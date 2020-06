'Renta básica, más equitativo que traslados para subsidiar pensiones’

Para sustentar la inconveniencia de utilizar el retiro parcial del ahorro pensional en medio de la reducción de ingresos en los hogares, situación que ha provocado la pandemia, por confinamiento de la población y semiparálisis de la economía, con el consiguiente desempleo o la imposibilidad de realizar la actividad informal que adelantaban muchas personas, el presidente del fondo de pensiones Porvenir, Miguel Largacha, puso sobre el tapete un paquete de cifras.



En primer lugar, el timonel de Porvenir dejó ver que las cesantías son, a su juicio, los mecanismos idóneos para solucionar los retos que tenemos en la actualidad. "En los fondos de cesantías (el verdadero seguro de desempleo), tenemos ahorrados 16 billones de pesos de los cuales, se han retirado este año 1,3 billones de pesos".



Para la nueva causal de retiro de cesantías, establecida con los decretos legislativos: la reducción parcial del ingreso, en el conjunto de la industria se han sacado al menos 200 mil millones de pesos. Sin embargo, algunos analistas han propuesto el ahorro de las pensiones como otra fuente de financiamiento para las personas en esta coyuntura. Inclusive, ponen de presente que otros paìses como Perú, Australia y Estados Unidos lo han hecho, con reglas especiales. "En algunos casos son préstamos que luego se tienen que devolver".



No obstante, en Colombia, donde gran parte del trabajo es informal y los informales no cotizan para el futuro, el efecto recaería sobre la pensión que va a recibir. "Si un trabajador retira 1 millon de pesos, es equivalente a renunciar a tener 30 millones de pesos a futuro, pues deja de obtener los rendimientos por eso plata, sostiene Largacha, que respondió varias preguntas sobre el tema.



¿Por qué les preocupa la idea de retiro parcial de pensiones si el presidente Iván Duque dijo no?

En este momento, para introducir una medida de uso parcial del ahorro pensional se requiere una ley. Hubieran podido hacerlo por decreto, mientras el Presidente tenía facultades para legislar, pero el mandatario dijo ‘ese camino no’. Ahora nos queda el Congreso de la República, que tiene un proyecto que radicará en la próxima legislatura.



Sustentan con la inequidad que la medida es inconveniente. ¿Por qué?



Alrededor de esta propuesta la primera de las inquietudes debe ser ¿qué pasa con un afiliado a Colpensiones? ¿Podrá hacer el retiro también? Hay que recordar que, en el caso del retiro de cesantías, la Corte Constitucional declaró excequible la medida, pero dejó ver su preocupación por el tratamiento distinto entre los fondos privados y Colpensiones.



En segundo lugar, partamos del hecho de que todas las pensiones que otorga Colpensiones, desde uno hasta 25 salarios, son subsidiadas. La del mínimo tiene subsidiado casi el 70 % del valor de la pensión. En una de 25 millones, el 40 % son subsidios. Entre el 75 y 80 % de los subsidios van a los quintiles 4 y 5 (los de ingresos más altos). Es decir, hay una redistribución de ingresos a la inversa: el que más tiene, mas subsidio recibe. El Estado tiene un gasto enorme para dar subsidio al que menos lo necesita.



Es decir, los que se trasladan de los fondos a Colpensiones son los de pensiones altas para que se las subsidie el Estado...



Hay una pequeña fracción, que no va más allá del 5 %, que se va por el subsidio, el cual, en promedio, equivale a 800 millones de pesos que no cotizó, sino que se le suman a su cuenta por la metodología de cálculo que tiene Colpensiones, basada en los ingresos de los últimos 10 años laborados. Y lógico, si yo tengo posibilidad de un subsidio, cómo no lo voy a buscar.



En cambio, nadie está defendiendo a ese 95 por ciento de afiliados al sistema de pensiones que le conviene más estar en un fondo y no en Colpensiones. Cuando se habla de traslados, ¿por qué el Congreso no se preocupa por esos que están en Colpensiones que no deberían estar allá?



¿Cómo estiman que se podría solucionar el desequilibrio entre un alto gasto en pensiones y pocos asegurados en la vejez?



En el mundo se está dando el debate de la renta básica universal. Colombia argumenta que tiene el programa Colombia Mayor, entonces hagamos las cuentas. A 1,5 millones de personas en la tercera edad les dan un subsidio de 80.000 pesos, para lo cual invertimos 1,2 billones de pesos. Mientras tanto, el gasto para subsidiar las pensiones de 2,3 millones de pensionados es de 40 billones de pesos. Dígame qué puede ser más inequitativo e injusto que eso.



Entonces, en vez de estar pensando en un régimen de traslados para darles más recursos a los que menos necesitan, por qué no miramos cómo le damos la renta básica universal, con una asignación más alta (de $ 240.000) a la que tienen hoy los beneficiarios de Colombia Mayor y se amplía más el universo de personas, en vez de gastar 27 billones de pesos para beneficiar a 150.000 personas que están buscando trasladarse de los fondos privados a Colpensiones. Ese es el debate que hay que dar en el país.



