¿Apagarán el Runt el 31 de octubre?

El 31 de octubre, los servidores de la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) se apagarían. Ese día se cumplirá el término de dos años y medio de la prórroga que le dio el Ministerio del Transporte al contrato del actual concesionario, en abril del 2019.



En el 2020, a través del Runt se realizaron 21.539.447 trámites de matrículas, traspasos y licencias de conducción, entre otros, que quedarían paralizados si no hay un plan B que permita garantizar el funcionamiento de la plataforma de manera legal.

Al respecto, el Ministerio de Transporte le dijo a EL TIEMPO “que se está iniciando el nuevo proceso licitatorio para un nuevo Runt” y que se está “trabajando en las mejores alternativas para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público del Runt”.



Sin embargo, es claro que ese proceso licitatorio no se realizará en poco más de un mes, que es el tiempo que le queda al actual concesionario. La apertura de la licitación apenas se anunció el 18 de agosto pasado, y suponiendo que todo salga bien, estaría listo a mediados del 2022.

Los trámites de tránsito se paralizarían si no se resuelve la operación legal del Runt. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Y no hay que olvidar que en el pasado intento de licitación, según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se presentó una filtración de documentos que ella misma denunció ante las autoridades. Según el Mintransporte, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría están efectuando las investigaciones.



A la fecha, según conoció EL TIEMPO, no ha habido ni siquiera una reunión para tratar el delicado asunto, pues lo que debería estar pasando es que el actual concesionario estuviera en el proceso de empalme con el nuevo operador de la plataforma, proceso que de acuerdo con el contrato toma un año.



Lo cierto es que sin una nueva prórroga, que también tomaría un tiempo para negociar los términos, el actual concesionario del Runt no puede por ley operar la plataforma.



El TIEMPO indagó con el Runt para conocer su posición al respecto, pero no obtuvo una respuesta. Entre tanto, el Ministerio de Transporte aseguró que en el nuevo contrato de concesión que está en curso “se ha considerado la necesidad de optimizar el modelo de operación con la incorporación de nuevas tecnologías”, y que “el cambio de la plataforma Runt no obedece a razones funcionales del modelo actual, sino a la necesidad de que esta opere a la vanguardia con las últimas tecnologías”.



En conclusión, lo que se está viviendo es la misma situación del 2019, cuando el ministerio tuvo que prorrogar el contrato, pues como lo dijo en ese momento el entonces el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, “el peor escenario era suspender la plataforma sin haber seleccionado el nuevo operador del Runt”.

