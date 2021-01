Pensionados que declaran renta deben actualizar código de su RUT

A partir de la expedición de la Resolución N° 000114, del 21 de diciembre de 2020, mediante la cual la Dian introdujo cambios en la Clasificación de Actividades Económicas CIIU (Código Internacional de Actividades), propuestas por el Dane, se creó un nuevo código para los pensionados: el 0020.



De acuerdo con la entidad, el cambio fue necesario para diferenciarlos del código de actividad de asalariados, como hasta el momento sucede.



Cabe resaltar que la Dian actualiza automáticamente, de oficio, el Registro Único Tributario (RUT) de aquellos pensionados que presentaron la declaración de renta durante el año 2020, informando ingresos por concepto de pensión y que no perciban salarios, sin perjuicio de que el pensionado actualice el RUT virtualmente.



En cuanto a los pensionados que sí perciben salarios, es necesario que actualicen el código de su RUT, a través de los canales virtuales dispuestos por la entidad.



A propósito, la Dian hizo un llamado a los ciudadanos a consultar la información publicada a través a través de sus medios y canales oficiales y a no creer en noticias falsas, en las que, entre otras, se dice que se aplicarán sanciones a quienes no actualicen dicho código antes del 31 de enero.



La Dian aclara que si bien la norma contempla sanciones, el principal objetivo de esta invitación es mantener actualizada la información en el RUT. El mensaje de invitación a actualizarlo está llegando a muchos contribuyentes, no solo a los pensionados, debido a los cambios expuestos en la mencionada resolución.

¿Cómo actualizar?

La Dian aclara que para actualizar el RUT no es necesario que los ciudadanos se desplacen, pues debido a la pandemia la entidad ha concentrado su atención (trámites y servicios) exclusivamente a través de medios virtuales. También reitera que este trámite no tiene ningún costo económico.



El RUT puede actualizarse mediante autogestión en los canales virtuales de la

Dian; sin embargo, los ciudadanos también pueden agendar citas para su actualización que serán atendidas mediante correo electrónico. Puede acceder a estos servicios a través de este enlace.



En este enlace puede consultar el abecé y paso a paso de cómo actualizar el RUT con firma electrónica o sin ella.

