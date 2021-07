‘Hay que aprovechar los precios para invertir’: Roberto Vélez

El precio de referencia para la compra de café pergamino seco llegó ayer a 1’870.000 pesos. Aunque no se puede catalogar como una bonanza cafetera, las heladas de Brasil han llevado a la carga interna a tocar máximos históricos en las últimas jornadas y se prevé que los niveles se mantengan.



En entrevista con EL TIEMPO, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, aseguró que los productores deben aprovechar esta coyuntura de precios para ahorrar e invertir en las fincas. Además, indicó que esta situación beneficiará a la economía de todas las regiones cafeteras.



¿Qué llevó al precio interno de café a tocar máximos históricos?



Los problemas climáticos en Brasil. A la falta de lluvia de meses atrás se sumaron la semana pasada dos heladas en la zona central cafetera que van a producir una menor cantidad de café para el próximo año.



Esta situación ha llevado al mundo cafetero a estar nervioso y a comprar contratos de futuros en la bolsa. Adicional a ello, hay una tasa de cambio que está en unos niveles muy favorables para los exportadores, por encima de 3.850 pesos, y que hacen que la carga al interior ya esté cerca de 1’900.000 pesos.

¿Se mantendrían estos precios altos por mucho tiempo?



Es trabajoso saber a qué nivel se va a mantener el precio. Sin embargo, la situación de oferta mundial se vería estrecha por lo menos hasta 2023 si de aquí a esa fecha no pasan más eventos climáticos, que esperemos que no.

¿Quién se va a beneficiar con estos buenos precios?



En esta ocasión, toda la subida de precio se va para los productores de café. Creemos que es justo que el cafetero vea remunerada su actividad. Hemos venido de unos años muy duros. Venimos arrastrando un lastre que es bueno que se pueda resarcir.

¿Cuántos ingresos de más les estarían llegando?



El año pasado, el valor total de la cosecha fue 9 billones de pesos, y este año tiene que pasar del orden de 11 billones de pesos.



¿Hay que aprovechar estos precios para invertir en el sector?



El ingreso tiene que invertirse y la inversión debe ser en sus propias fincas cafeteras. Y si queda algo más, hay que ver qué podemos proponer a los productores para que puedan ahorrar.



La gente tiene que rehacer sus viviendas, tratar de mejorar sus fincas. Entonces con estos mejores precios esperamos que se pueda recomponer todo ese atraso que se tiene. Y ojalá queden algunos pesos para ahorrar.

¿Y no habrá mayores ingresos para el Fondo de Estabilización de Precios del Café?



No, en este momento no hay un programa para eso. Existe la posibilidad de que si los cafeteros así lo quisieran, pudieran contribuir al Fondo, pero eso tendría que venir de un acuerdo de los productores. Debe ser entre ellos mismos para ver qué podemos hacer.

¿Con cuántos recursos cuenta actualmente?



Debe tener poco más de 250.000 millones de pesos.

¿Y cómo beneficia esta coyuntura de precios a la economía de los diferentes departamentos cafeteros?



Esta situación es una gran bendición, no solo para el productor de café sino también para todas las zonas cafeteras porque la demanda agregada, es decir, lo que gasta después el productor, va mejorando las economías de los pueblos cafeteros. ¿Y por qué no? Que el café vuelva a ser el ‘motorcito’ del principio de la reactivación económica en Colombia.



¿Pero se puede hablar de una bonanza cafetera?



No, yo creo que estamos lejísimos. Las bonanzas cafeteras eran precios de entre 4 y 5 dólares, y estamos a duras penas a 2 dólares. Estamos lejos todavía.

¿Cuántas familias dependen actualmente del sector?



Estimamos que hay 540.000 productores de café. Más o menos se benefician dos millones de personas directamente, e indirectamente son unas 5 millones.

¿Estos ingresos compensarían el incremento de los fertilizantes?



En un solo año han venido creciendo del orden de 45 por ciento. Afortunadamente, este ingreso ayuda algo a compensar esos mayores costos de recolección, de fertilización, de las nuevas obligaciones que trae la facturación, que son costos extras para el productor.

¿Cómo pueden aprovechar los exportadores de café colombiano este precio? ¿Ya se han recuperado del impacto que tuvo el paro nacional?



En mayo nos quedaron unos 800.000 sacos por exportar por el paro, y en junio también hubo afectación. En julio, la situación ha mejorado, y en agosto creería que también. En total, estamos como 1 millón de sacos tarde con relación a los embarques. Esperamos que ya en septiembre la situación estaría normalizada.



De ese café no se beneficia el exportador o el productor porque ya estaba vendido, tiene precio.

En el paro dijo que se habían empezado a perder clientes por las demoras en los envíos, ¿ya está solucionada esa situación?



Fui a Nueva York y me reuní con buena parte de la clientela. Hubo un par de ellos que cambiaron algo las métricas por la situación que se generó, pero al final creo que pudimos salir sin ningún problema.

¿Cómo va el proceso de renovación de los cafetales?



Va bien. Nosotros pusimos del Fondo Nacional del Café 25.000 millones de pesos al programa de renovación. Ya a junio vamos 40.000 hectáreas renovadas, y muy seguramente vamos a cerrar el año con cerca de las 80.000 que es definitivamente nuestro objetivo.

¿Se mantiene la meta de cosecha para 2021?



La producción va bien, ha habido una disminución en el primer semestre, como lo habíamos indicado, de unos 500.000 sacos. Vamos a ver el segundo semestre; estamos iniciando el conteo. Pero yo creería que la cifra de producción tiene que estar entre 13,5 y 14 millones de sacos.

¿Es posible llegar a producir 20 millones de sacos de café al año?



No, ese es un tema muy distinto porque elevar la producción cafetera no es fácil y no se puede hacer a menos de que haya un compromiso del Estado y de los cafeteros hacia futuro. Por el momento, nuestro objetivo es sostener los 14 millones de sacos y aumentar la productividad.

Y por el lado de la demanda, ¿qué puede afectar al precio?



Hay muy buena expectativa de incremento de la demanda de café para este 2021. Hay quienes hablan de entre 1,5 y 2 millones de sacos de aumento, una vez se empiece a liberar el mundo y a restablecer la normalidad, sobre todo en el sector fuera de la casa, los restaurantes, las cafeterías, etc. Lo único que me preocupa ahora es si estos precios altos pueden golpear un poco el incremento del consumo.

¿Cómo ve el consumo interno?



Hemos venido mejorando las calidades de café y seguimos creciendo en la cantidad de tazas poco a poco. Estamos cerca de 2 kilos por persona al año.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS