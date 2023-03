Las probabilidades de que hacia el último trimestre del año se llegue a presentar un fenómeno de El Niño ya superan el 62 por ciento, pero preocupa que la falta de reglas claras y la incertidumbre en el sector eléctrico impidan que se pueda enfrentar sin que se ponga en riesgo el suministro de energía eléctrica en el país.



La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, aseguró que la mayor preocupación que se tiene es que el Gobierno nacional tenga intensiones de hacer una intervención "desorganizada y poco técnica" o un congelamiento de las tarifas de energía, causen estragos en el diseño del mercado que se tiene actualmente y que ha permitido afrontar épocas de sequías con éxito.



"Tenemos que cuidar el agua en la medida en la que vemos un fenómeno de El Niño en el corto plazo, y si las cosas siguen como está diseñado el mercado, tenemos como pasar el Niño", dice.



También asegura que es muy importante que las empresas reciban señales de inversión claras y de largo plazo para poder contar con energía dentro de tres, cuatro o cinco años.

Natalia Gutiérrez destaca que en los dos últimos gobiernos se dieron unas señales de política pública para que entraran nuevas energías y proyectos, pero con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia se presentó una reforma tributaria que acabó con algunos incentivos que tenían las leyes de transición energética.



Además, en el Plan Nacional de Desarrollo se está proponiendo cargas adicionales a las energías renovables, pues se pretende aumentar de 1 a 6 por ciento las transferencias eléctricas para este tipo de generación.



Para el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, esta propuesta va en contravía de la intención del Gobierno nacional de incentivar la transición energética y aumentar las inversiones en esta materia.



"Hoy por hoy necesitamos bajar esa presión y que las empresas tengan créditos baratos. Con todo esto que se está creando están haciendo que se vuelva más costosa la plata para estas inversiones", agregó.



12a versión de Colombia Genera Foto: Juan Quintero – Andi

Camilo Sánchez aseguró que otro tema que preocupa respecto a la llegada de un fenómeno de El Niño es que la demanda de energía está creciendo en el país, pero la oferta de generación no está aumentando, por lo que las tarifas que pagan los usuarios podrían a volver a subir.



En esta misma línea, Diego Fernando Jaramillo, presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, asegura que el déficit de oferta que se viene acumulando es "abismal" y a esto se suma la preocupación el alto costo que están asumiendo las térmicas por el gas natural, carbón y combustibles líquidos para generar energía.



"Esto genera un ambiente muy complicado para negociar contratos no solo por la disponibilidad de energía sino por los precios. Para nosotros sería fatal un racionamiento de energía que sigue estando latente”, dice.

12a versión de Colombia Genera Foto: Juan Quintero – Andi

Además del incremento en los precios que puede causar una sequía extrema, Olga Lucía Polanía, subdirectora de Asocodis, señala que se requieren mecanismos adicionales de contratación porque los actuales no son suficientes para proteger a los usuarios de los vaivenes de la bolsa de energía.



Por lo tanto, la exposición en bolsa de los comercializadores de energía podría subir del 20 por ciento actual a un 25 por ciento el próximo año, afectando negativamente el costo que pagan los colombianos por el servicio de energía eléctrica.



Y aunque en agosto de este año se piensa realizar una subasta de Cargo por Confiablidad para asegurar la energía que se requiere para evitar un racionamiento entre 2026 y 2027, existe un algo riesgo de que los inversionistas no se sienten incentivados para hacer parte de este proceso.



“Vender unas subastas que nos van a ser capaces de cumplirse no hace mucho sentido, Lo primero debe ser desatrasarnos (en la entrada de proyectos) y ponernos al día en lo que está trancado”, señala Diego Fernando Jaramillo.



No solo por los cambios en las reglas de juego sino también por las señales que ha dado el Gobierno nacional sobre una posible intervención del sector eléctrico y la iniciativa para reformar las leyes 142 (servicios públicos) y 143 (energía eléctrica). Por eso toma vital importancia darles certeza a los inversionistas.



Ante este panorama, la presidente de Acolgén insiste en que se necesitan reglas de juego claras a largo plazo. "Los gobiernos no deben gastarse los recursos en la transición energética, deben dar las señales de política pública para que los agentes pongan los recursos para hacer esto", agrega.