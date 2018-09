De nuevo revisan la APP para navegabilidad del río Magdalena

El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, dijo que el Gobierno está revisando de nuevo la asociación público-privada (APP) para la navegabilidad del río Magdalena, la cual estaba ya estructurada.



Según Gutiérrez, se están terminando de revisar los estudios y diseños del gobierno anterior, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

La razón, según advierte el funcionario, es que el proyecto anterior no logró alcanzar la financiación, lo que llevó a la caducidad, y quieren asegurarse de que en el nuevo intento, dentro de dos años, no pase lo mismo.



En la administración Santos, aunque se había aprobado un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) en el que se declaraba la importancia del proyecto, no se aprobaron los recursos.

3,5 billones, sin autorizar

Según dijo el expresidente Juan Manuel Santos en su momento, a ese presupuesto no se le podía dar luz verde hasta que Iván Duque se posesionara como presidente y su cartera de Transporte revisara lo pertinente.



Por esa razón, en lo que va de la nueva administración de Duque todavía no se han autorizado esos recursos, que ascienden a unos 3,5 billones de pesos.



Incluso, en la primera rueda de prensa dada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se confirmó que, por lo pronto, la aprobación de los recursos por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) no está en la agenda.

¿Fraccionamiento?

De otro lado, Gutiérrez confirmó que, de ser necesario, la estructuración del proyecto se tendría que volver a hacer.



En la discusión sobre la viabilidad del proyecto, varios congresistas han llamado la atención sobre un posible “fraccionamiento” de la APP, en la cual buscarían incluir la mejora de las condiciones del canal del Dique.



Uno de ellos es Carlos Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico, quien dejó una constancia en la que rechaza cualquier intento “de fraccionar la recuperación del río Magdalena”.



