necesario llegar a consensos en las reformas estructurales que están en el Congreso, como la laboral. Igualmente, que se resuelvan cuellos de botella en sectores, como el de la vivienda, obras civiles y el minero-energético, y mandar señales de tranquilidad para continuar reduciendo el déficit fiscal y la deuda pública, para así ir liberando más espacio a la inversión”, opinó Mejía.



El profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo dice que la mejor política de reactivación es eliminar todas las fuentes de incertidumbre, como son las reformas, al tiempo que se terminan de nombrar a los funcionarios de las agencias que faltan y los cargos de tercer nivel, para que se puedan destrabar los procesos.

Y en tercer lugar, López dice que el Gobierno debería ayudar de todas las maneras posibles al Banco de la República a bajar la inflación con ciertas políticas que no presionen los precios. “La reducción de la inflación debe ser básicamente una obsesión porque una vez ya se estabilice la pendiente y caiga, lo que seguiría sería una reducción en las tasas y sería bueno para la reactivación”, explica.

