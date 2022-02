Sin más restricciones de las esperadas por la variante ómicron, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato considera que los vuelos hacia Suramérica y Europa se reactivarían entre el 72 % y el 77 %.



Teniendo en cuenta que el gremio estima que para el caso de viajes hacia Europa, podría presentarse la salida de entre 125.000 y 132.000 colombianos, lo que correspondería a una reactivación de entre 85 % y 90 % en comparación con el primer trimestre de 2019.



En el caso de Suramérica, la Asociación prevé una reactivación entre el 65 % y 70 % frente al primer semestre. De modo que, Anato espera que entre 165.000 y 178.000 colombianos salgan del país hacia destinos de la región durante enero, febrero y marzo de 2022.

Restricciones actuales

Ahora bien, pese a que las restricciones actuales por ómicron no han representado cierres de fronteras equivalentes a los niveles 2020, aún existen requisitos inviolables para el ingreso de colombianos a los principales destinos del mundo.



En el caso de Estados Unidos, es indispensable que el visitante colombiano presente un certificado internacional válido de vacunación completa contra covid-19, con el uso de una vacuna aprobada.



Cabe resaltar que el país norteamericano acepta los siguientes biológicos Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac y Novavax o todas las aceptadas por la Organización Mundial de la Salud.



Es importante precisar que el turista debe demostrar que la dosis final fue administrada mínimo 14 días antes de la salida.

Los viajeros a Estados Unidos deben tener el esquema completo de vacunación.

Además, al ingresar al país debe entregar el comprobante de una prueba negativa PCR o de antígenos, tomada máximo un día antes de volar.



En el caso de la Unión Europea, los países miembros ya no se enfocan en restricciones por países sino por personas. De modo que, se permitirá el ingreso de viajeros vacunados o recuperados, recientemente.



Respecto a las vacunas permitidas por esta región, la Asociación Médica Europea, EMA, autorizó Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la de Johnson & Johnson.



Sin embargo, ahora la UE tiene unas exenciones especiales para la lista de países seguros, de la que hace parte Colombia. En este caso, las personas vacunadas y no vacunadas deberían poder viajar a Europa sin otros requisitos.



Sin embargo, cada Estado miembro puede decidir si concede la entrada acogiéndose a la recomendación. En el caso de la República Checa, Dinamarca, Italia y Francia se solicita al turista presentar o realizarse una prueba PCR para ingresar al país, sin importar su estado de vacunación.



Ahora bien, respecto al ingreso de colombianos a destinos de América Latina, depende, principalmente de la jurisdicción de cada país. En el caso de México, se permite el ingreso sin ningún requisito sanitario salvo el uso del tapabocas o el requerimiento de una prueba en caso de que el viajero presente síntomas. Además, al ingresar la persona será sometida a controles de temperatura. El único documento exigido es el formulario de factores de riesgo.



Respecto a Brasil, sí se solicita el certificado de vacunación con esquema completo, con los biológicos aceptados por la OMS y una prueba de PCR negativa, realizada máximo hasta 72 horas antes del viaje.



En cuanto Argentina, el país solicita que el ciudadano cuente con la vacunación completa y entregue su respectivo comprobante más una prueba PCR negativa inferior a 3 días.



Frente a las actuales restricciones, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés, señala que es importante que más países se sumen a la flexibilización y argumentó que “organismos han revelado que las restricciones no evitan en gran medida la propagación”.

