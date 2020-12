Así encontrará la Ruta del Sol si viaja a la Costa

El 24 de noviembre de 1997, el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper adjudicó la troncal del Magdalena Medio al consorcio Commsa, un tramo que forma parte de lo que hoy se conoce como la Ruta del Sol. Es decir, hace 33 años los colombianos esperan que el sueño de tener una vía moderna entre Bogotá y la costa Atlántica sea una realidad.

Como otras grandes obras que se han proyectado en el país, la construcción de la Ruta del Sol no ha escapado a hechos de corrupción y demoras. Durante su ejecución han salido a flote grandes escándalos.



Con Commsa, las cosas salieron mal desde el principio. El ‘trabajo’ de ese consorcio de 12 empresas terminó en una multimillonaria demanda contra el Estado, y no se construyó ni un kilómetro.



La obra se le adjudicó a Commsa porque resultó ser la oferta más ‘barata’, los líos empezaron porque el consorcio presentó un plan distinto con menores inversiones y no aceptó construir 9 túneles que estaban previstos desde el comienzo.

(Lea también: Se inició la ruta para licitar la primera ola de concesiones 5G)

Hace 11 años, en el 2009, se volvió a adjudicar la obra, que fue dividida en tres tramos –Ruta del Sol 1, 2 y 3–, que quedaron en manos de tres concesionarios diferentes. Cuando se pensaba que lo de Commsa era ya un caso superado estalló el escándalo de Odebrecht, sobre el pago de comisiones o sobornos por 6,5 millones de dólares en el sector 2.



Por esta época, y a pesar de la pandemia, muchos colombianos quieren emprender viaje hacia la costa Caribe luego de soportar largos meses de encierro. A continuación les contamos en qué estado se encuentran las obras en estos casi 1.000 kilómetros de recorrido entre Bogotá y Santa Marta.

Ruta del Sol 1

Según información de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene una extensión aproximada de 63 kilómetros, atraviesa la cordillera Oriental y conecta a Cundinamarca con la Troncal del Caribe. A la fecha registra un avance total del proyecto del 88 por ciento.



Se han construido 78 puentes vehiculares, 2 túneles, 56,3 kilómetros de doble calzada y 3,3 de calzada sencilla, y se realiza la operación y mantenimiento de 56,3 kilómetros entre Guaduas y El Korán.



Sin embargo, si usted viaja por esta carretera se va a encontrar con una obra con tramos intermitentes. No hay doble calzada entre Villeta y Guaduas, y recorrer esos 34 kilómetros le puede tomar hasta dos horas porque, además, registra un alto tráfico de vehículos pesados.

(Le recomendamos: Así serán las reglas para visitar Santander este fin de año)

La obra está a cargo del consorcio vial Helios, al que se le adjudicó el contrato del sector 1 Villeta-Puerto Salgar en el 2009. A finales del 2014, la firma entregó 60 kilómetros, pero los 18 faltantes están pendientes por un cambio en el trazado debido a fallas geológicas y para reducir costos. La obra debió estar terminada en enero de este año.



Ya existe un acuerdo entre Helios y la ANI para la intervención de los primeros cinco kilómetros del nuevo trazado, tres a cielo abierto y dos a través de túneles, que conectarían con 18 kilómetros de doble calzada de la Concesión Sabana de Occidente. El Gobierno incluyó el proyecto en la quinta ola de concesiones de infraestructura (5G) y lo licitará el próximo año.

Ruta del Sol 2

Este tramo va desde Puerto Salgar Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar). Su construcción empezó en el 2011 y su entrega estaba proyectada para el 2016. Hoy está en calzada sencilla debido a la suspensión de obras en el 2017 tras el escándalo de Odebrecht, cuando estaban con el 52 por ciento de avance.



Desde hace tres años la carretera está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), que se ha encargado de mantenerla funcional. En el 2018 se firmaron cinco contratos para construir los tramos faltantes y mejorar los existentes. En este lapso se han puesto en servicio 71,4 kilómetros.



Hoy está proyectada una licitación que fue estructurada por la ANI y estaría lista el próximo año, para lo cual la obra se dividió en dos contratos –el primero, Dorada-Barrancabermeja y el segundo, Barrancabermeja-San Roque–, que están sujetos al visto bueno del Ministerio de Hacienda. Con este nuevo plan se construirían 273 kilómetros de doble calzada, 14 nuevas variantes y se terminarían cuatro que quedaron a media marcha.

Los conductores en las autopistas exceden la velocidad peligrosamente a más de 150 km, como en esta Ruta del Sol 2, de Puerto Salgar a San Roque (Cesar). Foto: Archivo particular

Ruta del Sol 3

Tiene una extensión aproximada de 465 kilómetros y se divide en dos corredores viales: el primero va desde la Y de Ciénaga (Magdalena) hasta San Roque (Cesar). Y el segundo va desde El Carmen de Bolívar hacia Valledupar.



Según la ANI, a la fecha se han construido 178 kilómetros y se han mejorado 142 kilómetros, para una ejecución de 313 kilómetros y un avance total del proyecto del 34,05 por ciento. Si transita por esta carretera debe estar atento a la señalización de obras y maquinaria en la vía, pues el avance en kilómetros asfaltados no es continuo.



Con corte al 19 de noviembre del 2020, el concesionario adelanta la construcción de la doble calzada en 21 hitos con 46 frentes de obra en los tramos San Roque-Bosconia, Bosconia-Valledupar y El Difícil-Plato (Magdalena).



En este tramo las obras apenas se reanudaron hace nueve meses, después de tres años de parálisis por los problemas del concesionario Yuma, entre ellos la quiebra de sus socios, otro escándalo por presuntamente haber pagado coimas para quedarse con el contrato, y las dificultades para conseguir financiación con los bancos. El contrato que se le adjudicó a Yuma en el año 2010 debe terminar en el 2025 con la intervención de 940 kilómetros, 476 de doble calzada y 464 de mejoramiento.



Este es, a grandes rasgos, el panorama que encontrará en esta carretera si decide emprender viaje hacia la costa Atlántica. En la ruta Bogotá-Cartagena hay 10 peajes, por los que debe pagar 93.200 pesos para vehículos de categoría 1. Para esta ruta, si no quiere pasar por Santa Marta y Barranquilla puede llegar hasta Bosconia y girar a la izquierda hacia El Difícil-El Carmen de Bolívar.

El tramo Ruta del Sol 1 impactará positivamente la economía, mejorando la conectividad entre municipios para la producción agrícola y

ganadera FACEBOOK

TWITTER

En la ruta Bogotá-Santa Marta existen 9 peajes que cuestan 89.200 pesos para vehículos de categoría 1; y en la de Bogotá-Barranquilla, 11 peajes que cuestan 103.100 pesos.



Por último, en el portal www.invias.gov.co, haciendo clic en ‘Viaje seguro’ encontrará un completo mapa de las carreteras. Allí puede buscar su destino, y en segundos le desplegará valiosa información sobre la ruta, indicaciones, número de peajes y costos, estado y restricciones de la carretera.

REDACCIÓN VEHÍCULOS