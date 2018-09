Colombia tiene menos de 50 millones de habitantes

Aunque las proyecciones estadísticas sobre el número de habitantes de Colombia mostraban que este año el país llegaría a los 50 millones de habitantes, los resultados preliminares del censo 2018, faltando por cubrir el 3,3 por ciento del territorio, muestran que la cifra tendrá que ajustarse a la baja, a juzgar por el avance que registra el empadronamiento.

Al mostrar cifras preliminares, en las que se evidencia que la población colombiana se ha venido envejeciendo en los últimos años –por ejemplo, el porcentaje de personas entre los 35 y los 39 años es mayor que el de la que está entre 0 (cero) y 4 años (en el censo del 2005 era mayor la participación de este último)–, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, ratificó este lunes que la cantidad total de habitantes estará por debajo de esa cifra.



“Está clarísimo que no vamos a poder ser 50 millones de colombianos. Sin embargo, por el rigor del protocolo de la información, el número se verá crecer”, indicó el funcionario, luego de precisar que la cifra actual, faltando consolidar los datos de 57 municipios, va en 41,2 millones de personas y que tendrá tendencia al alza.

Aunque se ha mencionado que el número final sería de unos 48,5 millones de personas, Oviedo señaló que el objetivo de la entidad a su cargo no es por ahora focalizarse en la cantidad exacta, sino en darle la confianza al país de que la cifra exacta sale sola y es el resultado del reconocimiento de fenómenos demográficos que está viviendo el país.



Por ejemplo, el Dane ha identificado una densificación urbana que está llevando a encontrar más gente en las unidades habitacionales que las previstas, pero también ha dado cuenta del aumento de la actividad comercial en sectores que antes eran residenciales, como por ejemplo en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. En esa zona del norte de la capital, donde antes había casas ahora hay cigarrerías, panaderías, papelerías y salones de belleza.



Por lo pronto, con una cobertura del territorio del 96,7 por ciento, porcentaje que avanza mucho más rápido que las personas que se van sumando al conteo, y luego de ir a 13’463.218 hogares, de una población de 41,2 millones de personas, el 51,4 por ciento son mujeres y el 48,6 por ciento, hombres.

Datos no alcanzan

Por el momento, algunas cuentas a mano alzada permiten establecer que, si hasta el 21 de septiembre se había visitado el 96,7 por ciento del territorio nacional y encuestado a 13,4 millones de hogares, lo que equivalía a tener 41,2 millones de ciudadanos, las cifras totales podrían ser las siguientes.

Si en la última etapa de recolección de información se mantiene el ritmo llevado hasta el 21 de septiembre, esto implicaría que al llegar al 100 por ciento se tendrían 13,9 millones de hogares . Si en los 13,4 millones de hogares hay 41,2 millones de personas, en los 13,9 millones, con la misma tendencia de integrantes por hogar, se llegaría a 42,6 millones de personas.

De igual manera, teniendo en cuenta que al iniciar el censo el Dane esperaba un universo de 14,3 millones de hogares, si se llegara a esa cifra, el número total de colombianos podría ascender a 43,9 millones de personas.

Aún más, si las estadísticas se desbordaran un poco más y el número de hogares alcanzara a ser de 15 millones, los colombianos que habitan el territorio nacional serían 46 millones. Es decir, en ningún caso se llegaría a 50 millones de habitantes.

La cifra oficial de habitantes se tendrá el 30 de octubre y será insumo para elaborar una política pública con más acierto, toda vez que partiría del hecho real que no se conoce desde hace 13 años: ¿cuántos somos?

‘Cálculos se sobreestimaron’, dicen expertos

Según la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en la tercera semana de octubre del 2018 la población colombiana llegaría a 50 millones de personas. No obstante, los avances en el conteo no dan para que se llegue a la cifra.



Las razones de esto, de acuerdo con César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, pueden ser varias.



Una de las que citó el experto es que “la base de la proyección es el censo del 2005, el último que había hecho el país, quedó mal, tuvo una sobreestimación y le pusieron más población de la que realmente contaron”.



Caballero agregó que también está el fenómeno migratorio, que ha sido la explicación tradicional según la cual “desde hace 12 años en Colombia sale más gente de la que ingresa”. En el estimado del experto, “ahora con los venezolanos deberían compensar”.



Por su parte, Oswaldo Acevedo, director de la firma Yanhaas, sostiene que la explicación para que no vayamos a ser 50 millones de habitantes, desde su perspectiva, es que “cuando se hizo el censo del 2005 se asumió que las variables se iban a mantener, pero las condiciones cambian".



“La tasa de natalidad bajó, por ejemplo. En el pasado, las tasas de crecimiento poblacional llegaron a ser del 3 por ciento. Ya no es así”, recalcó Acevedo.



