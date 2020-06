Retiro de pensiones: Asofondos, en desacuerdo; Hacienda no lo descarta

Desde hace dos meses viene caminando una propuesta que le hicieron llegar los políticos, Harry Gonzalez, del partido liberal, y Jaime Lozada, del conservador, al presidente Iván Duque en la que le solicitaban permitir el retiro parcial del ahorro pensional, así como se liberó el de las cesantías, para que las personas afectadas por la crisis desatada por la covid-19 puedan tener liquidez.



La polémica idea quedó en los estantes del Ministerio de Hacienda, que, sin embargo, no la ha archivado del todo, según dejó ver el jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla, en un debate realizado este miércoles en la Comisión Primera de Cámara.

"En cuanto a la propuesta de retiro parcial de pensiones, hemos tenido muchos avances, no tenemos la decisión tomada todavía. Hemos realizado reuniones con la comisión de estudio para la protección de la vejez, hemos debatido al interior del Minhacienda y hemos hablado con los fondos de pensiones. Nos estamos moviendo alrededor de esa importante propuesta", aseguró Carrasquilla.



La medida fue propuesta también en países como Perú y Chile. En el primero, se aprobó un retiro parcial del 25 % y en Chile, la idea no prosperó.



En Colombia, aunque el Ministro de Hacienda señala que se viene discutiendo con los fondos privados de pensiones, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, advierte que "con este gremio el Gobierno no ha hablado y, por supuesto, estamos en desacuerdo".



Según sostiene Montenegro, "para atender la actual emergencia están las cesantías, donde hay $ 16 billones, con 9 millones de afiliados, que son los mismos beneficiarios".



El lider del gremio de las aseguradores indicó que, "para poder retirar las cesantías en forma expedita, habilitamos los medios virtuales y se eliminó el cobro de comisión de retiro", de manera que se pueda facilitar el acceso de los ciudadanos a estos recursos.



Enfatizó en que esa sería una forma más segura de proveer a las personas que lo necesitan, de recursos en la emergencia, en vez de arriesgar el ahorro pensional. "Se provee de recursos a quienes han visto disminuido su ingreso (no tienen que estar desempleados) y se protege el ahorro pensional".

Montenegro, en medio de su desacuerdo, concluyó que "lamentamos que los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no puedan sacar la Plata de las cesantías en esta emergencia".



