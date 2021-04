Revisión técnico mecánica de los eléctricos, en el limbo

Entre la espada y la pared están los propietarios de automóviles y motos eléctricos, a los que, por tiempo, ya se les cumplió la fecha de la revisión técnico mecánica, a la que están obligados según la resolución 6589 de 2019 del Ministerio de Transporte.



El vocero de un grupo de propietarios de motocicletas eléctricas le dijo a EL TIEMPO que están preocupados porque tienen que “andar huyéndoles” a los policías de tránsito y esquivando los retenes al no tener el certificado de revisión técnico mecánica vigente.

“Lo que está pasando es que los policías, aun cuando se les menciona que no tenemos CDA en Bogotá, han inmovilizado los vehículos con sus respectivas multas”, indicó la fuente, quien agregó que solo hay CDA que prestan este servicio en Ibagué, Medellín y Cartagena.



En efecto, en Bogotá no hay centros de diagnóstico automotor, CDA, acreditados y homologados para certificar vehículos eléctricos, un parque automotor que crece año tras año desde la llegada al país del primer carro eléctrico hace un poco más de 12 años, el Reva, que venía de India.



En el 2018 había en el país 3.847 vehículos eléctricos; en el 2019, 7.108, y en el 2020, 10.612; de los cuales el 53 por ciento (5.643) son ciclomotores; el 16 por ciento (1.726), automóviles; el 13 por ciento (1.377), motocicletas, y el 18 por ciento restante (1.866) corresponde a camión, bus, buseta y microbús, según el Runt.



La problemática

Volviendo a la Resolución 6589 de 2019 del Ministerio de Transporte, esta fijó las directrices de revisión de los eléctricos e híbridos, por lo cual en el caso de las motos eléctricas deben pasar por el primer diagnóstico dos años después de la fecha de matrícula, y a partir de allí, cada año. Los automóviles tendrán la primera revisión a los seis años.



Esa norma también les da directrices a los centros de diagnóstico automotor para el procedimiento de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, Onac, con base en las normas NTC-5375, 5385, 6218 y 6282.



El TIEMPO tuvo acceso a la respuesta que el Ministerio de Transporte les dio a algunos usuarios sobre esta problemática a través de un derecho de petición, en la que les informa que ningún centro de diagnóstico automotor ha hecho solicitudes y que conoce la dificultad para los propietarios de los vehículos eléctricos con la revisión técnico mecánica.



En esa respuesta, el Ministerio de Transporte agrega que esa decisión pertenece a los CDA, que son “una iniciativa privada, es decir, son estos quienes determinan si quieren solicitar la autorización para la revisión de esa tipología vehicular, por tal motivo la Subdirección no puede proceder sin previa solicitud y cumplimiento de los requisitos por parte de los centros de diagnóstico automotor…”.



Al respecto, Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de ASO-CDA, el gremio que reúne a los centros de diagnóstico automotor del país, le dijo a EL TIEMPO que a esa explicación le falta un pedazo, “es una verdad a medias”.



Corredor estuvo de acuerdo en que, en efecto, los CDA tienen que habilitarse y acreditarse ante el Onac en cada actividad que deben realizar (motos, autos, etc.); en este caso, para revisar y certificar vehículos eléctricos, pero que hasta el momento los ministerios de Transporte y Ambiente no han dado las pautas sobre cómo se debe hacer este proceso.



Según explicó, debe haber una norma técnica expedida por el Icontec que toma mucho tiempo, y los ministerios de Transporte y Ambiente se han demorado en determinar cuáles deben ser las revisiones que se les deben hacer a estos vehículos, la estructura tarifaria o de costos y qué clase de equipos deben usar.

Hay un círculo vicioso en el que no se ha determinado eso. Nos dicen que no hagamos la de emisión de gases, pero las baterías eléctricas también pueden ser generadoras de accidentes FACEBOOK

TWITTER

“Hay un círculo vicioso en el que no se ha determinado eso. Nos dicen que no hagamos la de emisión de gases, pero las baterías eléctricas también pueden ser generadoras de accidentes; no se ha resuelto el método de revisión y cuál debe ser la tarifa. Estamos a la espera de qué se decida”, dijo Corredor.

Para el dirigente gremial este es un cuello de botella que está afectando a los propietarios de vehículos eléctricos. Sin embargo, aseguró que desde ASO-CDA ya han hecho convenios con algunos proveedores y están haciendo pruebas piloto, pero insiste en que los ministerios procedan con la regulación. “Estamos dispuestos si hay reglas claras de cómo tenemos que hacerlo”, afirmó.



Por su parte, el Ministerio de Transporte, en la respuesta al derecho de petición de los propietarios de vehículos eléctricos, les dijo que realizarían mesas de trabajo con el Onac y los centros de diagnóstico automotor “para tratar dicha situación, una vez finalizara la medida de aislamiento preventivo obligatorio por la presencia del virus covid-19”. Esto fue a mediados del año pasado.



Lo que debe saber si compra una moto o bicicleta eléctrica

A través de la Resolución 160 del 2017, el Ministerio de Transporte dio a conocer las normas que rigen en todo el territorio nacional para la circulación de los vehículos automotores de tipo ciclomotor, tricimotor y cuadriciclo de combustión interna o eléctrica, y, claro, las motos eléctricas.



Para esto se creó la categoría ‘ciclomotores y bicicletas eléctricas’, en la que cualquier automotor de dos (2) ruedas, cuya potencia supere los 350 W, tenga un peso mayor de 35 kg y/o una velocidad superior a 25 km/h estará regulado por la legislación de transportes, es decir, el Código Nacional de Tránsito.



Esto significa que deben tener matrícula (placa) y licencia de tránsito, conocida popularmente como tarjeta de propiedad. Aunque están exentas de impuesto, deben tener Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, con una tarifa inferior a la de una moto de entre 100 y 200 cm³, registrado en el Runt. Sus conductores deben tener licencia, usar casco y están obligados a circular por un carril de la calzada. No pueden usar las ciclorrutas.



