Los tres retos para asegurar el crecimiento potencial de la economía

Colombia tiene que recuperar la senda que le permita alcanzar de nuevo su tasa de crecimiento potencial del 4 por ciento y asegurar que esta sea sostenida en el largo plazo, y para ello es necesario apurar reformas en varios frentes que le permitan alcanzar, entre otras, conseguir la estabilidad fiscal.

Fue el punto de coincidencia, tanto de los banqueros como del propio Gobierno, durante la instalación de la 53 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cartagena, y en la que, desde sus ángulos, cada uno trazó la ruta que se debería seguir para conseguir que el país refuerce los datos de crecimiento de la economía que comienza a darse.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia y de la junta directiva de la Asobancaria, le expresó al Gobierno todo el apoyo del sector financiero y sus instituciones para conseguir que el país termine por despegar, pero advirtió que para acompañar ese crecimiento no solo se requiere acelerar la transformación de la banca sino que se necesita una agenda de política económica que incluya un fuerte impulso de la productividad, propender por la sostenibilidad fiscal y generar las condiciones propicias para recuperar la inversión en el país que ha sido muy volátil.



“Los inversionistas han perdido confianza en el país porque de manera constante se les cambian las reglas de juego, cada dos años hay una reforma tributaria y muchas veces hay fallos judiciales que tiene gran repercusión en la economía. Necesitamos una mayor institucionalidad para seguir avanzando”, subrayó Mora.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, coincidió con el banquero en que el reto fundamental es recuperar la tasa de crecimiento de largo plazo de Colombia, pero agregó que otro punto en el que se debe trabajar es en la generación de empleo de calidad para todos los colombianos.



“El plan de recuperación de la economía empieza por consolidar la estabilidad fiscal con reformas tanto de ingresos como de gastos”, dijo el funcionario durante su intervención en el acto de instalación de la convención anual de banqueros del país

El funcionario hizo un repaso de los planes que tiene la actual administración, como los cambios que incorporará en temas tributarios, como las mejoras en temas de impuesto de renta e IVA y dijo que se debe mitigar la regresividad de este último tributo con devoluciones a los hogares más vulnerables, algo sobre lo que ha venido insistiendo el Gobierno de cara a la reforma tributaria que se avecina.



Por último, Jorge Castaño, superintendente Financiero, consciente de la importancia que tiene el sector que vigila en esta coyuntura del país, dijo que las recientes cifras que muestran la evolución de las entidades, son prueba de que están dadas las condiciones para el apoyo que necesita el despegue de la economía de parte de la banca.



“El sistema financiero es hoy más que nunca la piedra angular para la promoción del desarrollo, formalización e impulso de la economía. Si bien los años anteriores no fueron fáciles para el sistema financiero, en especial durante el 2016 y 2017, la buena noticia es que no fuimos noticia; por el contrario, nos llena de orgullo decir que la institucionalidad que hemos construido respondió con efectividad”, dijo.



Agregó, que la interacción oportuna entre autoridades económicas y la industria llevó a reaccionar y a anticipar la materialización de los riesgos, adoptando medidas oportunas que permiten proyectar dichos riesgos a la baja sin amenazar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero, lo cual sin duda es clave para la actual coyuntura que vive el país.



Carlos Arturo García M.

Enviado Especial a Cartagena