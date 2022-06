El candidato presidencial Rodolfo Hernández y el director de la Dian, Lisandro Junco, hablaron de manera telefónica el pasado viernes a través de un tercero del ingeniero.



En la llamada, que duró alrededor de dos minutos, Hernández le preguntó a Junco por la necesidad o no de realizar una reforma tributaria, a lo que el director de la Dian le respondió que a su juicio no se necesita en estos momentos.



“Como funcionario público es mi deber responder y sustentar las posiciones públicas que he defendido sobre el trabajo de la institución que presido y me parece de total transparencia y honestidad poderlo decir a los candidatos a la Presidencia, que me llamen a preguntar como en este caso. Lo mismo haría con igual transparencia y disposición con el doctor Gustavo Petro”, le dijo Junco a EL TIEMPO.



Junco ha defendido en varias ocasiones anteriores la idea de que con el recaudo tributario de la entidad se pueden evitar varias reformas.



De hecho, hace unos días en una columna de EL TIEMPO explicó que en este gobierno, desde agosto del 2018 a la fecha, la Dian ha recaudado 636 billones de pesos, de los cuales 68 billones de pesos corresponden al trabajo adelantado con el Plan de Choque Contra la Evasión y el Contrabando, que también deja 150.000 aprehensiones por valor de 1,2 billones de pesos en mercancías, lo que representa más de 4 reformas tributarias.



Es más, Junco le dijo a este medio que la Dian ha hecho la tarea de recaudar 30 billones de pesos adicionales por año gracias al proceso de modernización de la entidad que está dando resultados.



“El camino adoptado fue el del aprovechamiento de los datos; para ser más claro, como lo dice nuestro equipo de analítica, “exprimir los datos hasta que hablen”, y esta estrategia nos ha permitido avanzar y construir sobre lo construido, sin espejo retrovisor”, señala en la columna.



Para conocer más en detalle estos temas tributarios, Junco le dijo a Hernández que con gusto le podría explicar un poco más en una reunión posterior, que a la fecha no se ha concretado.



Además, precisó que la charla no fue en ningún caso con tinte político, únicamente técnico.