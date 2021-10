Pasar del dicho al hecho / Análisis de Ricardo Ávila

Cuando a comienzos de esta semana la firma Invamer presentó los más recientes resultados de la encuesta mediante la cual le toma el pulso al estado de ánimo de los colombianos, varios diagnósticos fueron evidentes. El primero es que el pesimismo sigue siendo la norma entre la ciudadanía, pues 77 por ciento de quienes contestaron el sondeo, realizado en las cinco ciudades más grandes, señalaron que las cosas en el país están empeorando.



Los motivos de una visión tan negativa son múltiples, aunque las causas principales saltan a la vista. Entre los problemas más grandes que identifica la gente se encuentran, en su orden, los mismos de los últimos tiempos: corrupción, estado de la economía e inseguridad.



(Puede leer también: Dolores de crecimiento /Análisis de Ricardo Ávila)

A la luz de dicha percepción, que confirma lo dicho por otras mediciones, es previsible que el nutrido grupo de aspirantes a la Presidencia de la República hará propuestas con respecto a estos temas. Aunque probablemente abundarán las frases vagas y los lugares comunes, sería de esperar que algunos hagan la tarea de ahondar en posibles remedios e incorporar los planteamientos hechos por los estudiosos.



Y no es necesario buscar mucho para encontrar diagnósticos agudos y fórmulas precisas. Para la muestra están las recomendaciones de la Misión de Expertos contra la Corrupción, que fueron presentadas el miércoles pasado, tras cerca de casi diez meses de trabajo.



Liderado por Fedesarrollo, y con la participación activa de entidades como Dejusticia, Transparencia por Colombia y Misión de Observación Electoral, el esfuerzo incluyó un buen número de documentos técnicos, que son la base de planteamientos específicos en varios frentes. Más que concentrarse en el castigo ejemplar de comportamientos criminales, la aproximación es de carácter sistémico.

El punto de fondo es que nada se solucionará realmente si la manera en que operan diferentes estructuras en el país no es sometida a una cirugía mayor FACEBOOK

TWITTER

Puesto de otra manera, el punto de fondo es que nada se solucionará realmente si la manera en que operan diferentes estructuras en el país no es sometida a una cirugía mayor. De tal manera, de poco servirá elevar las penas de cárcel en caso de persistir los líos de diseño y las prácticas que conducen a los abusos conocidos.



Así lo señala Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. “La aproximación punitiva no resuelve el problema de fondo, que tiene que ver con vacíos institucionales, brechas de cumplimiento de las normas existentes y controles excesivos que terminan generando consecuencias no intencionadas”, afirma.



(Lea también: Un gigante en problemas/ Análisis de Ricardo Ávila)

El punto de partida

Que para Colombia resulta indispensable tomar cartas en el asunto, es una verdad evidente. Aparte del mal uso de los recursos públicos y del enriquecimiento ilícito por parte de quienes le meten las manos al erario, están en juego la marcha de la economía, la destrucción del tejido social y la propia legitimidad de la democracia.



Permanecer en ese círculo vicioso puede acabar confirmando aquel aforismo según el cual “toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar”. Y en lo que atañe a la política, es una invitación a que tomen fuerza opciones populistas o autoritarias que hacen más daño que bien, como lo muestra la historia reciente de América Latina.

De ahí que sea obligatorio identificar por qué nace el primer tumor de un cáncer que acaba haciendo metástasis. En concepto de los integrantes del Misión, existen tres agentes corruptores: redes clientelares entre sector público y privado, grandes intereses económicos y grupos criminales violentos.



“La corrupción propiciada por estos actores suele tener origen en el sistema electoral, en donde aprovechan la dependencia del financiamiento privado, la debilidad de las autoridades electorales y la ausencia de partidos políticos fuertes para garantizar que los candidatos elegidos defiendan sus intereses particulares”, sostiene el reporte de los expertos. Ahora que las campañas al Congreso y la Casa de Nariño comienzan a calentar motores, parecería que así se escribe la crónica de un desenlace anunciado.



Este incluye la captura en la práctica de los tres poderes públicos, algo que abarca a los órganos de control. En último término, el propósito es conseguir que faltas y delitos queden impunes, demostrando de paso que el crimen sí paga.



Corregir ese ordenamiento perverso demanda decisiones trascendentales, muchas de ellas aparentemente inviables. El motivo es que buena parte de las reformas tienen que ser aprobadas por los mismos que se benefician de lo que pasa hoy en día.



No obstante, son numerosos los ejemplos en el mundo de que la mezcla adecuada de liderazgo y sentido de la oportunidad permite sacar adelante iniciativas audaces. “Un gobierno nuevo, que sepa moverse en el Capitolio, sería capaz de lograr la aprobación de mucho de lo que se plantea aquí en su primera legislatura”, considera la politóloga Mónica Pachón.



Por su parte, Víctor Saavedra, investigador de Fedesarrollo y quien trabajó de lleno en la Misión de Expertos, anota que “la sociedad civil, comenzando por los centros de pensamiento, las universidades y los medios de comunicación, se debe poner de acuerdo sobre los asuntos en los que debe presionar a la clase política”. Y agrega: “Debemos buscar consenso sobre estas reformas y luego exigirlas como una sociedad civil activa”.



En concreto, las áreas en las que hay que moverse hacen referencia al sistema electoral y político, a los organismos de control y la justicia, y a la propia operación del Estado. Adicionalmente, se incluyen recomendaciones transversales, como la de prohibir el uso de efectivo para transacciones por encima de los diez millones de pesos.



(Puede leer también: 'De giro en giro': remesas a países latinoamericanos)

Primero, lo primero

En último término, de lo que se trata es de acabar con el esquema conocido. Este consiste en que el aspirante a un cargo de elección popular sea financiado por quien aspira a recibir un retorno por el dinero entregado, ya sea a través de contratos estatales, puestos públicos o decisiones que le favorezcan. El objetivo pasa por conseguir el aval de un partido, que necesita de votos en su favor para sobrevivir, dejando en segundo plano las consideraciones éticas o ideológicas.



Ejemplos de microempresas electorales que al ser exitosas aumentan de tamaño y acaban perpetuándose abundan en Colombia. Los grandes barones controlan regiones enteras, cuentan con fichas en los diferentes niveles de la administración –nacional, departamental y municipal–, pueden arrodillar a un alto funcionario y saben hacer favores aquí o poner presión allá.



Los tentáculos del pulpo usualmente se extienden a los tribunales, al igual que a contralorías o a la Procuraduría. Entre los aliados hay empresarios que se lucran y aceitan los engranajes, aprovechando la contratación directa y buscando las rentas más significativas.



Romper el esquema implica moverse en varios frentes. Fedesarrollo y las demás entidades hablan de hacer una priorización en la secuencia –entre corto, mediano y largo plazo- para hacer efectiva una larga lista de recomendaciones, orientadas a poner la venalidad en retirada.



Como el origen de la enfermedad es político, resulta clave la propuesta de dotar al Consejo Nacional Electoral con planta y presupuesto autónomos, para que pueda investigar, sancionar y castigar a quienes violen las normas. Estas deberán incluir la exigencia de mayor transparencia en los ingresos y gastos de las campañas.

Transformar un organismo totalmente politizado como el de hoy en un ente profesional, independiente y eficaz parece ilusorio, pero no hay de otra. Solo con resultados contundentes que proscriban las prácticas censurables del presente podrá comenzar la labor de curar una democracia enferma.



Dentro de lo urgente también hay que incluir la mejora de las técnicas actuales para que la Fiscalía persiga a los corruptos. Especialmente clave es el desmonte de las redes regionales que defraudan al fisco, lo cual pasa por seguirle la pista al uso de transferencias y regalías.



La tecnología, a través de la ciencia de datos o la inteligencia artificial, es una herramienta clave que comprendería la creación de carpetas digitales que sirvan para compartir material probatorio. En otros campos también vale la pena digitalizar el proceso legislativo y asegurar la trazabilidad de los cupos indicativos para verificar su correcta ejecución.



No menos importante es limitar la contratación a dedo en diferentes órdenes. Figuras como la urgencia manifiesta, ampliamente utilizada durante la pandemia, han probado ser una de las maneras de eludir controles.

Mirar más allá

En un horizonte más amplio, será ineludible el debate sobre la financiación mayoritariamente pública de las campañas políticas. Aunque controversial, la idea serviría para romper el matrimonio de hecho entre quienes aspiran a ser elegidos y quienes les dan dinero con intereses ulteriores.



El método de escogencia de Contralor, Procurador y Fiscal merece ponerse sobre la mesa, junto con la independencia política de los magistrados de las altas cortes. Respecto a las dos primeras, es necesario un mayor foco, aparte de crear la jurisdicción fiscal y acabar con las contralorías territoriales, en donde abunda el clientelismo.



Tampoco se puede evitar la consideración sobre la procedencia de las listas cerradas en la definición de candidatos a corporaciones públicas. Darles más independencia a superintendencias y comisiones reguladoras está igualmente sobre la mesa, para no hablar de la eliminación de las nóminas paralelas o la indispensable profesionalización de los servidores estatales.



Poder avanzar de manera parcial por una hoja de ruta que contiene muchos más elementos que los mencionados, claramente va mucho más allá de lo que dura un periodo presidencial. Pero lo importante es comenzar a ponerle manos a la obra y pasarse de la aproximación simplemente punitiva o de incompatibilidades a una mucho más amplia e integral, para poderle ganar la batalla a esta hidra de múltiples cabezas.



Como siempre, hay puntos específicos que algunos de quienes han estudiado el asunto comparten a medias. Al respecto, Víctor Saavedra subraya que “este ejercicio riguroso y sistemático que hemos realizado no es un ejercicio cerrado, sino una invitación a generar consensos sobre lo que importa en materia de corrupción para organizar a todos los actores que creemos que esta afecta la posibilidad del país de desarrollarse y que deslegitima al Estado”.



Dicha convocatoria debe llegar a lo más alto. Si la próxima administración acoge parte de las propuestas de los expertos y opta por aprovechar el corto periodo de la luna de miel que comenzará el 7 de agosto del año que viene, la probabilidad de avanzar en la dirección correcta aumentaría.



Y ello sería clave para devolverle parcialmente la fe a una ciudadanía crecientemente desilusionada del sistema democrático colombiano y sus instituciones públicas. Aunque los directamente afectados buscarán sabotear cualquier intento de cambio, propios y extraños deberían tener presente que la tolerancia de la opinión a la idea de que todo siga igual es mínima.



Evitar los saltos al vacío que acompañarían a un estallido popular es una responsabilidad que recae no solo entre quienes ostentan el poder político, sino en el sector privado o la propia sociedad civil. Sin duda, el mensaje más poderoso del trabajo liderado por Fedesarrollo es mostrar que la batalla no está perdida y que hay maneras de recuperar el principio de anteponer el interés común sobre el individual.



“El énfasis debe estar en reformas que ataquen directamente las manifestaciones más graves de la corrupción, como el sistema electoral, el de justicia y organismos de control, la contratación y el empleo público, así como la formulación e implementación de la política pública”, recuerda Luis Fernando Mejía. Ahora la prioridad es avanzar, a sabiendas de que –y sobre todo en tan complejo asunto– del dicho al hecho, hay mucho trecho.



(Puede leer también: El dilema de volver o no a las oficinas/ Análisis)



RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO