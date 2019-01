Mintrabajo espera notificación de Coca-Cola sobre recorte de personal

Tras la culminación este jueves, de la mesa de concertación de política salarial y laboral, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, indicó que los retiros de personal que la empresa Coca-Cola hizo en Colombia aún no han sido notificados a esta cartera, por lo que está a la espera de una comunicación oficial.



La funcionaria expresó que, según las normas, no era necesario obtener un permiso del Ministerio, siempre y cuando los retiros se produzcan por mutuo acuerdo, lo que parece ser el caso de Coca-Cola. No obstante, Arango espera el reporte de la compañía multinacional.

Varios fueron los puntos que trató la ministra a la salida de la reunión con los sindicatos y demás integrantes de la mesa de concertación. Uno de ellos es el de la migración venezolana y la inserción de mano de obra extranjera al mercado laboral de Colombia. En ese sentido, Arango manifestó que hay 3.402 empresas inscritas que manifiestan su interés en vincular a los venezolanos. De estas, 937 han sido aprobadas y ya hay registrados 2.275 trabajadores extranjeros en los reportes. Sin embargo, agregó, "no todos están en el Rutec (Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia), aún no se ha terminado de precisar cuántos están trabajando".

Ni reforma pensional ni laboral

Una vez más, la ministra de Trabajo confirmó que la reforma pensional no se dará este año y, con respecto a la laboral dijo que ni siquiera se ha empezado a trabajar, como si lo están haciendo ya con la que transformará el sistema de pensiones.



De otros asuntos ligados al tema laboral en el país la funcionaria anunció que el 28 de febrero se empezará a negociar los pliegos de peticiones de los sindicatos de entidades estatales y, tras lo sucedido en días pasados con el de Colpensiones, que pasó un pliego de hondas repercusiones económicas, Arango recordó que el tema fiscal en el país es complicado para este año, por lo que les hizo un llamado a negociar condiciones de trabajo y bienestar, pero teniendo en cuenta esta salvedad.

Resultados de la mesa

Acerca de los resultados de la mesa de concertación que se realizó este jueves, Alicia Arango dijo que se plantearon los cronogramas de los próximos 6 meses y se habló de la tarea del equipo que estudiará la reforma pensional. Al respecto, anunció que por indicación del presidente Iván Duque, dicha mesa específica se está ampliando, para darle mayor participación a distintos sectores de la sociedad colombiana, en el complejo tema.

Por lo demás, en el encuentro de hoy se abordaron los temas gruesos que atañen a la política salarial y laboral, entre ellos, formalización, empleo, atomización sindical, entre otros.



