Así como en el mundo se evalúa la pobreza extrema con el fin de determinar la efectividad de las políticas económicas y sociales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hizo un análisis de la riqueza extrema en siete países en la región, dos años después de la pandemia del covid-19, que hizo caer en el 2020 el patrimonio de los milmillonarios (personas con más de 1.000 millones de dólares), pero que en el 2021 la volvieron incrementar por encima del nivel prepandemia.



En el documento ‘Panorama social de América Latina 2021’, que dio cuenta que en la región, entre 2020 y 2021, las personas en pobreza extrema subieron en cinco millones, llegando a 86 millones de habitantes, el organismo analizó la riqueza de los milmillonarios frente al PIB de cada país, al igual que con respecto a la riqueza promedio del resto de la población adulta.



Con base en las estimaciones y mediciones que hace Forbes, el documento revela que para 2021 había en América Latina 104 milmillonarios, con un patrimonio total de 446.600 millones de dólares, una cifra que equivale aproximadamente el 11 por ciento del producto interno bruto (PIB) proyectado por la Cepal para los siete países en los que vivieron estos megaricos el año pasado.

El mayor número de personas con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio (suma de activos financieros y no financieros menos la deuda) se encuentra en Chile, Brasil y México, y los mayores pesos de estos superricos están en esos países, con 16,1 por ciento, 14,2 por ciento y 12,2 por ciento del PIB proyectado para estas naciones.



Le siguen Colombia, país en el que la riqueza de cinco milmillonarios equivale al 9,2 por ciento del PIB; Perú con el 5 por ciento del PIB, Argentina con el 3,7 por ciento del PIB y Venezuela, en el que la fortuna de un milmillonario equivale al 1,3 por ciento del PIB.



Pero la Cepal señala que esta forma de análisis no mide de forma directa la distribución de la riqueza, toda vez que no compara el patrimonio de los milmillonarios con el del resto de la población.

Brechas gigantescas

Para hacer una estimación más aproximada, la Cepal acudió a las proyecciones del patrimonio nacional de los hogares, elaboradas por el banco Credit Suisse, advirtiendo que debido a que estos datos son los del 2020, la medición basada en el patrimonio de los milmillonarios en 2021 sobrestimará la fracción de la riqueza nacional que poseen.



Lo anterior porque el patrimonio de los hogares se desplomó en la región durante el 2020, a raíz del impacto del covid-19. Con base en ello, el organismo señaló que para 2020 los milmillonarios de la región poseían alrededor del 3 por ciento de la riqueza total de los hogares en siete países, y las mayores concentraciones están en Argentina (4,7 por ciento) y Brasil (3,8 por ciento).



Y advierte, además, que los coeficientes entre el patrimonio medio de los milmillonarios y el del resto de la población evidencian disparidades impresionantes.



“En 2020, un milmillonario promedio acumulaba un patrimonio cercano a los 149.000 dólares por cada dólar de riqueza disponible para un no milmillonario promedio”, agrega el documento.



Y recalca que, bajo esta comparación, los mayores niveles de concentración de riqueza estaban en Argentina (coeficiente mayor a 300.000 dólares), Colombia (coeficiente en torno a los 276.000 dólares) y México, cuyo coeficiente fue 216.000 dólares.



En otras palabras, tomando el caso de Colombia, en el país un milmillonario tiene 275.968 veces la riqueza promedio del resto de la población adulta, que para el análisis se ubicó en 16.550 dólares.



La Cepal explica que la desigualdad en la distribución de la riqueza en la Argentina, que es muy alta, se explica básicamente por el bajo patrimonio promedio de los no milmillonario, duramente golpeado por la inflación de 43,5 por ciento interanual en octubre de 2020, nivel que si bien es menor al de 2019 (promedio del 53,5 por ciento), seguía siendo altísimo.



Al mismo tiempo, Chile aparece como el país con el menor nivel de desigualdad entre el patrimonio de los milmillonarios y el del resto de la población, debido a que los adultos no milmillonarios poseen una riqueza media mayor que en los demás países analizados.



Pese a esta situación, la Cepal llamó la atención sobre la necesidad de contar con información sobre la riqueza de toda la población, y no solo de quienes tienen un patrimonio sumamente alto.



“En la actualidad, la riqueza de los hogares está lejos de ser medida regularmente por las oficinas nacionales de estadística de los países de América Latina. Como muestra, en el estudio mundial elaborado por Credit Suisse (2021) se utilizan datos directos sobre la distribución de la riqueza de 37 países, de los que solo 2 son latinoamericanos”, afirmó la Cepal.



Según la entidad, tras dos años de pandemia el saldo fue positivo para los multimillonarios de la región, que elevaron su patrimonio un 14 por ciento entre 2019 y 2021. “La medición de la extrema riqueza aporta a la caracterización de la desigualdad, complementando la información obtenida a través del ingreso”, agregó.

Las fórmulas de Piketty para avanzar

La implementación de tasas e impuestos progresivos para renta, herencias y emisiones de carbono fueron algunas de las iniciativas planteadas por economista francés Thomas Piketty, con las que países como Colombia, uno de los más desiguales del mundo, pueden mejorar el bienestar de sus ciudadanos.



En el marco del Hay Festival Cartagena 2022, Piketty dijo que su propuesta principal es la redistribución, es decir que todo mayor de 25 años debe recibir un nivel mínimo de herencia que puede ser del 60 por ciento de la riqueza promedio.



Y explicó que en Francia serían 120.000 euros, cantidad que todo el mundo debería recibir cuando tenga 25 años, lo que se pagaría por impuestos progresivos sobre herencia y riqueza.



El experto afirmó, además, que un gravamen a la energía o a las emisiones debe ser proporcional al consumo, y no como ocurre en varios países, donde el 50 por ciento de la población (la que menos emite) paga una tasa general, viéndose más afectada que las grandes multinacionales o un pequeño porcentaje de personas responsable de una mayor emisión.

