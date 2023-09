Desde hace varios días, muchos de nuestros lectores nos han reportado un incremento significativo en el costo de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC) con respecto a lo que pagaron el año pasado.



En el caso de algunos vehículos, el incremento alcanzó a ser de más del 30 por ciento, principalmente para los de mayor edad, que ahora deben pagar casi 70.000 pesos más por ese examen a sus carros.

Este gran incremento se explica como parte de la modificación del artículo 1.º de la Resolución 3318 de 2015, que les permite a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) contar con un piso y un techo para establecer la tarifa. Aunque esto es legal, son muchos los usuarios que se han quejado de que el alza superó con creces cualquiera que se haya dado durante este año en Colombia.

Al preguntar en varios CDA sobre la nueva tarifa, explican que la están cobrando desde comienzos de agosto, pero no encontramos ninguno que aceptara que fuera como consecuencia de la póliza que deben expedir de forma individual y con cada revisión. Aseguran que el aumento está amparado en la norma del Ministerio de Transporte.



Pero eso sí, los CDA a los que se les consultó afirman que entregan una póliza para cubrir choques simples que expide Seguros Mundial, la única compañía en la actualidad que comercializa ese seguro. Entonces, para el dueño del carro se genera la duda ante el incremento, pues a finales de julio, en este mismo periódico, los CDA ya habían anunciado el alza en las tarifas para poder asumir el costo de la póliza que, al parecer, se le trasladó al público.

Con esta movida, así quedaron las tarifas de la RTM: para vehículos particulares y motos, $ 199.000; vehículos livianos, $ 298.000; vehículos livianos eléctricos, $ 222.500, y vehículos pesados, $ 455.000

¿No era gratis?



Aunque la Ley 2283 del 5 de enero de 2023 dice que esta póliza, ‘amarrada’ a la RTM, es ‘gratuita’ para los usuarios, y los CDA que la están expidiendo aseguran que no la están cobrando, el nuevo valor de la revisión para todos los carros hace pensar que, de una forma u otra, así sea bajo cubierta de la norma, al final paga el de siempre: el dueño del vehículo.



Y esta consecuencia no es culpa de los CDA, que desde hace varios meses intentaron reunirse con representantes del Ministerio de Transporte para que les aclararan dudas fundamentales que tenían sobre el funcionamiento de la póliza, pero principalmente sobre el costo de esta, pues la norma dice que este deben asumirlo estos establecimientos, que desde un principio han sostenido que su canasta de costos ya estaba en el límite y que agregar un cargo más a sus finanzas los llevaría al cierre o la quiebra de sus negocios.

Los CDA a los que se les consultó afirman que entregan una póliza para cubrir choques simples que expide Seguros Mundial. Foto: iStock

Incluso, varias veces los representantes de los CDA realizaron manifestaciones frente a la sede de la cartera de Transporte para que atendieran estas preguntas y escucharan sus argumentos. La respuesta del Mintransporte fue fijar un plazo límite a partir del 1.º de septiembre para que todos los CDA empezaran a cumplir con el mandato de dar, junto con el certificado de la RTM, el seguro.



El jueves de la semana pasada, por fin una mesa técnica del ministerio atendió a los CDA para revisar los costos de operación de estos centros y verificar si se puede o no ofrecer la póliza y muchas otras dudas cuyas respuestas tardarán en llegar algunas semanas más.

Las dudas del ministerio

Es tal el galimatías de esta póliza debido a que nunca se detalló su aplicación efectiva que el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, le envió una carta al presidente de Seguros Mundial el pasado 22 de agosto, a solo 10 días de la fecha límite para la obligatoriedad de la norma para todos los CDA en el país, en la cual le pregunta sobre la responsabilidad sobre los costos, cómo funcionará el cubrimiento y otros aspectos que se suponía deberían haber estado claros y resueltos antes de implementar alegremente la medida.

Tuvimos acceso a esa misiva y publicamos a continuación algunas de las 29 preguntas que el viceministro le hizo a la única compañía que está expidiendo la mencionada póliza.



