Los empresarios colombianos que exportan sus productos a Rusia están preocupados. No saben cómo van a hacer con los pagos de sus envíos debido a las sanciones impuestas a ese destino ante la invasión a Ucrania. Ya hay pedidos cancelados en algunos sectores y los servicios navieros han suspendido sus conexiones.



Y es que aunque Rusia no es uno de los mayores socios comerciales de Colombia, el bloqueo de este mercado podría tener una serie de consecuencias en la industrial local, especialmente en el agro.



De un lado, pierden las empresas que le venden sus productos a este país; del otro, los costos se encarecen aún más para todos, pues el 20 por ciento de los insumos agrícolas, en especial la urea, provienen de este destino, lo que finalmente se acaba trasladando a los consumidores en mayores precios. Lo preocupante es que el último dato de inflación anual a febrero ya va por 8,01 por ciento y solo el rubro de los alimentos y bebidas ha aumentado 23,3 por ciento en el último año.



“Hay preocupación de cómo se pueden desarrollar las cosas con el tema de los pagos. Si los bancos rusos no tienen acceso a la plataforma Swift, no pueden llegar las transferencias”, afirmó Javier Díaz, presidente de Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



En busca de soluciones, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, dijo que están haciendo rondas de consultas con los diferentes sectores para ver posibles mercados alternos. Por ejemplo, dijo que están viendo cómo se puede compensar la importación de urea con otros productores como Trinidad y Tobago, China o Canadá.

Los más afectados

El año pasado, más de 140 empresas colombianas no minero-energéticas exportaron sus bienes a Rusia con un valor superior o igual a 10.000 dólares. En total, las ventas externas llegaron a 139,5 millones, lo cual representó un crecimiento de 36,5 por ciento frente al 2020.



La mayor incertidumbre se encuentra en la carne de res. Los envíos de esta representaron el año pasado el 46 por ciento de las exportaciones colombianas a Rusia. Su valor llegó a 63,9 millones de dólares, un 119 por ciento más que en el 2020.



De hecho, Rusia es el segundo mercado de exportación de la carne colombiana detrás de Egipto, donde también se venden animales vivos. Y según los reportes del Dane, la única empresa que exportó a este país el año pasado fue el frigorífico Red Cárnica, ubicado en Ciénaga de Oro, en Córdoba, adquirida hace unos años por la brasileña Minerva Foods.



Según José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hay mucha preocupación en el sector. Sin embargo, Minerva Foods no se ha querido pronunciar hasta el momento sobre cómo se vería afectada su operación.



Las flores y el café son los siguientes más perjudicados. Sin embargo, los gremios hacen hincapié en que los volúmenes que van hasta allá no son tan grandes y que se pueden buscar otros destinos para despachar los productos.



Según los datos del Dane recogidos por ProColombia, las exportaciones del sector floricultor representaron el año pasado unos 24 millones de dólares. Estas van normalmente en avión hasta Ámsterdam y de ahí por tierra a Moscú.



Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, cuenta que los pedidos para la celebración del Día de la Mujer salieron hace tiempo y, en algunos casos, el pago fue anticipado. Sin embargo, hay preocupación por lo que pueda pasar en el futuro. Dice que las empresas tendrán que buscar nuevos mercados.



“Ecuador o Kenia tienen un mayor mercado que nosotros. El problema será dónde lo van a ofrecer ellos. Las siguientes fechas importantes para Rusia son el Día de la Victoria, el 9 de mayo, cuando los veteranos salen con su uniforme y la gente les regala flores, y el otro día es el 1.º de septiembre, el Día del Conocimiento, cuando los niños inician clases y llevan flores a la maestra”, dice Solano.

Ventas de café y banano

Del lado del café, se exportaron 78.910 sacos de 60 kg a Rusia el año pasado y, aparte de la federación, los otros grandes vendedores fueron empresas como Sucden Colombia, Carcafé, Sucafina Colombia, Condor Speciality Coffee, Olam Agro Colombia, Polis Agro Colombia, Compañía Cafetera La Meseta. Además, no hay que olvidar que Juan Valdez está presente en Rusia pues vende sus productos en los supermercados de allá.



A la fecha, los exportadores de café han tenido que cancelar sus envíos a Rusia puesto que navieras como la danesa Maersk o MSC ya no transportan contenedores marítimos hacia y desde Rusia debido al conflicto con Ucrania.



Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dice que les preocupa que un país como Rusia cese sus importaciones de café; sin embargo, sostuvo que afortunadamente los volúmenes no son elevados hacia este destino. En esto mismo concuerda Gustavo Gómez, director de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), quien afirma que no hay servicios navieros a ese destino.



El sector bananero colombiano, que exportó el año pasado 9,8 millones de dólares a Rusia, es otro que podría verse afectado por las sanciones. El presidente del gremio Augura, Emerson Aguirre Medina, señaló que la exportación hacia Rusia y Ucrania solo representa cerca del 3,5 por ciento de su producción nacional y que ya están mirando otros mercados para poder despachar su producto.



“A Rusia se fueron el año pasado 1,2 millones de cajas y a Ucrania, 2,7 millones. Estamos viendo en qué países podemos ofrecer el banano. Los países europeos que representan la mayor parte de nuestras exportaciones podrían ser una opción”, aseguró Aguirre.



Las frutas también aparecen dentro de los productos más vendidos hacia Rusia. Aquí destaca el aguacate Hass, del que se vendieron 1,2 millones de kilogramos a este destino el año pasado. Además, también se envía mango, granadillas, feijoa, uchuvas, gulupa o pitaya.



Luego aparecen otros productos que también se exportan a Rusia como la mantequilla, el azúcar de caña, el cacao o la leche. Por ejemplo, Fedegán indicó que Rusia le compró a Colombia el año pasado unas 1.500 toneladas entre mantequilla y leche en polvo entera por 5,1 millones de dólares.



Los departamentos que más se verían impactados por estas sanciones serían Córdoba, que el año pasado exportó 48,1 millones de dólares hacia Rusia; seguido de Antioquia, con 23,7 millones de dólares; y Bogotá, con 18,3 millones de dólares. Detrás se encuentran Santander, con 15,3 millones de dólares, y Cundinamarca, con 19,5 millones de dólares.

Beneficio al país por salida de Rusia de índices

La exclusión de Rusia, el próximo 31 de marzo, de todos los índices de renta fija del banco de inversión J. P. Morgan podría beneficiar la participación de Colombia en el índice GBI-EM Global Diversified.



La comisionista señala que la participación de Colombia podría aumentar en 37 puntos básicos hasta llegar a 4,34 por ciento.



Según sus cálculos, actualmente Rusia pesa un 6,63 por ciento en el índice y si se diluye hasta 0 por ciento y ningún otro país lo reemplaza, la participación de Colombia aumentaría de 3,97 a 4,34 por ciento, lo que equivale a un flujo de compra de 929 millones de dólares (unos 3,6 billones de pesos).



De acuerdo con la comisionista, los bonos más favorecidos serían los TES en pesos de 2034, seguidos de los de 2032 y 2030, con 11 y 7 días equivalentes de compra, respectivamente.



El informe resalta que este retiro del índice se haría de una manera gradual con el objetivo de facilitar el rebalanceo y que su cálculo lo hizo suponiendo unos activos bajo administración (AUM) de 250.000 millones de dólares para el índice GBI-EM Global Diversified.



El Tiempo