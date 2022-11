El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, manifestó su apoyo total para que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, continúe en el cargo, a pesar de los múltiples cuestionamientos que ha recibido por no tener los conocimientos suficientes para estar al frente de este sector.



“La ministra de Minas tiene todo nuestro respaldo en el Congreso y no será censurada. Independientemente de las opiniones técnicas, ningún Gobierno que le garantice a su país la solidez suficiente para gobernar bien, puede permitirse el lujo que en los primeros 90 días le censuren un ministro y menos una ministra”, dijo Roy Barreras durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.



Además, aseguró que tiene otras razones para asumir, personalmente, la defensa de la ministra Irene Vélez. “Ninguna mujer colombiana, con las dificultades de los techos de cristal, se hace doctora en filosofía porque no sea una mujer capaz. Tiene mi respeto y un reto enorme”.



“Vamos a ayudarla a que construya equipos técnicos que la lleven a ella, y con ella, nos lleven a todos a la conclusión de que la transición energética es ordenada, planeada, organizada y no es abrupta. No es cerrar la llave del gas ni del petróleo, es abrirla para financiar la transición”, agregó.

No es cerrar la llave del gas ni del petróleo, es abrirla para financiar la transición. FACEBOOK

Estas declaraciones las da sólo unos días antes del debate de moción de censura que se programó para el próximo 23 de noviembre contra la ministra, una iniciativa de congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y otros partidos.



La ministra Irene Vélez es la primera funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro que enfrentará una moción de censura porque los congresistas consideran que no es la persona idónea para manejar la cartera encargada de la seguridad energética del país.



Sus declaraciones sobre el decrecimiento de la economía, la idea de exportar gas desde Venezuela y la no firma de nuevos contratos para explorar y explotar hidrocarburos están entre los argumentos de la oposición para pedir su salida del cargo.