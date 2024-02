'El objetivo es que las obras avancen, no que recursos se queden guardados": Bonilla

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que en el decreto de liquidación del Presupuesto de 2024 no hubo ningún error puesto que el Congreso no aprueba proyectos concretos.



"El Congreso no aprueba proyectos, sino programas y subprogramas", señaló.



Además, dijo que lo que están haciendo es un ejercicio de priorización para ver realmente qué obras avanzan para que los recursos no se queden guardados.

“El objetivo es que las obras avancen, no solo que los recursos estén guardados en fiducias. El Gobierno entregó recursos en el 2023, pero las obras no avanzaron, por ello, el PIB creció 0,6 por ciento”, aseveró el ministro en rueda de prensa.



En las concesiones en las que pueda existir dificultad, el presidente del Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, dijo que trabajarán para encontrar donde están los problemas.