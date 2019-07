Así cambió la población del país en los últimos 13 años

Con 5,4 millones más de habitantes que los contabilizados en el 2005, el retrato del país que deja el Censo de Población y Vivienda del 2018, sin ser sustancialmente diferente al de hace 13 años, sí proporciona datos fundamentales que permitirán hacer mejor y más efectiva planeación de la política pública, especialmente de cara a las regiones, según algunos académicos consultados.

Saber que la población adulta mayor de 65 años en Colombia va en aumento pone en evidencia la necesidad de apurar unas políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social que proporcionen calidad de vida a las personas en esta etapa.

De igual forma, tener una menor población joven, pero con mayor acceso a la educación superior, plantea retos en el modelo educativo, así como en materia de oportunidades laborales, las cuales deben responder a las nuevas necesidades de los jóvenes en cuanto a su preparación, expectativa de ingresos y calidad del trabajo, dicen.



Coinciden además en que esta nueva información estadística es bienvenida para que el país haga planeación de su política pública, lo cual es fundamental, más cuando los datos permiten ver cómo la mujer viene adquiriendo un rol cada vez más protagónico en la sociedad y se necesita el análisis en detalle de ese empoderamiento, buena parte del cual puede ser consecuencia del conflicto que ha vivido el país por décadas y no porque este sea por iniciativa propia.

Los resultados

Y es que el jueves en la tarde, luego de varios meses de espera, Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló el dato que muchos estaban esperando: “En Colombia somos 48’258.494 habitantes, de los cuales el 51,5 por ciento corresponden a población femenina y 48,8 por ciento, a masculina”.



Y a renglón seguido dijo “nunca fuimos 50 millones de habitantes en Colombia, la reciente encuesta de calidad de vida ya decía que no podíamos ser esa cantidad”.



Pero este no es el único dato para tener una visión más amplia y actual de la realidad demográfica colombiana. El censo del 2018 muestra la transformación que esa población ha tenido en esta casi década y media reciente, como por ejemplo que hoy hay más adultos mayores de 65 años y menos jóvenes menores de 15 años, señal de que la población colombiana se envejece cada vez más rápido.



Hoy, por cada 100 personas menores de 15 años hay 40,4 adultos mayores de 65, mientras que en el 2005, esa proporción era de 20,5 adultos, es decir, se ha duplicado el número de personas de ese rango de edad, frente a la población más joven.

De hecho, el censo revela que las personas mayores de 65 años son en la actualidad el 9,1 por ciento de la población total nacional, cerca de tres puntos porcentuales más que en el 2005, cuando representaban el 6,3 por ciento.



Para Nubia Yaneth Ruiz, profesora asociada del departamento de Sociología de la Universidad Nacional y doctora en Demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, ese envejecimiento “no puede ser leído como una tragedia nacional ni visto como un espectáculo o como la excusa para hacer una reforma pensional”.



Esta es una realidad en todo el mundo –dice– y se debería analizar con detenimiento para pensar cómo se les brinda mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad, ya que el censo deja ver la precariedad de las condiciones de seguridad social del país para esa población.

Población más citadina

Pero lo revelado esta semana por el Dane deja ver otros cambios que ha tenido la población colombiana en este periodo.



Por ejemplo, el hecho de que las ciudades y cabeceras municipales albergan cada vez un mayor volumen de habitantes. El 77,1 por ciento de los habitantes del país ocupan esas zonas, según el ente oficial, y si bien la diferencia no es mayor frente al 76 por ciento del 2005, es claro que se mantiene la migración interna de las zonas rurales y rurales dispersas hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades económicas y laborales, lo que plantea la necesidad de apurar una reforma laboral que combata la informalidad y proporcione condiciones de oferta acorde a la nueva realidad del país.



Bogotá está a la cabeza del escalafón con el mayor número de pobladores, cerca de 7,2 millones de habitantes. Le sigue Medellín, con 2,4 millones, mientras que Cali cuenta con 1’822.871 personas.



Pero a pesar del fenómeno de migración interna, que no es exclusivo de Colombia, el acceso de la población a vivienda y a servicios básicos no solo ha avanzado sino, que en materia de cobertura, los resultados son positivos.

El número de viviendas creció más rápido que el de los propios hogares. Mientras que en estos 13 años los hogares aumentaron en 700.000 a 14,2 millones, el número de viviendas se incrementó en 3,1 millones hasta alcanzar las 13,5 millones de unidades.



Ahora bien. El 96,3 por ciento de esos hogares cuentan con servicio de energía eléctrica, 3 puntos porcentuales más que los del 2005. También ha aumentado el acceso al agua potable (86,4 por ciento) y al alcantarillado 76,6 por ciento) casi que en las mismas proporciones en estos 13 años.



Pero el mayor avance ha sido en acceso al gas natural, pues hoy 7 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, mientas que en el 2005 eran solo 4 de cada 10, según el Dane, que también advirtió que el 81,6 por ciento de los hogares tienen acceso a la recolección de basuras y el 43,3 por ciento cuentan con internet.



Y si bien hoy siguen siendo más las familias las que viven en casas –6 de cada 10–, las que prefieren los apartamentos van alza, pues mientras que en el 2005 cerca del 25 por ciento los habitaban, hoy esa cuota ronda el 33 por ciento.



También es revelador el crecimiento de los hogares unipersonales, pues hoy son el 18,5 por ciento frente al 11,1 por ciento del 2005.