¿Qué cubre este seguro y cuál es el valor asegurado?

¿Cuáles son las partes del contrato de este seguro?

¿Cuál es la vigencia del seguro?

¿Quién es el responsable del pago de la prima?

¿Cuáles son las características de la póliza de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular que se ofrece a los Centros de Diagnóstico Automotor de que trata la Ley 2283 de 2023?

¿Qué es deducible? ¿Cómo opera el deducible en las pólizas que toman los CDA? Explicar con un ejemplo.

¿Cuáles son las obligaciones del asegurado en caso de accidente?

¿Cuál es el trámite para efectuar una reclamación?

¿Cuántas veces se puede amparar un choque simple?

¿Cómo se procede cuando un choque simple excede los montos definidos en la Ley 2283?

Como cada una de las pólizas tiene establecido un deducible, en caso de reclamación, ¿el asegurado debe asumir todos los de ducibles dependiendo de las pólizas afectadas?

¿Qué sucede si el tercero afectado no tiene vigente la RTM ni tampoco cuenta con Soat, la póliza le cubre sin problema?

Cuando un vehículo tiene prenda, ¿cuál sería el asegurado de la póliza?, ¿la entidad financiera o el propietario del vehículo?

¿Qué documento deben entregar los CDA a los clientes para evidenciar la emisión de dicha póliza?

¿Los CDA deben expedir la póliza definida en la Ley 2283 a todos los vehículos, aunque tengan vigente otro seguro que incluya RCE (todo riesgo, entre otros) ?, ¿esta condición no se configuraría en concurrencia de seguros? y ¿qué implicaciones tendría la concurrencia de seguros para el propietario del vehículo?

El silencio de Fasecolda

En varias oportunidades le preguntamos al gremio de las aseguradoras su opinión o apreciación acerca de la legalidad de operación de esta póliza y por qué otras compañías de seguros no la ofrecen, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.

La Procuraduría, a favor

Como parte de este enredo, hace un par de semanas, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, envió su concepto a la Corte Constitucional sobre la legalidad constitucional de esta póliza. La funcionaria asegura que se cumplieron todos los trámites de ley para la norma y que esta tiene un objetivo de protección y amparo para los ciudadanos.



Sin embargo, en ese concepto no se tuvo en cuenta la aplicación efectiva de la póliza que se pregonó como un mecanismo para ‘salvar vidas’ en la vía, lo cual no es cierto porque se trata de un amparo para choques simples, y también para ‘mejorar el tráfico’, una afirmación hecha sin el sustento de algún estudio técnico.

La procuradora Margarita Cabello. Foto: Procuraduría

Adicional a ello, tampoco hubo un dictamen sobre la irregularidad en la que se puede incurrir cuando carros que cuenten con un seguro ‘todo riesgo’ y la nueva póliza tengan un choque. ¿Qué pasa en esos casos? Aún no se ha definido cuál de las dos resultaría afectada y en qué casos se excluye.



El 31 de agosto, poco antes de que empezara a ser obligatoria la expedición de la póliza, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (ASO-CDA) y la Asociación Nacional de Centros de Apoyo al Tránsito (Acedan) hicieron público un comunicado conjunto en el cual hacen un resumen de toda la problemática generada por la expedición de la póliza y advierten de las consecuencias negativas que podría acarrear para este sector. No obstante, al final dejan en cada centro de diagnóstico automotor la decisión de entregarla o no a los usuarios.

¿Qué va a suceder?



Según ASO-CDA, la mayoría de ellos no podría operar bajo la norma que los obliga a entregar un seguro. Y hasta que no se defina qué responsabilidad cooperativa les corresponde en caso de los accidentes, no operarían, sin determinar muy bien si cerrarían hasta nueva orden como protesta o se acogerán poco a poco a la polémica normativa.



Y, de cara al usuario, lo más probable, tal como está sucediendo, es que se tenga que asumir el incremento de la RTM y se reciba una póliza de la cual aún no se sabe cómo y en qué casos se puede hacer efectiva.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

