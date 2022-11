El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló cuál será el plan de acción que se llevará a cabo tras conocerse en los últimos días presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción al interior de la Aeronáutica Civil.



Después de sostener reuniones en la mañana de este lunes con los funcionarios y sindicatos de la Aerocivil, se acordó realizar este miércoles, 30 de noviembre, reuniones más extensas con los directores de cada área para que den sus respuestas frente a los hechos denunciados y el plan de acción que tienen frente a las presuntas anomalías.



(Lea también: Aerocivil: ¿quién estaba detrás de la red de corrupción denunciada?)

"Le vamos a decir al país en qué consisten esas denuncias que se han hecho y cuáles son las respuestas a las mismas. Hay temas contractuales que ya tienen respuesta y queremos darle una completa al país sobre lo que está ocurriendo", dijo el ministro.



El funcionario también aclaró que, en ningún momento, ha realizado denuncias en contra de los sindicatos ni ha puesto en tela de juicio el papel de estos. Aseguró que el objetivo es trabajar entre todos para superar los temas técnicos que enfrente la Aerocivil y revisar cómo se pueden resolver "muchas cosas que desde el pasado no se han resuelto en cuanto a infraestructura, radares y los cargos vacantes".



Igualmente, manifestó que no es cierto que la Aerocivil sea "una entidad donde hay una gran corrupción y hechos de narcotráfico. Los hechos de narcotráfico que se han presentado no están sustentados y se tendrán que investigar".



(Lea también: Procuraduría abrió investigación por presunta corrupción en la Aerocivil)



Frente a las presuntas irregularidades que se han conocido, el ministro Guillermo Reyes aseguró que la entidad que deberá resolverlas es la Fiscalía General de la Nación y no los sindicatos ni empleados. "Ya la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría han designado las comisiones que analizarán y revisarán las denuncias que se han presentado", dijo.



Y agregó que con los sindicatos se trabajará para fortalecer la entidad, resolver los asuntos técnicos, operativos y misionales que se deben resolver desde el Ministerio de Transporte, además de dar curso a todas las denuncias que se han presentado y que hasta la fecha habían sido ignoradas y no tenían respuesta.



En cuanto a la salida de la jefe jurídica y la secretaria general de la Aerocivil, el ministro Guillermo Reyes aseguró que se les dará un compás de espera hasta este miércoles cuando se entreguen los análisis de los hechos con el fin de tomar decisiones de fondo y definir si continúan o no en sus cargos. Sin embargo, se hará una "vigilancia estricta" a los procesos de contratación, en especial a uno por más de 340.000 millones de pesos.