El exministro de Hacienda Rudolf Hommes, en entrevista con María Isabel Rueda en EL TIEMPO, se refirió al dilema que tiene frente a la reforma tributaria planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien espera con ilusión que lleve por un buen camino al país.



El comentario de Hommes hizo énfasis al dilema que enfrenta con la reforma, porque si bien reconoce que Colombia necesita recaudar plata, cree que la forma como el gobierno lo está haciendo puede hacer mucho daño a la economía.



(Lea la entrevista aquí: ‘A Ocampo se le ha puesto una tarea imposible’: Rudolf Hommes)

Para el exministro, quien anotó que su voto por Gustavo Petro fue de manera consciente y que desde el Ejecutivo hay una especie de afán por recaudar plata pero hay fallas en el manejo que le están dando a la propuesta, "porque es subir el impuesto a los dividendos sin bajar la tasa de impuestos de las empresas. Eso va a tener efectos en materia de inversión. Eso no han querido tenerlo en cuenta".



En síntesis, para él el tamaño de la tributaria en este instante puede desembocar en un efecto que vaya en contravía del crecimiento de la economía del país. Eso sí, resalta que hay un dilema porque se necesita la plata, "entonces ahí hay que escoger entre

dos males".



(Le sugerimos: Reforma tributaria: ministro Ocampo revela cambios en el proyecto)



La duda del exministro tiene como una de las bases que el país requiere de recursos para financiar programas sociales como lo es el pago mínimo a personas mayores que no hayan alcanzado una pensión.



Frente a esta situación, Hommes plantea que una salida que tiene Gustavo Petro es llegar a acuerdos con todos los sectores económicos y políticos, los cuales serán fundamentales para sacar adelante las iniciativas del gobierno. El 'pero' que ve ante esta posibilidad es que "con los discursos que está pronunciando el presidente no parecen indicar que tenga esa intención" de consenso.



(Puede leer: Gremios y expertos advierten de efectos de 'reforma tributaria antiempresa')



Hasta el momento, la reforma tributaria sigue debatiéndose y la semana pasada, en un foro organizado por EL TIEMPO y otras alianzas, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció nuevos cambios en miras a construir un documento con la mayor participación posible de distintos sectores.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Lea otros artículos de Justicia: