La posibilidad de que los Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, expidan de manera gratuita un seguro de responsabilidad civil a la par del certificado de revisión técnico mecánica, continúa en el limbo, y más ahora con la salida del ministro Guillermo Reyes, con quien estos establecimientos venían concertando una solución.



Los usuarios volvieron a insistir ante los CDA por su seguro, luego de que el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, informara en un comunicado el pasado 14 de abril “que próximamente las Aseguradoras podrán cargar al sistema Runt la información de las pólizas de Responsabilidad Civil cuyo tomador sea un CDA”.



Dicho seguro se estableció en la Ley 2283 de 2023. De acuerdo con la norma, este debe amparar los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, con vigencia de un año, y debe entregarse con el certificado de la revisión técnico mecánica.

Pero, en diálogo con EL TIEMPO, Gonzalo Corredor, presidente de ASO-CDA, agremiación que reúne a los 850 centros de diagnóstico automotor del país, dijo que al día de hoy “no están los recursos” para cubrir ese rubro, e insistió en que cumplir con esa obligación “significaría exponerse a la quiebra (…). En conclusión, todavía no hay seguro”.



Por ahora, agregó, el único avance ha sido la contratación de una consultoría que está estudiando la estructura de costos de la revisión técnico mecánica y la agremiación está a la espera de la ponderación de las tarifas por parte de unos comités que se crearon.



“Claramente eso no está dentro de nuestras posibilidades, e iría en detrimento de la sostenibilidad empresarial, estamos a la espera de la política del nuevo ministro y del resultado de cinco demandas que interpusimos”, aseguró Corredor.

El único avance ha sido la contratación de una consultoría que está estudiando la estructura de costos de la revisión técnico mecánica. Foto: iStock

El dirigente gremial ratificó que los CDA no tienen riesgo asegurable, porque no se les puede exigir que asuman los costos de conductas irresponsables de terceros, como por ejemplo, pasarse un semáforo e involucrarse en un accidente. O por fallas mecánicas posteriores debidas al uso del vehículo. “Eso no tiene nada que ver con los CDA”.



Ante la confusión que se ha creado porque algunos dicen que ese seguro ya estaba instituido, Corredor explicó que los CDA tienen dos pólizas obligatorias, una de responsabilidad extra contractual que cubre los daños a terceros dentro de los establecimientos y otra de responsabilidad profesional, para cubrir posibles riesgos por una falla de procedimiento. Y alertó por un parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual los CDA podrían “reconocer incentivos a los usuarios”. “Se corre el riesgo de que empiecen a regalar cosas con dinero de dudosa procedencia”, dijo.

