Prohibir la circulación de vehículos particulares en las horas pico es la propuesta que lanzó hace unos días el ministro de Transporte, William Camargo, para mejorar la operación del transporte público en las ciudades. Sin embargo, no fue bien recibida por mandatarios locales ni por gremios.



El vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, aseguró que esta propuesta no concuerda con la realidad, porque el transporte público en todas las ciudades es "insuficiente e inseguro", aunque ha mejorado mucho en los últimos 20 años y se logró acabar con la ‘guerra del centavo’.



"No hay que pensar que los que están en los carros no se quieren bajar, simplemente no hay cupo en el transporte público. Si los bajan para que se suban en el transporte público, no es realista", agrega.



Visbal también afirma que se debe tener en cuenta que la inseguridad en los sistemas de transporte público ha aumentado y que los taxis son insuficientes durante las horas pico, al igual que los servicios que se ofrecen a través de las plataformas digitales.



Entre tanto, John Fredy Ramírez, profesor del programa de especialización y maestría en planeación territorial de la Universidad de América, expresa que esta propuesta del ministro Camargo tiene dos falencias. La primera es la sobrecarga de un sistema de transporte público que ya se encuentra particularmente colapsado en las horas pico.



Esto se suma a que "es una medida que beneficia de manera discrecional y corporativista a los dueños del transporte público, particularmente a los grandes monopolios de las empresas de taxis, que no han logrado modernizar su servicio para que sea de calidad”.



Esta propuesta del ministro de Transporte tampoco recibió el apoyo del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien afirma que es un tema que demanda respuestas de los expertos, de los técnicos, y que las soluciones en esta situación no están en el sector político.



Dice que en la capital del Atlántico existen evidencias de que instaurar el pico y placa resulta contraproducente, por lo que el tema se está revisando de manera constante con los expertos y técnicos, "no por las corazonadas o por rédito político, sino para hacer lo que más le convenga a la ciudad".



Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dau, manifestó que en la ciudad se han venido revisando diferentes propuestas encaminadas al mismo objetivo y no comparte la propuesta planteada por el ministro de Transporte.



"No me parece lo correcto pasar de un extremo al otro, es decir, de tener demasiada congestión a prohibirlo todo, y entonces ya las vías estarían vacías. En Cartagena estamos revisando la posibilidad de prohibir la circulación en horas pico, salvo a aquellas personas que pagan por el permiso de poder circular; de esta manera se consigue recaudo o ingreso para el Distrito”, indicó el mandatario.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, considera que "el pico y placa en la ciudad tiene una restricción bastante robusta, que es casi todo el día (de 6 a. m. a 8 p. m.) y estamos restringiendo más de un dígito por día. Por ahora, no podemos ampliar esas restricciones".



Manifiesta que el sistema masivo MIO no tiene la capacidad para atender lo que requiere la comunidad, y aunque hay coincidencia conceptual con lo que plantea el ministro, solo cuando se tenga la capacidad se podría considerar esta alternativa.



Para Eduardo Visbal, las soluciones para mejorar la movilidad en las ciudades son construir más vías, arreglar las carreteras que ya existen y que están llenas de huecos, agilizar el tráfico y mejorar la semaforización.



Mientras que el profesor John Fredy Ramírez señala que el problema no es que la población tenga muchos vehículos privados para transportarse, sino que "literalmente no hay por dónde transportarse", por lo que es necesario contar con infraestructura vial de calidad y con altas especificaciones de seguridad y velocidad, además de un transporte público de calidad.